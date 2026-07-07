Մինչև դատավորները որոշում կկայացնեն Լե Պենի վերաբերյալ, բանկերը պետք է որոշեն նաև ՌՆ-ի վերաբերյալ

2027 թվականի ընտրություններից առաջ ծայրահեղ աջերի ամենամեծ մարտահրավերը կարող է լինել ոչ թե քաղաքական կամ դատական, այլ ֆինանսական:
Ֆրանսիայի նախագահական ընտրություններից մեկ տարուց էլ պակաս ժամանակ առաջ Ազգային միավորումը (ՌՄ) բախվում է երկու մարտահրավերի, որոնք կձևավորեն նրա իշխանության ուղին: Առաջինը՝ արդյոք Մարին Լե Պենին թույլատրվելու է առաջադրվել, որը կորոշվի երեքշաբթի օրը դատարանում:
Երկրորդը՝ ինչպես է կուսակցությունը վճարելու քարոզարշավի համար:
Չնայած անցյալ տարվա ռեկորդային ընտրական աջակցությանը և գրեթե 15 միլիոն եվրո պետական սուբսիդիաներին, ծայրահեղ աջ կուսակցությունը, որը, ըստ հարցումների, ամենահավանականն է ընտրություններում հաղթելու համար, դեռևս փնտրում է բանկային վարկ՝ քարոզարշավը ֆինանսավորելու համար, որի ծախսերը փոխհատուցվում են միայն քվեարկությունից հետո, Euractiv-ին ասել է ՌՄ գանձապահ Քևին Փֆեֆերը:
«Մենք շարունակում ենք մեր քննարկումները մի քանի ֆրանսիական և եվրոպական բանկերի հետ», – ասել է Փֆեֆերը: «Քանի որ մասնավոր անձանցից վարկերը արգելված են նախագահական ընտրությունների քարոզարշավի ֆինանսավորման համար, և «Ազգային միավորումը» բավարար միջոցներ չունի, 10.7 միլիոն եվրոյի բանկային վարկը անհրաժեշտ է նախագահական ընտրությունների երկու փուլերի քարոզարշավը ֆինանսավորելու համար»։
Սակայն Լե Պենի իրավական ապագայի շուրջ անորոշությունը բանակցություններն ավելի է դժվարացրել, նույնիսկ եթե վարկը կարող է փոխհատուցվել ֆրանսիական պետության կողմից։
Հուլիսի 7-ին Փարիզի դատարանը, ինչպես սպասվում է, որոշում կկայացնի նրա բողոքարկման վերաբերյալ՝ Եվրախորհրդարանի օգնականների հետ կապված միջոցների հափշտակման համար նրա դատապարտման դեմ։ Որոշումը կորոշի, թե արդյոք նա կարող է շարունակել առաջադրվել 2027 թվականին։
Մինչ այդ, «Ռեժիմի» թեկնածուի չլուծված հարցը և Լե Պենին կից իրավական ռիսկը կախված են կուսակցության բանկերի հետ բանակցություններից, հաղորդում է «Բլումբերգը»։
Խաղադրույքները տարածվում են Ֆրանսիայի սահմաններից այն կողմ, քանի որ հաջորդ նախագահական ընտրությունները կարող են վերաիմաստավորել ԵՄ քաղաքական ծանրության կենտրոնը։ «Ռեժիմի» հաղթանակը Եվրոպայի ամենավիճահարույց ազգայնական, արմատական, աջակողմյան քաղաքական կուսակցություններից մեկին առաջին անգամ վերահսկողություն կտրամադրի ԵՄ ամենամեծ և ամենաազդեցիկ երկրներից մեկի նկատմամբ։
Այնուամենայնիվ, կուսակցությունը մտնում է այդ մրցավազքի մեջ այնպիսի ֆինանսավորման մոդելով, որը դեռևս մեծապես կախված է պետական սուբսիդիաներից, մասնավոր վարկատուներից և այն հաստատություններից, որոնց այդքան հաճախ քննադատում է։
Անհրաժեշտ է դիվերսիֆիկացում
