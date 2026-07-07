ԵՄ-ն կերկարաձգի հաղորդագրությունների սկանավորման ժամանակավոր ռեժիմը՝ երեխաների սեռական բռնությունը առցանց հայտնաբերելու համար

Օրենքը թույլ կտա WhatsApp-ի նման հարթակներին կամավոր միջոցներ ձեռնարկել՝ երեխաների սեռական բռնության մասին տեղեկություններ տարածելու մեջ կասկածվող օգտատերերին նույնականացնելու համար։
Օրենսդրությունը քննադատների կողմից անվանվել է «զրույցի վերահսկողություն»՝ գաղտնիության հետ կապված հետևանքների պատճառով, մասնավորապես՝ ծայրից ծայր կոդավորված հաղորդակցությունների դեպքում։
Եվրոպական խորհրդարանը այս շաբաթ կրկին քվեարկելու է վիճահարույց օրենսդրության շուրջ, որը թույլ կտա տեխնոլոգիական ընկերություններին սկանավորել առցանց հաղորդակցությունները՝ երեխաների սեռական բռնության մասին նյութեր հայտնաբերելու համար։ Այս անգամ այն կքվեարկվի այլ քվեարկության կանոններով, ինչը կհեշտացնի դրա հաստատումը՝ շնորհիվ Եվրոպական ժողովրդական կուսակցության քաղաքական քայլի։
Ապրիլի 3-ին ժամկետը լրացած իրավական շրջանակը թույլ է տվել WhatsApp-ի և Messenger-ի նման հարթակներին կամավոր միջոցներ ձեռնարկել՝ շեղվելով էլեկտրոնային գաղտնիության կանոններից՝ երեխաների սեռական բռնության մասին նյութեր տարածելու մեջ կասկածվող օգտատերերին նույնականացնելու համար։
Մինչ օրենքի նոր տարբերակը քննարկվում է, այս սխեմայի ժամանակավոր երկարաձգումը առաջարկվել է Եվրոպական հանձնաժողովի կողմից և մերժվել է Եվրոպական խորհրդարանի կողմից մարտին՝ 311 դեմ, 228 կողմ և 92 ձեռնպահ ձայներով։
Օրենսդրությունը քննադատների կողմից անվանվել է «զրույցի վերահսկողություն»՝ գաղտնիության հետ կապված հետևանքների, մասնավորապես՝ ծայրից ծայր կոդավորված հաղորդակցության վրա ունեցած ազդեցության պատճառով։
«Երեխաները պաշտպանված են խելացի կիրառմամբ, այլ ոչ թե միլիոնավոր անմեղ մարդկանց անձնական հաղորդագրությունները սկանավորելով», – Euronews-ին ասել է «Կանաչներ»/«Եվրոպական ազատական կուսակցություն» խմբակցության պատգամավոր Իգնացիո Մարինոն՝ օրենքը սահմանելով որպես «զանգվածային հսկողություն»։
Քայլ՝ առավելություն ստանալու համար
Սակայն Եվրոպական ժողովրդական կուսակցությունը (ԵԺԿ), որը խորհրդարանի ամենամեծ խմբակցությունն է, վերսկսեց ժամանակավոր երկարաձգումը՝ հազվադեպ օգտագործվող օրենսդրական ընթացակարգի միջոցով։
ԵԺԿ պատգամավորները մարտին մեծ մասամբ դեմ քվեարկեցին դրան՝ սոցիալիստ զեկուցող Բիրգիտ Սիպելի և այլ ձախակողմյան օրենսդիրների կողմից ներկայացված սկզբնական տեքստում որոշ փոփոխությունների պատճառով, որոնք ուղղված էին սկանավորման շրջանակը սահմանափակելուն, Euronews-ին հայտնել են կենտրոնամետ աջ խմբի պաշտոնյաները։
ԵԺԿ առաջնորդ Մանֆրեդ Վեբերը պնդում է, որ երկարաձգումն ընդունվի առանց որևէ փոփոխության և գտել է դա իրականացնելու միջոց։
Հարցին ծանոթ անձանց խոսքով՝ հունիսի 17-ին ԵԺԿ-ն խնդրել է խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլային առաջ մղել ժամանակավոր գործը, և ոչ մի այլ խումբ չի առարկել։
Հաջորդ օրը Մետսոլան ԵՄ գագաթնաժողովում իր ելույթի ժամանակ կոչ է արել ԵՄ առաջնորդներին «շարունակել» օրենսդրության հետ կապված աշխատանքները, և անդամ պետությունները հետագայում համաձայնվել են վերականգնել ժամանակավոր միջոցը անցյալ շաբաթ։
ԵՄ երկրների կողմից ընդունված երկարաձգման տարբերակը էական փոփոխություններ չունի և թույլ կտա առցանց ծառայություններ մատուցողներին հայտնաբերել, հաղորդել և հեռացնել երեխաների սեռական բռնությունը առցանց մինչև 2028 թվականը։
Այժմ այն պետք է ստանա խորհրդարանի կանաչ լույսը, սակայն ԵԺԿ-ի քայլը ենթադրում է ընթացակարգային շրջադարձ, որը զգալի առավելություն է տալիս օրենսդրության կողմնակիցներին։
«Սովորական օրենսդրական ընթացակարգի» համաձայն՝ տեքստն ընդունվում է, եթե բոլոր Եվրախորհրդարանի պատգամավորների բացարձակ մեծամասնությունը՝ առնվազն 361-ը, չի մերժում կամ փոփոխում այն։
Անվանմանը հակառակ, այս ընթացակարգը հազվադեպ է օգտագործվում ԵՄ օրենսդրության մշակման գործում, քանի որ խորհրդարանը և Խորհուրդը հաճախ ընդունում են իրենց սեփական դիրքորոշումը առանձին օրինագծերի վերաբերյալ, ապա բանակցում են վերջնական տարբերակի մանրամասների շուրջ։
«Սովորաբար, երբ խորհրդարանը մերժում է որևէ տեքստ, Խորհուրդը դադարեցնում է դրա վրա աշխատանքը, և ի վերջո Հանձնաժողովը հետ է վերցնում այն։ Հիմա մենք ստիպված ենք երկրորդ քվեարկության, որը կասկածի տակ է դնում ժողովրդավարության էությունը», – Euronews-ին ասել է «Կանաչներ»/Եվրախորհրդարանի պատգամավոր Մարկետա Գրեգորովան՝ մեղադրելով ԵԺԿ-ին իրենց առաջնահերթությունները անսովոր քայլով պարտադրելու համար։
Երկարաձգման վերաբերյալ քվեարկությունը կկայանա հինգշաբթի օրը, եթե խորհրդարանը երեքշաբթի օրը հաստատի ԵԺԿ-ի կողմից պահանջվող շտապ ընթացակարգը, որը պնդում է ժամանակավոր կանոնակարգը հնարավորինս շուտ ընդունելու վրա։
Բաց մի թողեք
Արմավիրի մարզում ուժեղ քամու հետևանքով հենասյուներ են վնասվել․ հոսանքազրկված գյուղեր կան. Լուսանկար
Google-ը հայտարարում է, որ պաշտպանում է մեր գաղտնիությունը։ ԵՄ-ն պահպանում է մենաշնորհը
Հայաստանից Ռուսաստան գյուղմթերքների և այլ ապրանքների արտահանման հարցը կլուծվի ադրբեջանականով