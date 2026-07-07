Մունդիալ – 2026․ Ռոնալդուի համար Happy End չեղավ, մունդիալի էջը փակված է․ Լուսանկար

Իսպանիան հասավ 2026 թվականի աշխարհի առաջնության քառորդ եզրափակիչ, որտեղ Միքել Մերինոն 90+1 րոպեին գոլ խփեց՝ ապահովելով հաղթանակը Պորտուգալիայի նկատմամբ։
Թիմերը չկարողացան գոլ խփել առաջին խաղակեսում, իսկ երկրորդ խաղակեսում երկար ժամանակ հավասար պայքար էր ընթանում։
Դրամատիկ խաղից հետո պորտուգալացի հանրահռչակ հարձակվող Ռոնալդուն խաղից հետո դժվարությամբ զսպեց արցունքները։
Սա նրա համար վերջին աշխարհի առաջնությունն էր, ավելի վաղ նա հայտարարել էր միջազգային կարիերան ավարտելու մասին։ 2006 թվականից ի վեր նա մասնակցել է 6 աշխարհի առաջնության։
Ռոնալդուն Պորտուգալիայի հավաքականի լավագույն ռմբարկուն է ճանաչվել 2026 թվականի աշխարհի առաջնությունում։
Քառորդ եզրափակիչում Իսպանիան կմրցի Բելգիայի հետ, որը 4-1 հաշվով հաղթեց Միացյալ Նահանգներին։
Բելգիան ժամեր առաջ քառորդ եզրափակիչի ուղեգիր նվաճեց՝ այդ ցուցանիշով դառնալով վեցերորդ հավաքականն այս մունդիալում։ Սիեթլում բելգիացիները 4-1 հաշվով հաղթեցին տանտերերին՝ ԱՄՆ-ին։
Փաստորեն, ամերիկացի ֆուտբոլիստ Ֆոլարին Բալոգունի որակազրկման փոփոխության հետ կապված աղմկահարույց գործը հակառակ ազդեցություն ունեցավ ԱՄՆ հավաքականի վրա։ Հիշեցնենք, որ ըստ մամուլի հաղորդագրությունների, Թրամփը դիմել է ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ինֆանտինոյին և խնդրել չեղարկել Բալոգունի մեկխաղյա որակազրկումը, ինչն ավելի ուշ բավարարվել էր և հարուցել ոչ միայն ֆուտբոլային հանրության մեծ տարակուսանքը։
Ըստ էության, վերջին մի քանի օրերի ընթացքում աշխարհի կողմից ՖԻՖԱ-ի և ԱՄՆ հավաքականի վրա գործադրվող ճնշումը նույնպես ազդեց տանտերերի խաղի վրա։ Սա Մաուրիսիո Պոչետինոյի թիմի վատագույն խաղն էր այս տարվա աշխարհի առաջնությունում։
2026 թվականի աշխարհի առաջնության բոլոր երեք հյուրընկալող թիմերն էլ՝ ԱՄՆ, Կանադա, Մեքսիկա, դուրս մնացին հետագա պայքարից։
Բելգիան քառորդ եզրափակչում կմրցի Իսպանիայի հետ։ Խաղը կկայանա հուլիսի 10-ին Լոս Անջելեսում։
Բաց մի թողեք
Սպերցյանը ուժերը կփորձի արաբական աշխարհում․ ո՞ր թիմն է ընտրել. Լուսանկար
«Ժորս երբեք չէր հանդուրժի, որ որևէ մեկը մեզ խղճահարությամբ նայեր». Ժորա Գևորգյանն անմահացել է սեպտեմբերի 27-ին Մարտակերտում. Լուսանկարներ
Թագավորը ֆուտբոլ չի սիրում