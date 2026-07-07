07/07/2026

EU – Armenia

Դատարանը քննում է Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ խափանման միջոցի միջնորդությունը, նա կկալանավորվի

infomitk@gmail.com 07/07/2026 1 min read

Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների ընդհանուր իրավասության դատարանում քննվում է ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի խափանման միջոցի միջնորդությունը:

Գործը մակագրվել է դատավոր Գարիկ Աբելյանին:

Հիշեցնենք՝ հուլիսի 6-ի վաղ առավոտից խուզարկություններ են իրականացվել ԲՀԿ առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի առանձնատանը, «Մուլտի Գրուպ» կոնցեռնի կազմում ընդգրկված գրեթե բոլոր ընկերություններում, ինչպես նաև այդ կազմակերպությունների տնօրենների բնակարաններում։

Ավելի ուշ առանձնատան խուզարկության ավարտից հետո Ծառուկյանը ձերբակալվել, տեղափոխվել է Քննչական կոմիտե։

Կոմիտեն պաշտոնական հաղորդագրությամբ տեղեկացրել է, թե ինչի համար է մեղադրվում Գագիկ Ծառուկյանը։ Նրա հետ միաժամանակ ձերբակալվել է ևս մեկ անձ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Բրյուսովի անվան պետական համալսարանի ամբիոնի վարիչը մեղադրվում է հովանավորչության համար կաշառք ստանալու համար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ի՞նչ մեղադրանք է առաջադրվել Գագիկ Ծառուկյանին, ձերբակալվել է ու կներկայացվի դատարան՝ կալանքի համար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Գագիկ Ծառուկյանին պատկանող առանձնատնից առգրավվել է 3 առյուծ և 1 վագր․ ՔԿ

06/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գուստավ Մալերը սիմֆոնիայի մեջ տեղավորեց ամբողջ տիեզերքը․ Ծննդյան օրն է այսօր

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատարանը քննում է Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ խափանման միջոցի միջնորդությունը, նա կկալանավորվի

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմավիրի մարզում ուժեղ քամու հետևանքով հենասյուներ են վնասվել․ հոսանքազրկված գյուղեր կան. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն կերկարաձգի հաղորդագրությունների սկանավորման ժամանակավոր ռեժիմը՝ երեխաների սեռական բռնությունը առցանց հայտնաբերելու համար

07/07/2026 infomitk@gmail.com