Կուսակցությունը դեռևս մեծապես կախված է պետական սուբսիդիաներից և ընտրությունների փոխհատուցումներից՝ իր գործունեությունը ֆինանսավորելու համար։ Ֆրանսիական քարոզարշավի ֆինանսավորման վերահսկող CNCCFP-ին ներկայացված վերջին հաշվետվությունների համաձայն՝ նրա եկամտի ավելի քան 54%-ը ստացվել է 2024 թվականի ֆինանսական տարվա ընտրությունների արդյունքների հետ կապված պետական ֆինանսավորումից։
Նրա արագ ընդլայնվող ընտրազանգվածը դեռևս չի վերածվել նույնքան ուժեղ դրամահավաք բազայի, քանի որ անդամակցության վճարները կազմել են եկամուտների 16.4%-ը, իսկ անհատական նվիրատվությունները 2024 թվականին մնացել են հատկապես համեստ՝ համեմատած նրա ընտրական կշռի հետ։ (միայն 5.5% նույն տարում):
Պֆեֆերն ասաց, որ կուսակցությունը ձգտում է հետագայում ավելացնել անդամակցությունն ու նվիրատվությունները, որոնք, կանխատեսումների համաձայն, 2025 թվականին կհասնեն 6.1 միլիոն եվրոյի: Նա հավելեց, որ նախագահական ընտրությունների նախապատրաստական աշխատանքները և կուսակցության 2026 թվականի հոկտեմբերի համագումարը «զգալիորեն կնպաստեն» այդ ջանքերին:
Ի տարբերություն ԱՄՆ-ի կամ մի շարք այլ եվրոպական երկրների, ֆրանսիական քաղաքական կուսակցություններն ունեն սահմանափակ դրամահավաքի հնարավորություններ. ընկերությունները, ասոցիացիաները և օտարերկրյա կազմակերպությունները չեն կարող նվիրատվություններ կատարել, իսկ նախագահական մրցավազքին անհատական նվիրատվությունները սահմանափակվում են մեկ անձի համար 4600 եվրոյով քարոզարշավի համար և մեկ անձի համար 7500 եվրոյով՝ թեկնածուի համար:
Կուսակցությունները կարող են ընդհանուր առմամբ փոխառություններ վերցնել մասնավոր անձանցից, բայց այդ վարկերը խստորեն կարգավորվում են և նախատեսված են լրացնելու, այլ ոչ թե փոխարինելու բանկային վարկը: Կարևոր է, որ դրանք թույլատրվում են բոլոր ընտրությունների համար, բացառությամբ նախագահականի, նշեց Պֆեֆերը:
Արդյունքում, առևտրային վարկը հաճախ նախագահական քարոզարշավը ֆինանսավորելու միակ գործնական միջոցն է: Վարկը հետագայում վերադարձվում է պետության կողմից, եթե թեկնածուն հասնում է ձայների 5%-ին և եթե CNCCFP-ն կանաչ լույս է տալիս իր հաշվապահությանը:
Սակայն բանկային ֆինանսավորումը դժվար է եղել RN-ի համար, որը նախկինում վարկեր է վերցրել ռուսական կամ հունգարական բանկերից, քանի որ, ինչպես պնդում էր ընկերությունը, ֆրանսիական բանկերը հրաժարվել են աջակցել նրանց: Ֆրանսիայի երկու բարձրագույն կառավարական վերահսկողական մարմինների 2023 թվականի զեկույցում նշվում էր, որ RN-ի դժվարությունները հիմնականում պայմանավորված էին «պարտքը մարելու կարողության վերաբերյալ հարցերով», քանի որ «… որ Ազգային միավորման ֆինանսական վիճակը դեռևս չի վերականգնվել (մեծ պարտք, բացասական կապիտալ, չմարված վարկեր), չնայած այն հանգամանքին, որ այս հարցը բարձրացվել է տարիներ շարունակ»:
11 միլիոն եվրոյի անցք
