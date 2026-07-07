ԵՄ հանձնաժողովը և մայրաքաղաքները բախման եզրին են Սերբիայի 3-րդ խմբի բանակցությունների շուրջ

Բրյուսելը ձգտում է վերսկսել Սերբիայի անդամակցության հայտը և կարող է քննարկել արդեն չորեքշաբթի օրը 3-րդ խմբի բացման իր դիրքորոշումը: Սակայն ԵՄ մայրաքաղաքները շարունակում են բաժանվել այն հարցի շուրջ, թե արդյոք վերջին միջոցառումները բավարար են ժողովրդավարական ավելի լայն հետընթացը փոխհատուցելու համար: Ոմանց համար դա չափազանց շատ է, չափազանց շուտ:
Սերբիայի՝ դատական համակարգի վիճահարույց բարեփոխումները չեղարկելու որոշումը վերսկսել է բանավեճը Եվրամիության ներսում՝ ռազմավարական ներգրավվածությունը ժողովրդավարական չափանիշների հետ հավասարակշռելու վերաբերյալ, բացահայտելով տարաձայնություններ այն մասին, թե արդյոք Բելգրադը բավարար ջանքեր է գործադրել անդամակցության հայտը վերսկսելու համար:
Երկուշաբթի օրը Եվրոպական հանձնաժողովը անդամ պետություններին ներկայացրեց տեղեկատվական գրություն, որում նշվում է, թե ինչու է կարծում, որ Սերբիայի վերջին բարեփոխումները արդարացնում են անդամակցության բանակցությունների 3-րդ խմբի բացումը, որը Բելգրադը ձգտում էր բացել տարիներ տևած փակուղուց հետո:
Հուլիսի 3-ի թվագրված և գրության մեջ ասվում է, որ հանձնաժողովը կարծում է, որ Սերբիան շտկել է այս տարվա սկզբին հայտնաբերված «հետընթացը» և քայլեր է ձեռնարկել երկրի կազմակերպված հանցագործության դեմ պայքարի դատախազության կարողությունները հզորացնելու համար:
Այնուամենայնիվ, այն ընդունում է, որ «դատական և դատախազական համակարգում դեռևս անհրաժեշտ է հետագա աշխատանք»։
Սակայն տասնյակից ավելի դիվանագետների, ԵՄ պաշտոնյաների և փորձագետների հետ հարցազրույցները ցույց են տալիս, որ Սերբիայի վերջին հետընթացը քիչ բան է արել անդամ պետությունների միջև եղած տարաձայնությունները հաղթահարելու համար, որոնց միաձայն աջակցությունը անհրաժեշտ է անդամակցության գործընթացի առաջխաղացման համար։
Մինչդեռ ոմանք պնդում են, որ Բելգրադը պետք է ճանաչվի Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկությունները կատարելու համար, մյուսները նշում են, որ բարեփոխումների չեղարկումը քիչ բան է անում ժողովրդավարական հետընթացի և դատական անկախության, կոռուպցիայի և օրենքի գերակայության վերաբերյալ մշտական մտահոգությունների վերացման համար։ Վենետիկի հանձնաժողովը Եվրոպայի խորհրդի սահմանադրական հարցերով խորհրդատվական մարմինն է։
Բրյուսելում շատերի համար բանավեճը տարածվում է մեկ բանակցային խմբի սահմաններից այն կողմ։
Սերբիան մնում է Արևմտյան Բալկանների ամենամեծ տնտեսությունը և ռազմավարական առումով կարևոր գործընկեր, ինչը որոշ պաշտոնյաների դրդում է պնդել, որ շարունակական ներգրավվածությունը լավագույն հնարավորությունն է տալիս խրախուսելու հետագա բարեփոխումները։
Մյուսները հակադարձում են, որ ավելի հիմնարար փոփոխությունների իրականացումից առաջ աստիճանական առաջընթացի խրախուսումը կարող է խաթարել ԵՄ ընդլայնման գործընթացի հեղինակությունը։
