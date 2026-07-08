Հարցման արդյունքներով՝ Հարավը չի վստահում «Հյուսիսի թագավոր» Էնդի Բըրնհեմին

Հյուսիսային ընտրողները ուրախ կլինեին տեսնել Մանչեստրի նախկին քաղաքապետին 10-րդ համարում, սակայն հարավցիները այդքան էլ վստահ չեն, ըստ Public First-ի հետազոտության։
ԼՈՆԴՈՆ — Էնդի Բըրնհեմը վճռականորեն տրամադրված է իր հյուսիսանգլիական ինքնությունն ու փորձը դնել Մեծ Բրիտանիան ղեկավարելու իր թեկնածության կենտրոնում, սակայն նա արդեն իսկ ռիսկի է դիմում օտարացնել Հարավի ընտրողներին։
Նույնիսկ նախքան Բըրնհեմի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելը, ինչպես սպասվում է այս ամսվա վերջին, Public First-ի կողմից անցկացված հետազոտությունը ցույց է տալիս Մեծ Մանչեստրի նախկին քաղաքապետի մասին Հարավային և Հյուսիսային Անգլիայում ընկալման մեծ տարբերություն։
Չնայած նա ունի +11 տոկոս ազգային վստահության ընդհանուր վարկանիշ, սա թաքցնում է տարածաշրջանային մեծ տարբերությունը։ Երբ հարցրել են՝ «Դուք վստահո՞ւմ եք Էնդի Բըրնհեմին», Հյուսիսային Անգլիայի ընտրողները պատասխանել են «այո»՝ +22 տոկոսով ավելի, քան «ոչ» ասողները, մինչդեռ Հարավային Անգլիայի մեծահասակները շատ ավելի կասկածամիտ էին, ինչը Բըրնհեմին տվել է -3 տոկոս բացասական վստահության վարկանիշ։
Բըրնհեմը 10 տարվա ընթացքում Մեծ Բրիտանիայի յոթերորդ վարչապետը դառնալու շեմին է և՝ եթե վերջին րոպեի մարտահրավեր կամ անհաջողություն չլինի, այս ամսվա վերջին կհայտնվի Դաունինգ սթրիթում՝ առանց մրցակցի ընտրվելով Լեյբորիստական կուսակցության առաջնորդի պաշտոնում։
Վերջին ինը տարիները նա անցկացրել է որպես Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետ, որը գտնվում է Հյուսիսարևմտյան Անգլիայում և ունի մոտ 3 միլիոն բնակչություն։ Նրա քաղաքական գրավչությունը բխում է ենթակառուցվածքային բարեփոխումների նրա փորձից, մասնավորապես՝ տեղական ավտոբուսային ցանցի հաջող վերագործարկումից, և տեղական առաջնորդի իր անձնական ժողովրդականությունից։
Լեյբորիստական կուսակցության օրենսդիրները, որոնց մեծամասնությունը նրան ցանկանում է որպես իրենց հաջորդ առաջնորդ, խաղադրույք են կատարում, որ նա կարող է իր մանչեստրյան կախարդանքը բերել ազգային կառավարություն և վերափոխել կուսակցության թուլացող բախտը։
Իր հերթին, Բըրնհեմը խոստացել է իր «մանչեստրիզմի» քաղաքական փիլիսոփայությունը ներմուծել Վեստմինստեր՝ միաժամանակ հյուսիսում բացելով թիվ 10 նոր շտաբ։
Բըրնհեմը կարծում է, որ Մեծ Մանչեստրի նման վայրերը երկար ժամանակ անտեսվել են Լոնդոնի քաղաքական գործիչների կողմից և խոստացել է խախտել այդ օրինաչափությունը՝ Վեստմինստերի և շրջանների միջև իշխանության բաշխման արմատական վերաբեռնմամբ։
Public First-ի հարցումը ցույց է տալիս, որ Բըրնհեմը դժվարությամբ է կարողանում համոզել իր հայրենիքից դուրս գտնվող երկրի այն մասերի ընտրողներին, որտեղ նրա ժողովրդականությունը ստացել է «Հյուսիսի արքա» մականունը, որ նա կկառավարի նաև նրանց շահերից ելնելով։
«Հյուսիսը, որտեղ Բըրնհեմը լավ է հանդես գալիս, կարևոր է Լեյբորիստական կուսակցության հաջողության համար, բայց քիչ նախկին առաջնորդներ են ունեցել այդքան ուժեղ նույնականացում որևէ տարածաշրջանի հետ», – ասել է Public First-ի հարցումների ղեկավար Սեբ Ռայդը։
