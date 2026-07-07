Հունգարիան կարող է քվեարկել նախագահին պաշտոնանկ անելու օգտին արդեն հաջորդ շաբաթ, քանի որ ընդդիմությունը բողոքում է «բռնապետությունից»

Հունգարիայի նախագահ Թամաշ Սուլյոկը (աջից) և Հունգարիայի վարչապետ Պետեր Մագյարը մասնակցում են Տիսայի կառավարության նախարարների նշանակման արարողությանը նախագահական գարեջրատանը։
Վիկտոր Օրբանի «Ֆիդեսը» կոչ է անում բողոքի ցույցերի, այն բանից հետո, երբ վարչապետ Պետեր Մագյարը սահմանադրական փոփոխություն է ներկայացրել նախագահ Թամաշ Սուլյոկին պաշտոնանկ անելու համար։
Հունգարիայի ընդդիմադիր «Ֆիդես» կուսակցությունը կոչ է արել ցույցի հինգշաբթի օրը, այն բանից հետո, երբ վարչապետ Պետեր Մագյարը սահմանադրական փոփոխություն է ներկայացրել երկրի նախագահ Թամաշ Սուլյոկին պաշտոնանկ անելու համար։
Մագյարը, որը համոզիչ հաղթանակ տարավ ապրիլին կայացած ընտրություններում՝ վերջ դնելով Վիկտոր Օրբանի 16-ամյա իշխանությանը, բազմիցս կոչ է արել պաշտոնանկ անել իր նախորդի կողմից նշանակված պաշտոնյային, որին նա անվանում է «Օրբանի խամաճիկ»։
Մագյարի շաբաթ օրը ներկայացված փոփոխությունը նշում է, որ «Հանրապետության գործող նախագահի լիազորությունները դադարեցվում են Հիմնական օրենքի փոփոխության ուժի մեջ մտնելուց հաջորդ օրը»։
Իշխող «Տիսա» կուսակցությունը խորհրդարանում ունի գերմեծամասնություն, ինչը նշանակում է, որ փոփոխությունը, ենթադրաբար, կընդունվի։ Հունգարիայի խորհրդարանի աղբյուրների համաձայն, քվեարկությունը կարող է տեղի ունենալ արդեն հաջորդ շաբաթ, սակայն դա պաշտոնապես հաստատված չէ։
Սահմանադրական փոփոխությունները նաև կհեռացնեն չորս սահմանադրական դատավորների՝ նրանց թոշակի անցնելու տարիքը սահմանելով 70 տարեկան, և կսահմանափակեն խորհրդարանական պատգամավորների լիազորությունները 12 տարով։
Նախագահ Սուլյոկը հայտարարել է, որ հրաժարական տալու մտադրություն չունի՝ Մագյարի քայլը որակելով որպես ժողովրդավարության սպառնալիք։
«Հարցն այն է, թե արդյոք այս ուժը կվերացնի իրավունքի գերակայության միջազգայնորեն ճանաչված և պահանջվող սկզբունքները, ինչպես նաև իրական ներկայացուցչական ժողովրդավարությունը», – կիրակի օրը հայտարարության մեջ ասել է Սուլյոկը։
Մագյարը իր ընտրարշավի ընթացքում բազմիցս խոստացել է պաշտոնանկ անել նախագահին։ Նա պնդում է, որ Սուլյոկը չի կատարել իր սահմանադրական պարտականությունները և չի պաշտպանել ընդդիմության կողմնակիցներին Օրբանի իշխանության օրոք։
«Վիկտոր Օրբանը ձախողեց հունգար ժողովրդին, իսկ նրա նշանակած Թամաշ Սուլյոկը ձախողեց Հունգարիայի Հանրապետությունը», – հունիսին հայտարարեց Մադյարը։
«Ֆիդեսը» հայտարարել է, որ նախագահի հեռացումը կհարթի բռնապետության ճանապարհը և կոչ է արել հինգշաբթի օրը ցույց անցկացնել Սուլյոկի աջակցության համար։
«Տիսզա կուսակցությունը անցնում է բոլոր սահմանները՝ մարդկային, բարոյական և իրավական», – ասել է Օրբանը։ «Հունգարացի ընտրողները չեն թույլատրել դա»։
Ընդդիմությունը պնդում է, որ Սուլյոկը ընտրվել է սահմանադրությանը համապատասխան, և որ նրա հեռացումը կհամարվի անհատականացված օրենսդրության։
Սահմանադրական հարցերով մասնագիտացած խորհրդատվական մարմնի՝ Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի պատվիրակությունը անցյալ շաբաթ այցելել է Հունգարիա և հանդիպել է ինչպես նախագահի, այնպես էլ կառավարության պաշտոնյաների հետ։ Դրա եզրակացությունները դեռևս հրապարակված չեն։
Եվրոպական հանձնաժողովը հայտարարել է, որ հետևում է Հունգարիայում սահմանադրական փոփոխությունների գործընթացին։
Բաց մի թողեք
Մինչև դատավորները որոշում կկայացնեն Լե Պենի վերաբերյալ, բանկերը պետք է որոշեն նաև ՌՆ-ի վերաբերյալ
Ռուսաստանը և Ուկրաինան ցանկանում են հնարավորինս շուտ վերջ դնել հակամարտությանը․ Թրամփ
Բազմաթիվ զոհեր և վիրավորներ կան․ ի՞նչ է տեղի ունեցել բանտում․ Լուսանկար