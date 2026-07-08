Նայջել Ֆարաժը նախաձեռնում է լրացուցիչ ընտրություններ, բայց ոչ ոք չի խաղում

«Reform UK»-ի առաջնորդը ռիսկի է դիմում «ժողովուրդն ընդդեմ իշխանության» արտահերթ ընտրությունների վրա, քանի որ նրա ֆինանսների ուսումնասիրությունը մեծանում է: Սակայն մյուս կուսակցությունները պնդում են, որ դա «ունայնության նախագիծ» է և չեն մասնակցելու:
ԼՈՆԴՈՆ – Նայջել Ֆարաժը ռիսկի է դիմել ֆինանսական սկանդալը հաղթահարելու համար՝ երեքշաբթի օրը հրաժարվելով Մեծ Բրիտանիայի խորհրդարանի անդամի պաշտոնից, սակայն բոլոր հիմնական մրցակից կուսակցությունները հրաժարվում են համաձայնվել տեղական լրացուցիչ ընտրությունների հետ, որոնք այժմ պետք է անցկացվեն:
Ֆարաջի ֆինանսական պայմանավորվածությունների մանրակրկիտ ուսումնասիրության ֆոնին, Մեծ Բրիտանիայի աջակողմյան «Reform UK» կուսակցության առաջնորդը հայտարարեց, որ հրաժարվում է Քլաքթոնի ծովափնյա ընտրատարածքի պատգամավորի պաշտոնից՝ մի որսով:
Նա այժմ կառաջադրվի որպես թեկնածու Քլաքթոնի իր կողմից նախաձեռնված լրացուցիչ ընտրություններում՝ մի քայլով, որը նպատակ ունի կանխել իր վրա ֆինանսների վերաբերյալ աճող հարձակումները և ամրապնդել իր անձնական մանդատը:
«Սա կլինի ժողովուրդն ընդդեմ իշխանության լրացուցիչ ընտրություններ», – խոստացավ նա: «Սա հնարավորություն է մատը կպցնել ամբողջ իշխանությանը, անկեղծորեն ասելու նրանց, թե ուր գնան»:
Ֆարաժը կլինի Reform UK-ի թեկնածուն արտահերթ ընտրություններում, որոնք, ինչպես սպասվում է, տեղի կունենան մի քանի շաբաթվա ընթացքում: Նա տեղը զբաղեցրեց 2024 թվականի ընդհանուր ընտրություններում՝ 8405 ձայների զգալի մեծամասնությամբ։
Սակայն այս քայլը, որի մասին հայտարարվեց Լոնդոնում տեղի ունեցած հուզիչ մամուլի ասուլիսում, լրջորեն բարդացավ այն բանից հետո, երբ Լեյբորիստական կուսակցությունը, Պահպանողականները, որոնք 2024 թվականին տեղը կորցրեցին Ֆարաժից և կլինեին ամենամրցունակը, Լիբերալ դեմոկրատները, Restore Britain-ը և Կանաչների կուսակցությունը խոստացան չմասնակցել դրան։
Պահպանողականների առաջնորդ Քեմի Բադենոխը երեքշաբթի օրը London Playbook ուղիղ եթերում կայացած գագաթնաժողովին ասաց. «Ես տեսա մի մարդու, որը հաղթահարում էր ճնշումը: Նա դուրս եկավ հեռուստատեսությամբ՝ նյարդային նոպա ունենալով, քանի որ առաջին անգամ նա վերջապես ստիպված է լինում բախվել որոշակի քննադատության շատ երկար մեղրամսից հետո, և նա չի կարողանում հաղթահարել դա»: Հետագա հայտարարության մեջ նա հաստատեց, որ Պահպանողականները չեն մրցելու տեղի համար։
«Եթե այս միջանկյալ ընտրությունները տեղի ունենան հիմա, մենք կոչ ենք անում բոլոր կուսակցություններին մի կողմ քաշվել և հրաժարվել Ֆարաջի ունայն նախագծին թթվածին տալուց», – ասել է լիբերալ դեմոկրատների առաջնորդ Էդ Դեյվին։
Լեյբորիստական կուսակցության խոսնակն ասել է. «Նայջել Ֆարաժը խրված է ստոր սկանդալի մեջ և հուսահատորեն փորձում է փոխել թեման։ Սա տխուր է, և Լեյբորիստական կուսակցությունը չի պատրաստվում դրանով զբաղվել»։
Սա սկիզբ է դնում միջանկյալ ընտրությունների, որոնցում Ֆարաժը մեծ մասամբ առանց մրցակցության է մասնակցում, իսկ հետո հայտնվում է գրեթե նույն դիրքում, որտեղից սկսել է։ Սակայն դա նրան հնարավորություն կտա ուշադրություն գրավել և մեղադրել մրցակիցներին վախեցած մասնակցելու մեջ։
Մեկնաբանությունները մեծանում են
Ֆարաջի դրամատիկ խաղադրույքը տեղի է ունեցել Brexit-ի կողմնակից վետերանի շաբաթներ տևած մանրակրկիտ ուսումնասիրությունից հետո, որի կուսակցությունը շարունակում է առաջատար լինել ազգային հարցումներում։
Ռեֆորմների առաջնորդը ներկայումս հետաքննվում է ստանդարտների խորհրդարանական հանձնակատար Դանիել Գրինբերգի կողմից՝ պարզելու համար, թե արդյոք նա խախտել է Համայնքների պալատի կանոնները՝ չհայտարարագրելով կրիպտո միլիարդատեր Քրիստոֆեր Հարբորնի կողմից կատարված 5 միլիոն ֆունտ ստեռլինգի նվիրատվությունը։ Նա բազմիցս ասել է, որ ինքը պարտավոր չէ հայտարարագրել նվերը, քանի որ այն ստացել է Քլաքթոնի պատգամավոր ընտրվելուց առաջ, և այն տրվել է անձնական կարգավիճակով, մասամբ՝ մասնավոր անվտանգության ապահովման համար։
