08/07/2026

EU – Armenia

Հարցման արդյունքներով՝ Հարավը չի վստահում «Հյուսիսի թագավոր» Էնդի Բըրնհեմին

infomitk@gmail.com 08/07/2026 1 min read

Հյուսիսային ընտրողները ուրախ կլինեին տեսնել Մանչեստրի նախկին քաղաքապետին 10-րդ համարում, սակայն հարավցիները այդքան էլ վստահ չեն, ըստ Public First-ի հետազոտության։

ԼՈՆԴՈՆ — Էնդի Բըրնհեմը վճռականորեն տրամադրված է իր հյուսիսանգլիական ինքնությունն ու փորձը դնել Մեծ Բրիտանիան ղեկավարելու իր թեկնածության կենտրոնում, սակայն նա արդեն իսկ ռիսկի է դիմում օտարացնել Հարավի ընտրողներին։

Նույնիսկ նախքան Բըրնհեմի Մեծ Բրիտանիայի վարչապետի պաշտոնը ստանձնելը, ինչպես սպասվում է այս ամսվա վերջին, Public First-ի կողմից անցկացված հետազոտությունը ցույց է տալիս Մեծ Մանչեստրի նախկին քաղաքապետի մասին Հարավային և Հյուսիսային Անգլիայում ընկալման մեծ տարբերություն։

Չնայած նա ունի +11 տոկոս ազգային վստահության ընդհանուր վարկանիշ, սա թաքցնում է տարածաշրջանային մեծ տարբերությունը։ Երբ հարցրել են՝ «Դուք վստահո՞ւմ եք Էնդի Բըրնհեմին», Հյուսիսային Անգլիայի ընտրողները պատասխանել են «այո»՝ +22 տոկոսով ավելի, քան «ոչ» ասողները, մինչդեռ Հարավային Անգլիայի մեծահասակները շատ ավելի կասկածամիտ էին, ինչը Բըրնհեմին տվել է -3 տոկոս բացասական վստահության վարկանիշ։

Բըրնհեմը 10 տարվա ընթացքում Մեծ Բրիտանիայի յոթերորդ վարչապետը դառնալու շեմին է և՝ եթե վերջին րոպեի մարտահրավեր կամ անհաջողություն չլինի, այս ամսվա վերջին կհայտնվի Դաունինգ սթրիթում՝ առանց մրցակցի ընտրվելով Լեյբորիստական ​​կուսակցության առաջնորդի պաշտոնում։

Վերջին ինը տարիները նա անցկացրել է որպես Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետ, որը գտնվում է Հյուսիսարևմտյան Անգլիայում և ունի մոտ 3 միլիոն բնակչություն։ Նրա քաղաքական գրավչությունը բխում է ենթակառուցվածքային բարեփոխումների նրա փորձից, մասնավորապես՝ տեղական ավտոբուսային ցանցի հաջող վերագործարկումից, և տեղական առաջնորդի իր անձնական ժողովրդականությունից։

Լեյբորիստական ​​կուսակցության օրենսդիրները, որոնց մեծամասնությունը նրան ցանկանում է որպես իրենց հաջորդ առաջնորդ, խաղադրույք են կատարում, որ նա կարող է իր մանչեստրյան կախարդանքը բերել ազգային կառավարություն և վերափոխել կուսակցության թուլացող բախտը։

Իր հերթին, Բըրնհեմը խոստացել է իր «մանչեստրիզմի» քաղաքական փիլիսոփայությունը ներմուծել Վեստմինստեր՝ միաժամանակ հյուսիսում բացելով թիվ 10 նոր շտաբ։

Բըրնհեմը կարծում է, որ Մեծ Մանչեստրի նման վայրերը երկար ժամանակ անտեսվել են Լոնդոնի քաղաքական գործիչների կողմից և խոստացել է խախտել այդ օրինաչափությունը՝ Վեստմինստերի և շրջանների միջև իշխանության բաշխման արմատական ​​​​վերաբեռնմամբ։

Public First-ի հարցումը ցույց է տալիս, որ Բըրնհեմը դժվարությամբ է կարողանում համոզել իր հայրենիքից դուրս գտնվող երկրի այն մասերի ընտրողներին, որտեղ նրա ժողովրդականությունը ստացել է «Հյուսիսի արքա» մականունը, որ նա կկառավարի նաև նրանց շահերից ելնելով։

«Հյուսիսը, որտեղ Բըրնհեմը լավ է հանդես գալիս, կարևոր է Լեյբորիստական ​​կուսակցության հաջողության համար, բայց քիչ նախկին առաջնորդներ են ունեցել այդքան ուժեղ նույնականացում որևէ տարածաշրջանի հետ», – ասել է Public First-ի հարցումների ղեկավար Սեբ Ռայդը։

«Լեյբորիստական ​​կուսակցության հեռանկարները լիովին փոխելու համար Բըրնհեմը պետք է պահպանի իր ուժեղ նույնականացումը Հյուսիսի հետ՝ առանց բաց թողնելու հնարավորությունները՝ կապված լինելու Լոնդոնի, Շոտլանդիայի և Ուելսի, ինչպես նաև Հարավի մնացած մասի առջև ծառացած մարտահրավերների հետ»։