Բանավեճը լրացուցիչ նշանակություն է ստացել նախագահ Ալեքսանդր Վուչիչի հայտարարությունից հետո, որ նա մտադիր է հրաժարական տալ ութ տարի պաշտոնավարելուց հետո և ընտրություններ նշանակել առաջիկա երեք-չորս ամիսների ընթացքում։
Մինչդեռ կողմնակիցները այս քայլը ներկայացնում են որպես նոր քաղաքական գլխի սկիզբ, քննադատները պնդում են, որ դա մարտավարական մանևր է, որը կարող է թույլ տալ նրան պահպանել իշխանությունը՝ ձգտելով վարչապետի պաշտոնին։
Հանձնաժողովը, սակայն, ընդգծել է, որ ցանկացած որոշում, ի վերջո, կախված է ԵՄ կառավարություններից։ «Սերբիայի անդամակցության գործընթացում առաջ շարժվելու որոշումը մնում է Խորհրդի ձեռքում», – հավելել է խոսնակը։
Ակնկալվում է, որ հարցը կբարձրացվի չորեքշաբթի օրը Բրյուսելում դեսպանների հանդիպման ժամանակ։
Ռազմավարական հավասարակշռման գործողություն
Վերջին բանավեճը սկսվել է այն բանից հետո, երբ Բելգրադը չեղյալ է հայտարարել փետրվարին ընդունված և Մրդիչի օրենքներով համատեղ անվանված վիճահարույց դատական օրենքների փաթեթը։ Դա տեղի է ունեցել Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից սուր քննադատության ենթարկված անձանց կողմից։
Հակադարձումը ողջունվել է Եվրոպական ընդլայնման հանձնակատար Մարթա Կոսի կողմից, ով այն որակել է որպես «կարևոր քայլ ճիշտ ուղղությամբ» և ասել, որ քննարկումները շարունակվում են Սերբիայի ավելի լայն բարեփոխումների օրակարգի շուրջ։
Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը նույնպես ասել է, որ Սերբիան կարող է առաջ շարժվել անդամակցության բանակցություններում, եթե իրականացնի բարեփոխումներ, մինչդեռ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան վերջերս առաջարկել է, որ Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկություններին համապատասխանելը կարող է օգնել առաջ մղել գործընթացը։
Այդ հրապարակային հայտարարությունների հետևում թաքնված է ավելի նրբերանգային բանավեճ։
ԵՄ մի քանի պաշտոնյաներ պնդում են, որ Բելգրադի հետ երկխոսությունը պահպանելը ռազմավարական նշանակություն ունի՝ չնայած Սերբիայի ժողովրդավարական թերություններին և Ռուսաստանի դեմ ԵՄ պատժամիջոցներին համապատասխանելուց հրաժարվելուն։
Հանձնաժողովի տեսանկյունից, ներգրավվածությունից դուրս գալը վտանգում է ԵՄ ազդեցությունը Արևմտյան Բալկաններում թուլացնելը և տարածաշրջանային կայունության համար կենտրոնական համարվող երկիրը օտարացնելը։
Այդ մոտեցումը, սակայն, հեռու է համընդհանուր ընդունված լինելուց։
Հարցերին ի պատասխան՝ Հանձնաժողովի խոսնակը հաստատեց, որ գործադիրը անդամ պետությունների հետ կիսվել է տեղեկատվական գրությամբ, որում բացատրվում է, թե ինչու է կարծում, որ Սերբիայի վերջին քայլերը կարող են արդարացնել 3-րդ կլաստերի բացումը։
Որոշ դիվանագետների համար Սերբիայի վերջին բարեփոխումների ճանաչումը կամրապնդի այն սկզբունքը, որ թեկնածու երկրները պարգևատրվում են, երբ նրանք կատարում են Բրյուսելի և Վենետիկի հանձնաժողովի կողմից արված առաջարկությունները։