Երեքշաբթի օրը արված անհնազանդ հայտարարության մեջ Ֆարաժը նշել է, որ իր դստեր տան լուսանկարի հրապարակումը ազգային թերթում «վերջին կաթիլն» էր միջանկյալ ընտրություններ նշանակելու իր որոշման մեջ։ Եվ նա պաշտպանել է հասարակական կյանքի մարդկանց իրավունքը՝ գումար վաստակելու և հարուստ մարդկանցից աջակցություն ստանալու։
«Մեզ անպայման պետք են հաջողակ մարդիկ կյանքի բոլոր ոլորտներից, մասնավորապես՝ բիզնեսից և արդյունաբերությունից», – պնդել է նա։ «Մեզ նրանք պետք են ոչ միայն խորհրդարանում, այլև կառավարությունում, եթե մենք նույնիսկ կես հնարավորություն ունենք այս երկրի ծանր տնտեսական վիճակը փոխելու»։
Ֆարաժը երեքշաբթի օրը հայտարարել է, որ իր նկատմամբ հետաքննություն է իրականացվում նաև կրիպտո ձեռնարկատեր Ջորջ Քոթրելի նվերներն ու նվիրատվությունները չհայտարարագրելու նոր մեղադրանքների կապակցությամբ։ Բարեփոխումների ղեկավարը հերքել է իր մեղքը և պնդում է, որ հետևել է կանոններին։
Կառաջադրվե՞ն արդյոք հիմնական մրցակիցները։
Ֆարաջի վերադարձը ազգային քաղաքական ասպարեզ 2024 թվականին ցնցել է թե՛ պահպանողականներին, որոնք զիջել են աջակողմյան ձայների բաժինը, թե՛ կենտրոնամետ ձախակողմյան Լեյբորիստական կառավարությանը։
Ֆարաջի հակառակորդները շտապեցին միջանկյալ ընտրությունների այս քայլը ներկայացնել որպես խորհրդարանական իշխանությունների կողմից հետաքննությունից խուսափելու փորձ։
Մի քանի շաբաթից Մեծ Բրիտանիայի հաջորդ վարչապետը դառնալու սպասվող Էնդի Բըրնհեմի խոսնակը ասել է. «Սա հնարք է, որը նախատեսված է ուշադրությունը շեղելու Ֆարաջի ֆինանսավորողների մասին լուրջ մեղադրանքներից»։
Ամեն դեպքում, Ֆարաջի անակնկալ քայլը, հավանաբար, չի դադարեցնի Քլաքթոնի պատգամավորի դեմ հետաքննությունները, նույնիսկ եթե դա թույլ կտա նրան ուշադրություն գրավել այն ժամանակ, երբ Բըրնհեմը փորձում է հաստատվել Դաունինգ սթրիթի թիվ 10 հասցեում։
Խորհրդարանական ընթացակարգերի վրա կենտրոնացած Hansard Society վերլուծական կենտրոնի անդամ Մեթյու Ինգլենդը շեշտեց, որ հանձնակատարի հետաքննությունները չեն դադարեցվի պատգամավորի կողմից իր պաշտոնից հեռանալու հետ մեկտեղ։
«Հանձնակատարի դերն է հետաքննել վարքագծի կանոնագրքի ենթադրյալ խախտումները, և ընտրություններից հետո 12 ամսվա ընթացքում շահագրգռվածության մասին չհայտարարելը (նույնիսկ եթե համապատասխան ընտրություններից հետո տեղի են ունեցել այլ ընտրություններ կամ լրացուցիչ ընտրություններ) դեռևս խախտում կլինի», – ասաց նա:
Ինգլենդը նշեց, որ Համայնքների պալատի կանոնները «բացահայտորեն նախատեսում են այն իրավիճակի համար, երբ սկսվել է հետաքննություն, և անդամը դադարում է լինել անդամ»։ Սա նշանակում է, որ Ֆարաժը դեռ կարող է նկատողություն կամ նույնիսկ կասեցում ստանալ, եթե հաղթի լրացուցիչ ընտրություններում և վերադառնա խորհրդարան։
Public First գործակալության կարծիքի հետազոտության ղեկավար Սեբ Ռայդը Քլաքթոնի մրցավազքի մասին ասաց. «Այս լրացուցիչ ընտրությունների համար կարևորը դրա դրդապատճառն է, և թե ինչպես է այն ներկայացվում, և ինչի է վերածվում»։
Ռայդը Լոնդոնում կայացած Playbook Live գագաթնաժողովին ասել է. «Հանրությունը որոշում կկայացնի՝ արդյոք սա քաղաքականացում է, և Ֆարաժը խաղում է ինչ-որ խաղ, որը մենք դեռ լիովին չենք հասկանում, թե՞ սա, ինչպես կարծում եմ՝ Ֆարաժը ներկայացրել է, ժողովրդի և իշխանության միջև ընտրություն է»։
Բաց մի թողեք
Իսպանիայի կարողությունների աճը կարող է չպաշտպանել նրան ՆԱՏՕ-ի ծախսերի ճնշումից
Հարցման արդյունքներով՝ Հարավը չի վստահում «Հյուսիսի թագավոր» Էնդի Բըրնհեմին
«Դուք կարող եք լինել ամեն ամիս զոհվող 30 հազար զինվորներից մեկը. Պուտինը պատրաստ է ձեզ զոհաբերել». ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը՝ երիտասարդ ռուսներին