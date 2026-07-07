Իմ աշխատավարձը լինելու է 1 դրամ․ Նարեկ Կարապետյան

«Իմ աշխատավարձը լինելու է 1 դրամ», այս մասին հայտարարել է Նարեկ Կարապետյանը։
«Մենք պարգևավճարներ չենք ստանալու: Իմ աշխատավարձը լինելու է 1 դրամ, իսկ մյուս մասը փոխանցելու ենք բարեգործական նպատակներով, ամեն ամիս ներկայացնելու ենք, թե ինչ նպատակի է ուղղվել»,-ասել է Նարեկ Կարապետյանը:
Բաց մի թողեք
Արմավիրի մարզում ուժեղ քամու հետևանքով հենասյուներ են վնասվել․ հոսանքազրկված գյուղեր կան. Լուսանկար
«Ուժեղ Հայաստան»-ը հայտարարություն է տարածել
Խոշոր ու ողբերգական ավտովթար՝ Արագածոտնում․ երեք զոհ կա. Լուսանկար