«Լեյբորիստական կուսակցության հեռանկարները լիովին փոխելու համար Բըրնհեմը պետք է պահպանի իր ուժեղ նույնականացումը Հյուսիսի հետ՝ առանց բաց թողնելու հնարավորությունները՝ կապված լինելու Լոնդոնի, Շոտլանդիայի և Ուելսի, ինչպես նաև Հարավի մնացած մասի առջև ծառացած մարտահրավերների հետ»։
Հյուսիսի արքան
Բըրնհեմը, որը ծնվել և մեծացել է Հյուսիսարևմտյան մասում, վերջին քաղաքական առաջնորդն է, որը հայտարարել է, որ ցանկանում է վերահավասարակշռել Մեծ Բրիտանիայի տնտեսությունը Լոնդոնից և քանդել Վեստմինստերի մեկուսացված մշակույթը՝ իշխանությունը կենտրոնից տարածելու համար դեպի տարածաշրջաններ։
Նախկին Լեյբորիստական վարչապետ Թոնի Բլեերի կառավարությունը ներդրեց ապակենտրոնացման քաղաքականություն Շոտլանդիայում, Ուելսում և Հյուսիսային Իռլանդիայում, մինչդեռ պահպանողական Բորիս Ջոնսոնը վարում էր «մակարդակի բարձրացման» քաղաքականություն՝ փորձելով խթանել երկրի այն մասերի տնտեսությունները, որոնք հետ էին մնացել։
Այնուամենայնիվ, հաջորդական վարչակազմերի ջանքերին հակառակ, տարածաշրջանների միջև սոցիալական և տնտեսական անհավասարությունները դժվար է հաղթահարել։
Public First-ը պարզեց, որ Հյուսիս-Հարավ բաժանումը թափանցել է Բըրնհեմի անձնական վարկանիշների մեջ։ Երբ խոսքը վերաբերում է լավ առաջնորդ համարվելուն կամ չդիտարկվելուն, Հյուսիսարևմտյան, Հյուսիսարևելյան և Յորքշիր և Համբեր շրջանների հյուսիսային անգլիական շրջաններում հարցվածները նրան տվել են +26 տոկոս գնահատական։ Դա կրկնակի ավելի էր, քան Անգլիայի Հարավ-Արևմուտքի, Հարավարևելյան և Արևելյան շրջանների ընտրողների կողմից ստացած +10 տոկոս գնահատականը։
Հյուսիսի և Հարավի միջև կար 24 կետի տարբերություն այն հարցում, թե որքանով կբավարարվեին ընտրողները Բըրնհեմին վարչապետ տեսնելով։ Անգլիայի հյուսիսում Բըրնհեմի վարչապետ դառնալու գաղափարը ուներ +22 տոկոս դրական գնահատական, մինչդեռ հարավի ընտրողների շրջանում այդ հեռանկարը ստացել էր բացասական -2 տոկոս։
Հաջորդ վարչապետը
Բըրնհեմը անցյալ ամիս հաղթեց Մանչեստրից 20 մղոն հեռավորության վրա գտնվող Մեյքերֆիլդի ընտրատարածքում անցկացված հատուկ ընտրություններում և, կարծես, հիմա պատրաստ է ստանձնել վարչապետի պաշտոնը՝ առանց առաջնորդության համար մրցապայքարում մասնակցելու։
Ըստ հաղորդագրությունների, նա չի մտադիր ապրել վարչապետի պաշտոնական նստավայրում՝ Լոնդոնի Դաունինգ սթրիթ 10 հասցեում, և փոխարենը կպահպանի իր տունը Մանչեստրում և շաբաթական առնվազն մեկ օր կանցկացնի աշխատելով քաղաքում բացվելիք նոր «Հյուսիս 10» գրասենյակում։
«Ամբողջ երկիրը տառապում է, երբ տարածաշրջաններն ու ազգերը չեն բավարարում իրենց ներուժը», – անցյալ շաբաթ Մանչեստրում իշխանության իր ծրագրերը ներկայացնելիս ասաց Բըրնհեմը։ «Մենք կիրականացնենք իշխանության ամենամեծ վերաբաշխումը, որը մեր երկիրը տեսել է»։
«Հանրային առաջինը» արդյունքները ցույց տվեցին, որ Բըրնհեմը կորցրել է իր աջակցությունը Մեյքերֆիլդի լրացուցիչ ընտրություններում հաղթելուց հետո, հատկապես հարավում։ Հունիսի 18-ի քվեարկությունից անմիջապես առաջ Բըրնհեմի աջակցությունը Հյուսիսում մնացել է մոտավորապես նույնը՝ զուտ դրական +11-ից +12, բայց հարավում փոքր-ինչ նվազել է՝ զուտ -2-ից մինչև զուտ -7։
