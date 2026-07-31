Ադրբեջանցի մարզիկի հետ գոտեմարտելիս կոտրում է արմնկային ոսկորը եւ շարունակում է գոտեմարտել մինչեւ վերջ. Լուսանկար

Բացառիկ կամային հատկություններով օժտված մարդ,որի անունն է Գեւվորգ Հարությունյան։
Ադրբեջանցի մարզիկի հետ գոտեմարտելիս կոտրում է արմնկային ոսկորը եւ շարունակում գոտեմարտել մինչեւ վերջ, միայն մրցավարական անարդար վերաբերմունքի արդյունքում պարտվում։ Այնուհետեւ կոտրած արմունկով անտեսելով ցավերը շարունակում պայքարել բաղձալի բրոնզե մեդալի համար՝ հաղթելով Ասիայի չեմպիոնին, ղազախ եւ վրացի մրցակիցներին եւ վաստակում իր բաժին մեդալը։
Սա բացառիկ նաեւ հայրենասիրության դրսեւորում է, որ ամեն գնով ցանկացել է անել մեր մարզիկը, այն է հայոց եռագույնը բարձրացնել Բաքվում , որը նրան հաջողվել է։
Գեւորգին ցանկանում ենք շուտափույթ ապաքինում եւ վերադարձ մարզումային պրոցեսին։
Գրել է նրա մարզչական թիմը։
Բաց մի թողեք
«Ոչ ոք չի վաճառում ֆուտբոլը»․ ՖԻՖԱ-ն հայտարարություն է տարածել «FIFA Forward Enterprise»-ի վերաբերյալ. Լուսանկար
Սպասվում են անձրևներ
Կինոների մեջ սենց են չէ՞ «աշխատասենյակը ազատում»․ Աներձագ Հրաչյա Հակոբյանը տեսանյութ է հրապարակել