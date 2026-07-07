07/07/2026

EU – Armenia

Իմ աշխատավարձը լինելու է 1 դրամ․ Նարեկ Կարապետյան

infomitk@gmail.com 07/07/2026 1 min read

«Իմ աշխատավարձը լինելու է 1 դրամ», այս մասին հայտարարել է Նարեկ Կարապետյանը։

«Մենք պարգևավճարներ չենք ստանալու: Իմ աշխատավարձը լինելու է 1 դրամ, իսկ մյուս մասը փոխանցելու ենք բարեգործական նպատակներով, ամեն ամիս ներկայացնելու ենք, թե ինչ նպատակի է ուղղվել»,-ասել է Նարեկ Կարապետյանը:

Բաց մի թողեք

1 min read

Արմավիրի մարզում ուժեղ քամու հետևանքով հենասյուներ են վնասվել․ հոսանքազրկված գյուղեր կան. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ուժեղ Հայաստան»-ը հայտարարություն է տարածել

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Խոշոր ու ողբերգական ավտովթար՝ Արագածոտնում․ երեք զոհ կա. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Գուստավ Մալերը սիմֆոնիայի մեջ տեղավորեց ամբողջ տիեզերքը․ Ծննդյան օրն է այսօր

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դատարանը քննում է Գագիկ Ծառուկյանի նկատմամբ խափանման միջոցի միջնորդությունը, նա կկալանավորվի

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արմավիրի մարզում ուժեղ քամու հետևանքով հենասյուներ են վնասվել․ հոսանքազրկված գյուղեր կան. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ն կերկարաձգի հաղորդագրությունների սկանավորման ժամանակավոր ռեժիմը՝ երեխաների սեռական բռնությունը առցանց հայտնաբերելու համար

07/07/2026 infomitk@gmail.com