ԵՄ դիվանագետներից մեկը պնդել է, որ իրական առաջընթացը չճանաչելը վտանգում է Սերբիան վերածել «հաջորդ Հյուսիսային Մակեդոնիայի»՝ մի երկրի, որը 2005 թվականին ստացել է ԵՄ թեկնածուի կարգավիճակ, բայց բազմիցս ականատես է եղել անդամակցության իր ձգտումների խափանմանը, չնայած բարեփոխումներ ձեռնարկելուն։
Մյուսները համոզված չեն
Մի քանի դիվանագետներ ասել են, որ չնայած դատական օրենքների չեղարկումը ողջունելի է, այն չի լուծում օրենքի գերակայության, ժողովրդավարական ինստիտուտների և դատական անկախության վերաբերյալ ավելի լայն մտահոգությունները։
Մի դիվանագետ ասել է, որ չեղարկումը Սերբիային պարզապես «վերադարձրել է զրոյական կետ», մինչդեռ մեկ այլ դիվանագետ պնդել է, որ 1-ին խմբի բարեփոխումները, որոնք ընդգրկում են անդամակցության գործընթացի հիմունքները, այդ թվում՝ օրենքի գերակայությունը, մնում են իրական փորձությունը այն բանի, թե արդյոք Բելգրադը պատրաստ է նշանակալի առաջընթաց գրանցել։
Քննարկումը ցույց է տալիս Բրյուսելի առջև ծառացած կենտրոնական դիլեման. արդյոք աստիճանական բարեփոխումները պետք է պարգևատրվեն որպես Սերբիային Եվրամիությանը կից պահելու միջոց, թե՞ դա անելը վտանգում է սխալ ազդանշան ուղարկել թեկնածու երկրներից ակնկալվող չափանիշների վերաբերյալ։
Օրենքի գերակայություն
Մի քանի դիվանագետներ նշել են, որ 3-րդ խմբի շուրջ քննարկումները չեն կարող առանձնացվել 1-ին խմբի՝ անդամակցության գործընթացի հիմունքները ներառող գլխի, այդ թվում՝ օրենքի գերակայության, դատական անկախության և ժողովրդավարական ինստիտուտների վերաբերյալ մտահոգություններից։
Մի քանի դիվանագետներ մատնանշել են 2025 թվականի սկզբին անդամ պետությունների միջև շրջանառված գաղտնի հանձնաժողովի գնահատականը՝ այն բնութագրելով որպես վերջին տարիներին Սերբիայի առաջընթացի ամենաքննադատական գնահատականներից մեկը։
Մի դիվանագետ այն բնութագրել է որպես իրենց տեսած «ամենավատ» ընդլայնման գնահատականը, մինչդեռ մեկ ուրիշը այն պարզապես նկարագրել է որպես «դատապարտող»։
Նրանց փաստարկը պարզ է. Սերբիան չի կարող հավաստիորեն առաջ շարժվել տնտեսական գլուխներում, եթե շարունակի պայքարել անդամակցության գործընթացի հիմքում ընկած հիմունքների հետ։
«Օրենքների չեղարկումը ողջունելի է», – ասել է մի դիվանագետ։ «Բայց դա չի նշանակում, որ Սերբիան հանկարծակի պատրաստ է առաջ շարժվել։ Այն պարզապես երկիրը վերադարձնում է այնտեղ, որտեղ նախկինում էր»։
Այնուամենայնիվ, մյուսները վերջին զարգացումները տարբեր կերպ են տեսնում։
Երկու դիվանագետներ պնդում էին, որ Բելգրադի դատական բարեփոխումները չեղարկելու որոշումը ցույց է տալիս, որ կառավարությունը պատրաստ է արձագանքել Բրյուսելի և Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկություններին՝ հենց այն վարքագծին, որը խրախուսելու է ընդլայնման գործընթացը։
Այդ անհամաձայնությունը արտացոլում է ԵՄ-ի առջև ծառացած ավելի լայն հարց՝ արդյոք թեկնածու երկրները պետք է պարգևատրվեն աստիճանական առաջընթացի համար, նույնիսկ այն դեպքում, երբ ավելի խորը կառուցվածքային մտահոգությունները մնում են չլուծված։