Հյուսիսի արքան

Բըրնհեմը, որը ծնվել և մեծացել է Հյուսիսարևմտյան մասում, վերջին քաղաքական առաջնորդն է, որը հայտարարել է, որ ցանկանում է վերահավասարակշռել Մեծ Բրիտանիայի տնտեսությունը Լոնդոնից և քանդել Վեստմինստերի մեկուսացված մշակույթը՝ իշխանությունը կենտրոնից տարածելու համար դեպի տարածաշրջաններ։

Նախկին Լեյբորիստական ​​​​վարչապետ Թոնի Բլեերի կառավարությունը ներդրեց ապակենտրոնացման քաղաքականություն Շոտլանդիայում, Ուելսում և Հյուսիսային Իռլանդիայում, մինչդեռ պահպանողական Բորիս Ջոնսոնը վարում էր «մակարդակի բարձրացման» քաղաքականություն՝ փորձելով խթանել երկրի այն մասերի տնտեսությունները, որոնք հետ էին մնացել։

Այնուամենայնիվ, հաջորդական վարչակազմերի ջանքերին հակառակ, տարածաշրջանների միջև սոցիալական և տնտեսական անհավասարությունները դժվար է հաղթահարել։

Public First-ը պարզեց, որ Հյուսիս-Հարավ բաժանումը թափանցել է Բըրնհեմի անձնական վարկանիշների մեջ։ Երբ խոսքը վերաբերում է լավ առաջնորդ համարվելուն կամ չդիտարկվելուն, Հյուսիսարևմտյան, Հյուսիսարևելյան և Յորքշիր և Համբեր շրջանների հյուսիսային անգլիական շրջաններում հարցվածները նրան տվել են +26 տոկոս գնահատական։ Դա կրկնակի ավելի էր, քան Անգլիայի Հարավ-Արևմուտքի, Հարավարևելյան և Արևելյան շրջանների ընտրողների կողմից ստացած +10 տոկոս գնահատականը։

Հյուսիսի և Հարավի միջև կար 24 կետի տարբերություն այն հարցում, թե որքանով կբավարարվեին ընտրողները Բըրնհեմին վարչապետ տեսնելով։ Անգլիայի հյուսիսում Բըրնհեմի վարչապետ դառնալու գաղափարը ուներ +22 տոկոս դրական գնահատական, մինչդեռ հարավի ընտրողների շրջանում այդ հեռանկարը ստացել էր բացասական -2 տոկոս։

Հաջորդ վարչապետը

Բըրնհեմը անցյալ ամիս հաղթեց Մանչեստրից 20 մղոն հեռավորության վրա գտնվող Մեյքերֆիլդի ընտրատարածքում անցկացված հատուկ ընտրություններում և, կարծես, հիմա պատրաստ է ստանձնել վարչապետի պաշտոնը՝ առանց առաջնորդության համար մրցապայքարում մասնակցելու։

Ըստ հաղորդագրությունների, նա չի մտադիր ապրել վարչապետի պաշտոնական նստավայրում՝ Լոնդոնի Դաունինգ սթրիթ 10 հասցեում, և փոխարենը կպահպանի իր տունը Մանչեստրում և շաբաթական առնվազն մեկ օր կանցկացնի աշխատելով քաղաքում բացվելիք նոր «Հյուսիս 10» գրասենյակում։

«Ամբողջ երկիրը տառապում է, երբ տարածաշրջաններն ու ազգերը չեն բավարարում իրենց ներուժը», – անցյալ շաբաթ Մանչեստրում իշխանության իր ծրագրերը ներկայացնելիս ասաց Բըրնհեմը։ «Մենք կիրականացնենք իշխանության ամենամեծ վերաբաշխումը, որը մեր երկիրը տեսել է»։

«Հանրային առաջինը» արդյունքները ցույց տվեցին, որ Բըրնհեմը կորցրել է իր աջակցությունը Մեյքերֆիլդի լրացուցիչ ընտրություններում հաղթելուց հետո, հատկապես հարավում։ Հունիսի 18-ի քվեարկությունից անմիջապես առաջ Բըրնհեմի աջակցությունը Հյուսիսում մնացել է մոտավորապես նույնը՝ զուտ դրական +11-ից +12, բայց հարավում փոքր-ինչ նվազել է՝ զուտ -2-ից մինչև զուտ -7։

Երբ Հարավի ընտրողներին խնդրում են Բըրնհեմին դասել աջից ձախ քաղաքական սանդղակում, նրանք նրան համարում են գրեթե երկու անգամ ավելի ձախակողմյան, քան հյուսիսում։ Սա կարող է արտացոլել այն փաստը, որ անցյալ դարի մեծ մասի ընթացքում Լոնդոնից դուրս գտնվող Հարավային Անգլիան լայնորեն համարվում էր կենտրոնամետ աջակողմյան պահպանողական կենտրոններ պարունակող, մինչդեռ հյուսիսային շրջանները ներառում էին Լեյբորիստական ​​կուսակցության ավանդական ամրոցներ, չնայած առանձին կուսակցությունների աջակցության օրինաչափությունը 2026 թվականին շատ ավելի բարդ և անկայուն է։

