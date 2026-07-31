31/07/2026

EU – Armenia

Ադրբեջանցի մարզիկի հետ գոտեմարտելիս կոտրում է արմնկային ոսկորը եւ շարունակում է գոտեմարտել մինչեւ վերջ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 31/07/2026

Բացառիկ կամային հատկություններով օժտված մարդ,որի անունն է Գեւվորգ Հարությունյան։

Ադրբեջանցի մարզիկի հետ գոտեմարտելիս կոտրում է արմնկային ոսկորը եւ շարունակում գոտեմարտել մինչեւ վերջ, միայն մրցավարական անարդար վերաբերմունքի արդյունքում պարտվում։ Այնուհետեւ կոտրած արմունկով անտեսելով ցավերը շարունակում պայքարել բաղձալի բրոնզե մեդալի համար՝ հաղթելով Ասիայի չեմպիոնին, ղազախ եւ վրացի մրցակիցներին եւ վաստակում իր բաժին մեդալը։

Սա բացառիկ նաեւ հայրենասիրության դրսեւորում է, որ ամեն գնով ցանկացել է անել մեր մարզիկը, այն է հայոց եռագույնը բարձրացնել Բաքվում , որը նրան հաջողվել է։

Գեւորգին ցանկանում ենք շուտափույթ ապաքինում եւ վերադարձ մարզումային պրոցեսին։

Գրել է նրա մարզչական թիմը։

Ադրբեջանցի մարզիկի հետ գոտեմարտելիս կոտրում է արմնկային ոսկորը եւ շարունակում է գոտեմարտել մինչեւ վերջ

Բաց մի թողեք

1 min read

«Ոչ ոք չի վաճառում ֆուտբոլը»․ ՖԻՖԱ-ն հայտարարություն է տարածել «FIFA Forward Enterprise»-ի վերաբերյալ. Լուսանկար

31/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սպասվում են անձրևներ

31/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կինոների մեջ սենց են չէ՞ «աշխատասենյակը ազատում»․ Աներձագ Հրաչյա Հակոբյանը տեսանյութ է հրապարակել

31/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Ադրբեջանցի մարզիկի հետ գոտեմարտելիս կոտրում է արմնկային ոսկորը եւ շարունակում է գոտեմարտել մինչեւ վերջ. Լուսանկար

31/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանական շրջանակների կողմից կազմակերպված բացօթյա ցուցահանդեսում ցուցադրվել են մի շարք պատմական լուսանկարներ Արցախից և Հայաստանից. Լուսանկար

31/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ոչ ոք չի վաճառում ֆուտբոլը»․ ՖԻՖԱ-ն հայտարարություն է տարածել «FIFA Forward Enterprise»-ի վերաբերյալ. Լուսանկար

31/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես կատարել անշարժ գույքի վարձակալությունից ստացված հարկային պարտավորությունները. ՊԵԿ-ի պարզաբանումը. Տեսանյութ

31/07/2026 infomitk@gmail.com