Երբ Հարավի ընտրողներին խնդրում են Բըրնհեմին դասել աջից ձախ քաղաքական սանդղակում, նրանք նրան համարում են գրեթե երկու անգամ ավելի ձախակողմյան, քան հյուսիսում։ Սա կարող է արտացոլել այն փաստը, որ անցյալ դարի մեծ մասի ընթացքում Լոնդոնից դուրս գտնվող Հարավային Անգլիան լայնորեն համարվում էր կենտրոնամետ աջակողմյան պահպանողական կենտրոններ պարունակող, մինչդեռ հյուսիսային շրջանները ներառում էին Լեյբորիստական կուսակցության ավանդական ամրոցներ, չնայած առանձին կուսակցությունների աջակցության օրինաչափությունը 2026 թվականին շատ ավելի բարդ և անկայուն է։
Ֆարաջի հաղթանակը
Բըրնհեմի նկատմամբ հարավցիների ունեցած բոլոր վերապահումներից անկախ, հարցումը ցույց է տալիս, որ նա դեռևս ունի ազգային մակարդակով հաղթելու ներուժ՝ ընդհանուր ընտրությունների հարցումներում ներկայիս առաջատարին՝ Նայջել Ֆարաջին և նրա պոպուլիստական աջակողմյան «Reform UK» կուսակցությանը։ Սա կարևոր նկատառում է Լեյբորիստական կուսակցության պատգամավորների և ռազմավարների համար, ովքեր ակնկալում են, որ հաջորդ ընտրությունները՝ երբ էլ որ դրանք տեղի ունենան՝ կլինեն պայքար իրենց տեղերը «Reform»-ի աջակցության ալիքից փրկելու համար։
Լեյբորիստական կուսակցության բոլոր առաջատար գործիչների շարքում Բըրնհեմը միակ պոտենցիալ կուսակցության առաջնորդն է, որը հարցումներում Լեյբորիստական կուսակցությանը կհաղթի «Reform»-ին։ Բըրնհեմի ղեկավարությամբ Լեյբորիստական կուսակցությունը կանցնի «Reform»-ին՝ ստանալով հիպոթետիկ 25-21 տոկոս ձայն։
Ֆարաջի հետ դեմ առ դեմ ընտրության դեպքում Բըրնհեմը հաղթում է գրեթե բոլոր հարցերում։ Հարցին, թե ով «ավելի լավ կաշխատի» վարչապետի պաշտոնում, Բըրնհեմը Ֆարաժից առաջ է անցնում գրեթե բոլոր հարցերով՝ Ազգային առողջապահական ծառայության բարելավում +15 միավորով, դպրոցների բարելավում (+16), սովորական աշխատող մարդկանց պաշտպանություն (+14), ամբողջ երկիրը ներկայացնել (+10), տնտեսության կառավարում (+10), կենսամակարդակի բարձրացում (+9), արտաքին հարաբերություններ (+9) և միջազգային ճգնաժամերի հաղթահարում (+6):
Public First-ը նշել է, որ Բըրնհեմը և Ֆարաժը հավասար են այն հարցում, թե ով կլինի լավագույնը իշխանությանը դիմակայելու և հանցագործության դեմ պայքարելու համար: Ֆարաժը Բըրնհեմից առաջ է անցնում միայն երկու հարցում՝ անօրինական ներգաղթի դեմ պայքար (+18 միավոր) և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ լավ հարաբերություններ ունենալու (+23):
Հաջորդ ընդհանուր ընտրությունները նախատեսված են միայն 2029 թվականին, չնայած Բըրնհեմը կոչ է անում դրանք անմիջապես անցկացնել՝ վարչապետ լինելու մանդատի վերաբերյալ հարցերի պատճառով: Երկու տարի առաջ վերջին ընտրություններում նա նույնիսկ խորհրդարանի թեկնածու չէր:
«Քաղաքական գործիչների մեծ մասը հիմա կընդուներ Բըրնհեմի վարկանիշը, անկասկած՝ Սթարմերը», – ասել է Public First-ից Ռայդը: «Սակայն այս արդյունքները ցույց են տալիս, որ նա պետք է սկսի անցումը այն լեզվից, որը նրան ծառայել է որպես Մանչեսթերի քաղաքապետ, և գտնի ամբողջ երկրի հետ խոսելու իր ձևը»։
Բաց մի թողեք
Իսպանիայի կարողությունների աճը կարող է չպաշտպանել նրան ՆԱՏՕ-ի ծախսերի ճնշումից
Նայջել Ֆարաժը նախաձեռնում է լրացուցիչ ընտրություններ, բայց ոչ ոք չի խաղում
«Դուք կարող եք լինել ամեն ամիս զոհվող 30 հազար զինվորներից մեկը. Պուտինը պատրաստ է ձեզ զոհաբերել». ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը՝ երիտասարդ ռուսներին