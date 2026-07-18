18/07/2026

EU – Armenia

Վլադիմիր Սպիվակովն ապաքինվում է․ Սաթի Սպիվակովան լուսանկար է հրապարակել

infomitk@gmail.com 18/07/2026 1 min read

Սաթի Սպիվակովան սոցկայքի իր էջում լուսանկար է հրապարակել ամուսնու՝ աշխարհահռչակ երաժիշտ Վլադիմիր Սպիվակովի հետ, որը արվել է Երեւանում։

Նա գրել է, որ երաժիշտը հիվանդությունից հետո աստիճանաբար ապաքինվում է եւ վերականգնվում։ «Իմ Հայրենիքի կենարար օդը։ Լուսանկարը բոլոր նրանց համար է, ովքեր անհանգստանում են ամուսնուս առողջական վիճակի համար։ Շնորհակալ եմ հարազատ քաղաքիս, այս կախարդական օրվա համար»,- գրել է Սպիվակովան։

Հիշեցնենք, որ հունիսի 19-ին Վլադիմիր Սպիվակովը հոսպիտալացվել էր պնեւմոնիա ախտորոշմամբ։ Նրա մոտ կար նաեւ բրոնխիտ եւ գերհոգնածություն։ Հունիսի վերջին նրա վիճակը սկսել էր բվարելավել։ Սաթի Սպիվակովան նաեւ հերքել էր լուրերը, թե ամուսինը ինսուլտ է ստացել։

Վլադիմիր Սպիվակովն ապաքինվում է․ Սաթի Սպիվակովան լուսանկար է հրապարակել

Բաց մի թողեք

1 min read

«Մա՛մ, միշտ կհիշես, որ Արամի մաման ես, քեզ ձիգ կպահես». Արամ Խաչատրյանն անմահացել է հոկտեմբերի 15-ին, տուն «վերադարձել»… երկու ամիս անց. Լուսանկարներ

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մունդիալ – 2026. Ո՞ր դեպքում Իսպանիան եզրափակիչում կհաղթի Արգենտինային. Գվարդիոլան նշել է հաղթանակի պայմանը

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Արմեն Դուլյան» առաջին մրցանակը շնորհվել է Արամ Աբրահամյանին․ Լուսանկար

17/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԱՄՆ-ն և Իրանն իրար են հարվածել․ մանրամասներ

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոսկվայի վրա հարձակում է եղել, Wildberries-ի պահեստն է այրվել, Նոգինսկի նավթամբարում հրդեհ է բռնկվել

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ֆին.Նախարարի մասով դատարանի պարտադրանքով հարուցված վարույթը շուրջ 7 ամիս է՝ տեղից չի շարժվում

18/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Միլիարդների հարկ վճարող հանքարդյունաբերողները միլիոններ են նվիրաբերել Աննա Հակոբյանի հիմնադրամին

18/07/2026 infomitk@gmail.com