Հանձնաժողովի գնահատման արտահոսած տարբերակը, ընդգծում է դատական անկախության մեջ առկա մշտական թերությունները հունվարյան օրենսդրության ընդունումից հետո։
Այն նշում է, որ Սերբիան պետք է իրականացնի Վենետիկի հանձնաժողովի առաջարկությունները՝ «անհապաղ» չեղյալ հայտարարելով կամ էականորեն փոփոխելով օրենսդրությունը՝ քայլ, որը Բելգրադն արդեն ձեռնարկել է։
Սակայն փաստաթուղթը նաև բացահայտում է մտահոգությունների ավելի լայն օրինաչափություն, որը տարածվում է դատական համակարգից շատ ավելի հեռու։
Այն մատնանշում է ժողովրդավարական կառավարման թերությունները և հղում է կատարում կառավարության դեմ բողոքի ցույցերի ալիքին, որը հաջորդեց Նովի Սադում 2024 թվականի նոյեմբերին երկաթուղային կայարանի տանիքի փլուզմանը, որի հետևանքով զոհվեց 16 մարդ։
Զեկույցում նշվում է, որ ցուցարարների անվտանգությունը միշտ չէ, որ երաշխավորված էր և նշվում են բողոքի ցույցերի ընթացքում տեղի ունեցած մի քանի բռնի միջադեպեր: Այն նաև մտահոգություններ է հայտնում աղետի հետաքննության տեմպի վերաբերյալ՝ նշելով, որ կոռուպցիայի հետաքննությունները խոչընդոտվել են ոստիկանության համագործակցության բացակայության պատճառով։
«Փլուզումը և հետաքննություններում առաջընթացի բացակայությունը շարունակում են խթանել կառավարության ենթակառուցվածքների և շինարարական նախագծերի հաշվետվողականության և թափանցիկության ընկալվող պակասը», – նշվում է փաստաթղթում։
Սերբիայի ոստիկանության աշխատակիցները բախվել են ընդդիմադիր ցուցարարների հետ, որոնք պահանջում էին ձերբակալություններ Նովի Սադի երկաթուղային կայարանում 2024 թվականի նոյեմբերի 21-ին տեղի ունեցած մահացու տանիքի փլուզման կապակցությամբ։ AP
Արդյունքները լայնորեն արտացոլում են Հանձնաժողովի 2025 թվականի ընդլայնման զեկույցը, որը եզրակացրել է, որ Սերբիան միայն «սահմանափակ առաջընթաց» է գրանցել հիմնական ոլորտներում, ներառյալ օրենքի գերակայությունը, կոռուպցիայի դեմ պայքարի ջանքերը և տնտեսության մեջ պետական միջամտության նվազեցումը։
Այնուամենայնիվ, նույնիսկ անդամ պետությունների միջև չկա միասնական տեսակետ այն մասին, թե ինչպես պետք է այդ արդյունքները ձևավորեն անդամակցության գործընթացը։
ԵՄ խոշոր երկրներից մեկի դիվանագետը նշել է, որ վերջին շաբաթների ընթացքում նրանք նկատել են «դրական զարգացումներ» Սերբիայում, մինչդեռ մեկ այլ դիվանագետ նշել է, որ դրական կգնահատեն Հանձնաժողովի ցանկացած առաջարկություն՝ առաջ շարժվելու 3-րդ խմբի հետ։
Մյուսները շարունակում են զգալիորեն ավելի զգույշ լինել՝ պնդելով, որ Սերբիան դեռևս չի ցուցաբերել կայուն առաջընթաց անդամակցության գործընթացի հիմքում ընկած բարեփոխումների հարցում։
Հրաժարականը նոր հարցեր է առաջացնում
Վուչիչի հայտարարությունը, որ նա մտադիր է հրաժարական տալ, անորոշության ևս մեկ շերտ է ավելացրել Բրյուսելում արդեն իսկ նուրբ բանավեճին։
