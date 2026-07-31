31/07/2026

EU – Armenia

ԵՄ-ն հայտարարում է յոթ «գիգագործարանների» ստեղծման մասին՝ հաջորդ սերնդի արհեստական ​​բանականության տեխնոլոգիաների վերապատրաստման համար

infomitk@gmail.com 31/07/2026 1 min read

Թվային կախվածության արագ աճի վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով Եվրոպական հանձնաժողովը ձգտում է «ինքնիշխան» արհեստական ​​բանականության ենթակառուցվածքը գործարկել մինչև 2028 թվականի կեսերը։

Եվրոպական հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթի մասին՝ Եվրոպայում մինչև յոթ արհեստական ​​բանականության գիգագործարաններ հանրային ֆինանսավորման համար, քանի որ Բրյուսելը շտապում է կառուցել ինքնիշխան ենթակառուցվածքներ՝ առաջադեմ արհեստական ​​բանականության մոդելները վերապատրաստման և համաշխարհային տեխնոլոգիական մրցակիցներին հասնելու համար։

Արհեստական ​​բանականության գիգագործարանները մեծածավալ համակարգչային օբյեկտներ են, որոնք հագեցած են ժամանակակից, բարձր մասնագիտացված չիպերով, որոնք նախատեսված են արհեստական ​​բանականության տեխնոլոգիաների հաջորդ սերնդի վերապատրաստման համար, մասնավորապես՝ ամենաառաջադեմ մեծ լեզվական մոդելները, որոնք պահանջում են տրիլիոնավոր տվյալների միավորների մշակում։

Այս քայլը տեխնոլոգիական ինքնիշխանության ավելի լայն ջանքերի մի մասն է՝ ԵՄ-ի կախվածությունը ամպային ծառայությունների և չիպերի արտասահմանյան մատակարարներից կրճատելու համար։

Ավելի հզոր մոդելներ կառուցելու համաշխարհային մրցավազքը, որոնք խոստանում են առաջընթաց ինչպես տնտեսական, այնպես էլ ռազմական առումով, առաջացրել է զուգահեռ պայքար՝ դրանց հիմքում ընկած ենթակառուցվածքը կառուցելու համար։ Հսկայական տվյալների կենտրոնների նախագծերն արդեն իսկ լավ ընթացքի մեջ են ԱՄՆ-ում և Չինաստանում։

Ի պատասխան, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը 2025 թվականի փետրվարին Փարիզում կայացած Արհեստական ​​բանականության գործողությունների գագաթնաժողովում հայտարարեց Եվրոպայում արհեստական ​​բանականության գիգագործարաններ կառուցելու ծրագրի մասին՝ Ժնևում CERN լաբորատորիայի հաջողությունը կրկնելու նպատակով։

Այդ ժամանակվանից ի վեր նախաձեռնությունը զգալի հետաքրքրություն է առաջացրել արդյունաբերության շրջանում, 76 պոտենցիալ կոնսորցիումներ նախնական հետաքրքրություն են հայտնել նախագծի առաջարկ ներկայացնելու հարցում։

Մասնավոր հատվածի այդ ցանկությունը բավարարելու և ենթակառուցվածքների ողջամիտ աշխարհագրական տարածումն ապահովելու համար Հանձնաժողովը ընդլայնել է իր սկզբնական շրջանակը՝ չորս կամ հինգ գիգագործարանից հասցնելով մինչև յոթի։

Միևնույն ժամանակ, Հանձնաժողովը քննադատության է ենթարկվել նախաձեռնությունը բազմիցս հետաձգելու համար, ինչը Եվրոպան դանդաղեցնում է այնպիսի տեմպով, որը խաթարում է ԱՄՆ-ի և Չինաստանի հետ համընթաց քայլելու անհրաժեշտության մասին իր սեփական հռետորաբանությունը։

Գնումների գործընթացն արդեն բաժանվել է երկու հաջորդական փուլերի՝ աստիճանական մոտեցմամբ, որը նախատեսված է հաջորդ վեցուկես տարիների ընթացքում կարողությունները աստիճանաբար զարգացնելու համար։

Մոտեցման փուլային տարբերակը մեծապես պայմանավորված է առկա ֆինանսավորման պակասով։ Սկզբում թվում էր, թե հանձնառու է գիգաֆակտորների համար 20 միլիարդ եվրոյի ֆոնդին, սակայն Հանձնաժողովը աստիճանաբար կրճատել է իր ֆինանսական պարտավորությունները։

Նախագծի պետական ​​ֆինանսավորման բաժինը կրճատվել է մինչև ընդհանուր ներդրումների մոտավորապես մեկ երրորդը, մնացած երկու երրորդը կտրամադրվի մասնավոր հատվածից, իսկ ԵՄ-ի մեկ երրորդից միայն կեսը կտրամադրվի Բրյուսելի կողմից, իսկ մնացած մասը կտրամադրվի ԵՄ աջակցող երկրների կողմից։

