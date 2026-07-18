«SD» հյուրանոցի տարբեր սենյակներից հայտնաբերվել է թվով 94 կրակված պարկուճներ. Լուսանկար

Զենքի և ռազմամթերքի հայտնաբերման դեպք է տեղի ունեցել Երևանում։
ՀՀ ներքին գործերի նախարարության ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Էրեբունու բաժին է դիմել Երևանի բնակիչ 59-ամյա Արտակ Ո․-ն և հայտնել, որ նույն օրը՝ ժամը 11։00-ի սահմաններում, Սասունցի Դավիթ փողոցի 7 հասցեում գտնվող «SD» հյուրանոցի սենյակներից մեկը վարձակալությամբ տրամադրվել է Չինաստանի Ժողովրդական Հանրապետության քաղաքացի Զոու Չանգհուային, որից հետո նշված սենյակից աղբը դուրս բերելու ընթացքում հայտնաբերվել են տարբեր տրամաչափի կրակված փամփուշտների պարկուճներ։
Ինչպես հայտնում է ֆոտոլրագրող Գագիկ Շամշյանը, դեպքի փաստով ոստիկանության Էրեբունու բաժնում կազմվել են փաստաթղթեր, որոնք փոխանցվել են ՀՀ Քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժին, որտեղ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 335-րդ հոդվածի 1-ին մասի հատկանիշներով նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։
Գ․ Շամշյանի տեղեկություններով՝ նշված քրեական վարույթի շրջանակում իրականացվել է դեպքի վայրի զննություն, որի ընթացքում «SD» հյուրանոցի տարբեր սենյակներից հայտնաբերվել է տարբեր տրամաչափի կրակված 94 պարկուճներ։
Ֆոտոլրագրողի տեղեկություններով՝ Արտակ Ո․-ն «SD» հյուրանոցի տնօրենն է։
Բաց մի թողեք
Ոստիկանների կողմից երեք տարի առաջ տեղի ունեցած սպանությանն օժանդակելու դեպքը բացահայտվել է
Հերթական գողությունը՝ Արմավիրում, թալանել են, երբ տանտերերը «Դվին»-ում մասնակցելիս են եղել հարսանեկան արարողության
Դատարանը 2 ամսով երկարաձգեց Վեդիի մանկшապղծությшն գործով կալանավորվածների կալանքի ժամկետը. Լուսանկար