56-ամյա դիվանագետը, որը տասնամյակից ավելի գերիշխել է սերբական քաղաքականության մեջ, ասել է, որ հրաժարական կտա երկու նախագահական ժամկետ ծառայելուց հետո։ Նա դեռ պետք է որոշի՝ կփորձի՞ արդյոք վարչապետի պաշտոնը, բայց պնդել է, որ ցանկացած որոշում կկայացվի թափանցիկ։
ԵՄ պաշտոնյաների համար հայտարարությունը նշանակալի է, բայց ոչ պարտադիր կերպով փոխակերպող։
«Ժողովրդավարական ինստիտուտների պատշաճ գործունեությունը Սերբիայի ԵՄ անդամակցության գործընթացի հիմքում է», – ասել է Հանձնաժողովի խոսնակը՝ հավելելով, որ Բրյուսելը ուշադիր կհետևի ապագա ցանկացած ընտրության՝ ապահովելու համար, որ դրանք ազատ և արդար լինեն։
Սակայն փորձագետները զգուշացնում են Վուչիչի հայտարարությունը որպես ավելի լայն ժողովրդավարական բացման ապացույց մեկնաբանելուց։
Չկա որևէ կոնկրետ ժամանակացույց, խորհրդարանի լուծարում և, ամենակարևորը, ազատ և արդար ընտրությունների երաշխիքներ։
Եվրոպական քաղաքականության ուսումնասիրությունների կենտրոնի Արևմտյան Բալկանների փորձագետ Անտիգոնա Իմերին պնդում է, որ հրաժարականը պետք է դիտարկել որպես մարտավարական քաղաքական մանևր։
«Դա պետք է տագնապի ազդանշան տա», – ասել է նա՝ պնդելով, որ այս քայլը, ի վերջո, կարող է ամրապնդել Վուչիչի ազդեցությունը, այլ ոչ թե նվազեցնել։
Մի եվրոպացի դիվանագետ ընդհանուր առմամբ համաձայն էր այդ գնահատականի հետ՝ ասելով, որ Բրյուսելում քիչ ակնկալիքներ կային, որ Սերբիայի քաղաքական ուղեծիրը հիմնարար կերպով կփոխվի պարզապես այն պատճառով, որ Վուչիչը հրաժարական է տալիս նախագահի պաշտոնից։
Եվրոպական քաղաքականության կենտրոնի քաղաքական վերլուծաբան Բերտա Լոպես Դոմենեխը կարծում է, որ հայտարարությունը նույնքան արտացոլում է սահմանադրական իրականությունը, որքան քաղաքական ռազմավարությունը։
Երկու ժամկետով նախագահական ժամկետին հասնելուց հետո Վուչիչը կարող է փոխարենը ձգտել վարչապետի պաշտոնին, ինչը նրան թույլ կտա պահպանել քաղաքական վերահսկողությունը՝ միաժամանակ ներկայանալով որպես հանրության պահանջներին արձագանքող՝ ամիսներ տևած հակակառավարական բողոքի ցույցերից հետո։
«Նա ներկայանում է որպես մեկը, ով լսում է ժողովրդին», – ասաց նա։ «Բայց նա այլևս չի կարող առաջադրվել նախագահի պաշտոնում։ Վարչապետ դառնալը նրան թույլ կտա պահպանել իր իշխանությունը»։
Լոպես Դոմենեխը պնդում է, որ ակնհայտ հակասությունը տարածվում է Սերբիայի ներքին քաղաքականությունից այն կողմ։
«Երբ նայում ես նրա դեռևս երկրի ներսում օգտագործվող հռետորաբանությանը, այն դեռևս ռազմատենչ է ԵՄ-ի նկատմամբ և բարեկամական՝ Ռուսաստանի նկատմամբ», – ասաց նա։ «Ընդհանուր դիրքորոշումը չի փոխվել»։
Սլովենացի պատգամավոր Վլադիմիր Պրեբիլիչի համար, որը Եվրոպական խորհրդարանի Սերբիայի հետ հարաբերությունների պատվիրակության անդամ է, հայտարարությունն ինքնին քիչ երաշխիքներ է տալիս, որ ժողովրդավարական չափանիշները կբարելավվեն։
«Չկա որևէ կոնկրետ ժամանակացույց, խորհրդարանի լուծարում և, ամենակարևորը, ազատ և արդար ընտրությունների երաշխիքներ», – ասաց նա։
