07/07/2026

EU – Armenia

Շղթայական ավտովթար Մարտունիում. մեքենաներից մեկը հայտնվել է ծառերի մեջ. կան տուժածներ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 07/07/2026 1 min read

Հուլիսի 6-ին՝ 16։30-ի սահմաններում, Գեղարքունիքի մարզի Մարտունի քաղաքի Կամոյի փողոցում բախվել են Volkswagen մակնիշի, «ԳԱԶ 3110» մակնիշի ավտոմեքենաները և Howo մակնիշի բեռնատարը, ինչի հետևանքով «ԳԱԶ 3110»-ը դուրս է եկել ճանապարհի երթևեկելի գոտուց և հայտնվել ծառերի մեջ։

Shamshyan.com-ի տեղեկություններով՝ վթարի հետևանքով «ԳԱԶ 3110»-ի վարորդն ու ուղևորը մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են «Մարտունի» բժշկական կենտրոն։

Վթարի փաստով Մարտունու քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում է ավտոմեքենաների սեփականատերերի, վարորդների և վիրավորների ինքնությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանում մտադիր են միգրանտներին արտաքսել սեռական, ռասայական և այլ խտրականությունների հիմքով

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թբիլիսյան խճուղում ավտոմեքենա է այրվել. վարորդը հոսպիտալացվել է. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտակարգ իրավիճակ՝ Վերին Խոտանան բնակավայրի տարածքում. Լուսանկար

06/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի ընդդիմադիր «Ազգային ճակատ»-ի նախագահ Մարին Լը Պենը դատապարտվել է 3 տարվա ազատազրկման

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հայաստան – Հունաստան երկկողմ հարաբերություններում առաջիկայում սպասվելիք զարգացումները … Լուսանկարներ

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Շղթայական ավտովթար Մարտունիում. մեքենաներից մեկը հայտնվել է ծառերի մեջ. կան տուժածներ. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ծառուկյանի դուստրը՝ կատարվողի մասին. Լուսանկար

07/07/2026 infomitk@gmail.com