Արդյունքում, Բրյուսելը պատրաստվում է ներդնել մոտավորապես 5 միլիարդ եվրո, որին կհավելվի ևս 5 միլիարդ եվրո եվրոպական կառավարություններից, ինչպես նաև մոտ 20 միլիարդ եվրո մասնավոր ներդրումներ։

Սակայն ներկայիս բյուջեի համաձայն, Բրյուսելը կարող է հատկացնել միայն 1 միլիարդ եվրո, իսկ մնացածը, ինչպես սպասվում է, կտրամադրվի հաջորդ բազմամյա ֆինանսական շրջանակից (ԲՖԾ), որը դեռևս փոփոխական նպատակ է, քանի որ այն շարունակում է մնալ անդամ պետությունների միջև ինտենսիվ բանակցությունների առարկա։

«Մենք չենք կարող կանխորոշել հաջորդ ԲՖԾ-ի վերաբերյալ որոշումները։ Մենք ձեզ տվել ենք մեր լավագույն գնահատականը այն մասին, թե որքան գումար կունենանք հաջորդ ԲՖԾ-ից՝ երկրորդ փուլը աջակցելու համար», – ասել է Հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյան։

Իրենց հանրային ներդրման դիմաց ԵՄ-ն և աջակցող անդամ պետությունները կստանան հաշվողական հասանելիության համաչափ բաժին՝ իրենց ընտրած հանրային նախագծերին, հետազոտական ​​կենտրոններին և արհեստական ​​բանականության լաբորատորիաներին հատկացնելու համար։

Բոլոր շահագործման ծախսերը կընկնեն ներգրավված մասնավոր գործիչների վրա, ընդ որում՝ ԵՄ պաշտոնյաները պնդում են, որ նախագծերը պետք է ֆինանսապես կայուն լինեն՝ զարգացնելով իրենց սեփական առևտրային ծառայությունները, քանի որ արհեստական ​​բանականության հաշվարկային հասանելիությունը մնում է սակավ և արժեքավոր։

Այս տեսակի խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերը անցյալում քննադատության են արժանացել, քանի որ դրանք հակված են նախապատվություն տալ ամենախոշոր գրպան ունեցող անդամ պետություններին։

Տասը երկիր հետաքրքրություն է հայտնել գիգագործարան հյուրընկալելու հարցում՝ Գերմանիան, Իտալիան, Ֆրանսիան, Լեհաստանը, Չեխիան, Դանիան, Ֆինլանդիան, Հունաստանը, Պորտուգալիան և Իսպանիան։ Հնարավոր են ինչպես մեկ երկրի, այնպես էլ բազմաերկրյա կոնսորցիումներ, և Փարիզն արդեն իսկ ազդարարել է, որ մտադիր է դա անել միայնակ։

Մեկ այլ կրկնվող քննադատությունն այն է, որ չնայած գիգագործարանների նպատակն է կառուցել ինքնիշխան եվրոպական ենթակառուցվածքներ, ԵՄ-ն շարունակում է մեծապես կախված լինել օտարերկրյա մատակարարներից՝ մասնագիտացված արհեստական ​​բանականության չիպերի համար։

Այս առումով, Հանձնաժողովը փոխըմբռնման հուշագրեր է ստորագրել երեք չիպեր արտադրողների՝ Nvidia-ի, AMD-ի և Qualcomm-ի հետ։ Մրցույթների գնահատման չափանիշների շարքում են նաև մատակարարների կողմից հնարավոր կախվածության հետևանքներից խուսափելու միջոցառումները։

«Մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ ցանկանում ենք զարգացնել Եվրոպայի կարողությունները, բայց միևնույն ժամանակ պետք է գիտակցենք, որ հենց հիմա ցանկանում ենք որոշակի արհեստական ​​բանականություն կիրառել։ Այսպիսով, խոսքը ճիշտ հավասարակշռություն գտնելու մասին է», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ինչպես կատարել անշարժ գույքի վարձակալությունից ստացված հարկային պարտավորությունները. ՊԵԿ-ի պարզաբանումը. Տեսանյութ

31/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրագոտին դիմակայում է Իրանի պատերազմի ցնցումին՝ աճելով 0.4%-ով

31/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ի արտաքին սուբսիդիաների կանոնները զսպում են չինական ընկերություններին։ Ի՞նչ գնով

31/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Ադրբեջանցի մարզիկի հետ գոտեմարտելիս կոտրում է արմնկային ոսկորը եւ շարունակում է գոտեմարտել մինչեւ վերջ. Լուսանկար

31/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանական շրջանակների կողմից կազմակերպված բացօթյա ցուցահանդեսում ցուցադրվել են մի շարք պատմական լուսանկարներ Արցախից և Հայաստանից. Լուսանկար

31/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ոչ ոք չի վաճառում ֆուտբոլը»․ ՖԻՖԱ-ն հայտարարություն է տարածել «FIFA Forward Enterprise»-ի վերաբերյալ. Լուսանկար

31/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես կատարել անշարժ գույքի վարձակալությունից ստացված հարկային պարտավորությունները. ՊԵԿ-ի պարզաբանումը. Տեսանյութ

31/07/2026 infomitk@gmail.com