«Ներկայիս քաղաքական համաստեղության կոսմետիկ փոփոխությունը ոչինչ չի փոխի, երբ խոսքը վերաբերում է Սերբիայի ԵՄ ուղուն, որը փաստացի սառեցված է 2021 թվականից»։
Փոխարենը, նա պնդեց, որ Բրյուսելը պետք է ավելի քիչ կենտրոնանա քաղաքական հայտարարությունների վրա և ավելի շատ այն պայմանների վրա, որոնց ներքո կանցկացվեն ապագա ընտրությունները։
«Սերբիային, փոխարենը, Եվրոպայից անհրաժեշտ է հստակ և աներկբա ազդանշան, որ հիմա անհրաժեշտ են ազատ և արդար ընտրություններ, և անվերապահորեն կանգնել սերբ քաղաքացիների և ժողովրդավարական շարժման կողքին»։
Ծանոթ դիլեմա
Սերբիայի ժողովրդավարական հետագիծը ԵՄ մայրաքաղաքների առջև ծառացած հավասարման միայն մեկ մասն է։
Երկրի կողմից Ռուսաստանի դեմ ԵՄ պատժամիջոցներին չհամապատասխանելը, Մոսկվայի հետ նրա սերտ քաղաքական հարաբերությունները և Չինաստանի հետ ընդլայնվող կապերը շարունակում են բարդացնել անդամակցության բանակցությունները։
Խորվաթ պատգամավոր Տոնինո Պիցուլան, Եվրախորհրդարանի Սերբիայի հարցերով զեկուցողը, վերջերս զգուշացրել է, որ մինչդեռ Չեռնոգորիայի և Ալբանիայի նման երկրները արագացրել են բարեփոխումները, Սերբիան «քաղաքական իրավունքների և քաղաքացիական ազատությունների կայուն քայքայում» է ապրել՝ զուգորդված ժողովրդավարական ինստիտուտների թուլացման հետ։
Նա նաև նշել է Բելգրադի սահմանափակ համապատասխանությունը ԵՄ արտաքին և անվտանգության քաղաքականությանը որպես անդամ պետությունների համար ավելի ու ավելի կարևոր մտահոգություն։
Վուչիչը սերտ կապեր է պահպանել Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինի հետ՝ Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժման ողջ ընթացքում։
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալլասը հրապարակավ քննադատել է այս հարաբերությունները՝ հարցականի տակ դնելով, թե ինչու են եվրոպացի առաջնորդները ընտրում Պուտինի կողքին կանգնել, մինչ Ռուսաստանը շարունակում է իր պատերազմը Ուկրաինայի դեմ։
Սերբ պաշտոնյաների համար, սակայն, Բրյուսելը միշտ չէ, որ նույն չափանիշներն է կիրառել յուրաքանչյուր թեկնածու երկրի նկատմամբ։
Նախկին վարչապետ Անա Բրնաբիչը վերջերս ասել է, որ Սերբիան բախվել է «կրկնակի չափանիշների»՝ մատնանշելով Ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի (ԺՀՄԻԳ) կողմից արված ընտրական բարեփոխումների առաջարկությունները։
«Եթե նայեք այլ թեկնածու երկրներին, որոնք նույնպես ունեն ԺՀՄԻԳ առաջարկություններ ընտրական պայմանների բարելավման վերաբերյալ, նրանք պարտավոր չեն իրականացնել դրանցից նույնիսկ մեկը, և նրանք արդեն բացել են իրենց բոլոր կլաստերները», – ասել է նա։
«Մենք չենք հանձնվում։ Մենք կշարունակենք պայքարել, մենք կաշխատենք ավելի եռանդուն, բայց կարևոր է, որ ներկայացնենք ոչ միայն ծրագրեր, այլև արդյունքներ»։
Բաց մի թողեք
Բորոտը․ Մեծ Բրիտանիայի առևտրի գլխավոր խորհրդականը հմայեց Թրամփի թիմին, այժմ նրա պաշտոնը վտանգված է
Թրամփ – Զելենսկի հանդիպումը Patriot հրթիռների արտադրության հարցին լուծում կտա՞
Մելոնին հետապնդո՞ւմ է․ Թրամփն էլի ծաղրել է Իտալիայի վարչապետին