RN-ի հաշվեկշիռը և պարտքի կառավարումը իսկապես մարտահրավերներով լի պատմություն են պատմում: CNCCFP-ի 2024 թվականի տվյալները ցույց են տալիս, որ դա, անկասկած, ֆրանսիական կուսակցությունն է, որը կուտակել է ամենաշատ պարտքը:
Կուսակցությունը պարտք էր իր ունեցվածքի կրկնակիից ավելին՝ 18,9 միլիոն եվրո պարտք՝ 7,9 միլիոն եվրո ակտիվների դիմաց, ինչը նրան թողեց ավելի քան 11 միլիոն եվրո բացասական զուտ ակտիվներով։ Այն նաև ունի 516,000 եվրո գործառնական դեֆիցիտ, ինչը նշանակում է, որ նրա գործառնական ծախսերը գերազանցում են մուտքային կանխիկի չափը։ Թվերը մասամբ բացատրվում են ընտրական օրացույցով, քանի որ 2024 թվականը քարոզարշավի տարի էր, երբ կուսակցությունները ստիպված էին վճարել ծախսերը, որոնք հետագայում փոխհատուցեց պետությունը։
Համեմատության համար, հիմնական պահպանողական աջակողմյան շրջանակներում «Հանրապետականները» 2024 թվականի համար ունեին գրեթե 3 միլիոն եվրո պարտք, իսկ «Կանաչները»՝ 4 միլիոն եվրո։
Ֆրանսիական քարոզարշավի վերահսկող մարմինը նշել է, որ այս մասնավոր վարկերի մեծ մասը 2024 թվականին մնացել է ժամկետանց։
«Նրանք, հավանաբար, կուտակել են մեծ պարտք, որը դժվար էր հավաքել և, հետևաբար, շատ թանկ էր», – ասել է ֆրանսիացի բանկիրը։ «Հենց որ նրանց վարկային որակը բարելավվի, բանկերը աչք կփակեն մնացածի վրա»։
Փֆեֆերն ասել է, որ կուսակցության ֆինանսները «կայունորեն բարելավվել են» 2022 թվականից ի վեր: Նա ասել է, որ 2025 թվականի հաշվետվությունները ցույց են տվել 13.7 միլիոն եվրո պարտավորություններ՝ 9 միլիոն եվրո ակտիվների դիմաց, հավելելով, որ պարտքը այդ ժամանակվանից ի վեր նվազել է մինչև 8 միլիոն եվրո և կանխատեսվում է, որ այն կհասնի 5 միլիոն եվրոյի մինչև 2025 թվականի վերջը, նախքան 2027 թվականի ապրիլը լիովին մարվելը։
Կա նաև RN-ի իրավական խնդիրների ֆինանսական ազդեցությունը վերաքննիչ բողոքից այն կողմ: Ընթացիկ դատական գործերը և դատական վարույթների հետ կապված դրույթները կարող են էլ ավելի սահմանափակել կուսակցության մանևրելու տարածքը։
Մինչդեռ RN-ն վճարել է 5.4 միլիոն եվրո, որը նախատեսել էր Եվրախորհրդարանին միջոցների հափշտակության համար փոխհատուցելու համար, ասել է Փֆեֆերը, և նույն գործով նախատեսված է 1 միլիոն եվրո տուգանքի համար։ Մի քանի հետաքննություններ դեռևս բաց են, այդ թվում՝ դրա ֆինանսավորման ուսումնասիրությունը։ 2024 թվականին կուսակցությունը 2.1 միլիոն եվրո է ծախսել փաստաբանների վրա։ Արդյունքում՝ աճող ճնշում է գործադրվում այն կուսակցության վրա, որն արդեն իսկ դժվարանում է ապահովել 2027 թվականի համար անհրաժեշտ գումարը։
Բաց մի թողեք
Հունգարիան կարող է քվեարկել նախագահին պաշտոնանկ անելու օգտին արդեն հաջորդ շաբաթ, քանի որ ընդդիմությունը բողոքում է «բռնապետությունից»
Ռուսաստանը և Ուկրաինան ցանկանում են հնարավորինս շուտ վերջ դնել հակամարտությանը․ Թրամփ
Բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ կան․ ի՞նչ է տեղի ունեցել բանտում․ Լուսանկար