Ֆարաջի հաղթանակը

Բըրնհեմի նկատմամբ հարավցիների ունեցած բոլոր վերապահումներից անկախ, հարցումը ցույց է տալիս, որ նա դեռևս ունի ազգային մակարդակով հաղթելու ներուժ՝ ընդհանուր ընտրությունների հարցումներում ներկայիս առաջատարին՝ Նայջել Ֆարաջին և նրա պոպուլիստական ​​աջակողմյան «Reform UK» կուսակցությանը։ Սա կարևոր նկատառում է Լեյբորիստական ​​կուսակցության պատգամավորների և ռազմավարների համար, ովքեր ակնկալում են, որ հաջորդ ընտրությունները՝ երբ էլ որ դրանք տեղի ունենան՝ կլինեն պայքար իրենց տեղերը «Reform»-ի աջակցության ալիքից փրկելու համար։

Լեյբորիստական ​​կուսակցության բոլոր առաջատար գործիչների շարքում Բըրնհեմը միակ պոտենցիալ կուսակցության առաջնորդն է, որը հարցումներում Լեյբորիստական ​​կուսակցությանը կհաղթի «Reform»-ին։ Բըրնհեմի ղեկավարությամբ Լեյբորիստական ​​կուսակցությունը կանցնի «Reform»-ին՝ ստանալով հիպոթետիկ 25-21 տոկոս ձայն։

Ֆարաջի հետ դեմ առ դեմ ընտրության դեպքում Բըրնհեմը հաղթում է գրեթե բոլոր հարցերում։ Հարցին, թե ով «ավելի լավ կաշխատի» վարչապետի պաշտոնում, Բըրնհեմը Ֆարաժից առաջ է անցնում գրեթե բոլոր հարցերով՝ Ազգային առողջապահական ծառայության բարելավում +15 միավորով, դպրոցների բարելավում (+16), սովորական աշխատող մարդկանց պաշտպանություն (+14), ամբողջ երկիրը ներկայացնել (+10), տնտեսության կառավարում (+10), կենսամակարդակի բարձրացում (+9), արտաքին հարաբերություններ (+9) և միջազգային ճգնաժամերի հաղթահարում (+6):

Public First-ը նշել է, որ Բըրնհեմը և Ֆարաժը հավասար են այն հարցում, թե ով կլինի լավագույնը իշխանությանը դիմակայելու և հանցագործության դեմ պայքարելու համար: Ֆարաժը Բըրնհեմից առաջ է անցնում միայն երկու հարցում՝ անօրինական ներգաղթի դեմ պայքար (+18 միավոր) և ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ լավ հարաբերություններ ունենալու (+23):

Հաջորդ ընդհանուր ընտրությունները նախատեսված են միայն 2029 թվականին, չնայած Բըրնհեմը կոչ է անում դրանք անմիջապես անցկացնել՝ վարչապետ լինելու մանդատի վերաբերյալ հարցերի պատճառով: Երկու տարի առաջ վերջին ընտրություններում նա նույնիսկ խորհրդարանի թեկնածու չէր:

«Քաղաքական գործիչների մեծ մասը հիմա կընդուներ Բըրնհեմի վարկանիշը, անկասկած՝ Սթարմերը», – ասել է Public First-ից Ռայդը: «Սակայն այս արդյունքները ցույց են տալիս, որ նա պետք է սկսի անցումը այն լեզվից, որը նրան ծառայել է որպես Մանչեսթերի քաղաքապետ, և գտնի ամբողջ երկրի հետ խոսելու իր ձևը»։

Բաց մի թողեք

1 min read

Իսպանիայի կարողությունների աճը կարող է չպաշտպանել նրան ՆԱՏՕ-ի ծախսերի ճնշումից

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Նայջել Ֆարաժը նախաձեռնում է լրացուցիչ ընտրություններ, բայց ոչ ոք չի խաղում

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Դուք կարող եք լինել ամեն ամիս զոհվող 30 հազար զինվորներից մեկը. Պուտինը պատրաստ է ձեզ զոհաբերել». ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղարը՝ երիտասարդ ռուսներին

08/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Թրամփը հրամայել է հարվածել Իրանին․ սարսափելին սկսվեց նորից

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արքայազն Հարրին պարտվեց Լոնդոնի Բարձրագույն դատարանում Associated Newspapers-ի դեմ գաղտնիության գործով

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ՆԱՏՕ-ն պետք է ավելի եվրոպական դառնա

08/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իսպանիայի կարողությունների աճը կարող է չպաշտպանել նրան ՆԱՏՕ-ի ծախսերի ճնշումից

08/07/2026 infomitk@gmail.com