18/07/2026

EU – Armenia

Թուրքիայում ուժգին երկրաշարժ է գրանցվել

infomitk@gmail.com 18/07/2026 1 min read

Թուրքիայի Մալաթիա նահանգում 5.0 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել, հայտնել է Թուրքիայի աղետների և արտակարգ իրավիճակների կառավարման վարչությունը (AFAD):

Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է 16 կիլոմետր խորության վրա:

Զոհերի կամ ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան:

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի դեսպանատանն անցկացված միջոցառման հյուրերից մի քանիսը հայտնվել են հիվանդանոցում. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օդում փոշու բարձր պարունակություն է գրանցվել Վանաձորում և Գյումրիում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Բյուրեղավանում բնակիչների թունավորման համար Փաշինյա՞նն է մեղավոր․ վարչապետի խոստովանությունը

17/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիայի դեսպանատանն անցկացված միջոցառման հյուրերից մի քանիսը հայտնվել են հիվանդանոցում. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ով էր ներկայացնում Վրաստանը ՆԱՏՕ-ի գագաթնաժողովում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026. ՖԻՖԱ‑ն բացառել է ԱԱ-2026-ի եզրափակչի հետաձգումը անտառային հրդեհների ֆոնին. Լուսանկար

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Թրամփը բարձր է գնահատել Լիոնել Մեսսիի, Քրիշտիանու Ռոնալդուի և Հարի Քեյնի խաղը

18/07/2026 infomitk@gmail.com