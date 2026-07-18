Թուրքիայում ուժգին երկրաշարժ է գրանցվել

Թուրքիայի Մալաթիա նահանգում 5.0 մագնիտուդով երկրաշարժ է տեղի ունեցել, հայտնել է Թուրքիայի աղետների և արտակարգ իրավիճակների կառավարման վարչությունը (AFAD):
Երկրաշարժի էպիկենտրոնը գտնվել է 16 կիլոմետր խորության վրա:
Զոհերի կամ ավերածությունների մասին տեղեկություններ չկան:
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիայի դեսպանատանն անցկացված միջոցառման հյուրերից մի քանիսը հայտնվել են հիվանդանոցում. Լուսանկար
Օդում փոշու բարձր պարունակություն է գրանցվել Վանաձորում և Գյումրիում
Բյուրեղավանում բնակիչների թունավորման համար Փաշինյա՞նն է մեղավոր․ վարչապետի խոստովանությունը