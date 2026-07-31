ԵՄ-ն հայտարարում է յոթ «գիգագործարանների» ստեղծման մասին՝ հաջորդ սերնդի արհեստական ​​բանականության տեխնոլոգիաների վերապատրաստման համար

Թվային կախվածության արագ աճի վերաբերյալ մտահոգությունների պատճառով Եվրոպական հանձնաժողովը ձգտում է «ինքնիշխան» արհեստական բանականության ենթակառուցվածքը գործարկել մինչև 2028 թվականի կեսերը։
Եվրոպական հանձնաժողովը հայտարարում է մրցույթի մասին՝ Եվրոպայում մինչև յոթ արհեստական բանականության գիգագործարաններ հանրային ֆինանսավորման համար, քանի որ Բրյուսելը շտապում է կառուցել ինքնիշխան ենթակառուցվածքներ՝ առաջադեմ արհեստական բանականության մոդելները վերապատրաստման և համաշխարհային տեխնոլոգիական մրցակիցներին հասնելու համար։
Արհեստական բանականության գիգագործարանները մեծածավալ համակարգչային օբյեկտներ են, որոնք հագեցած են ժամանակակից, բարձր մասնագիտացված չիպերով, որոնք նախատեսված են արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների հաջորդ սերնդի վերապատրաստման համար, մասնավորապես՝ ամենաառաջադեմ մեծ լեզվական մոդելները, որոնք պահանջում են տրիլիոնավոր տվյալների միավորների մշակում։
Այս քայլը տեխնոլոգիական ինքնիշխանության ավելի լայն ջանքերի մի մասն է՝ ԵՄ-ի կախվածությունը ամպային ծառայությունների և չիպերի արտասահմանյան մատակարարներից կրճատելու համար։
Ավելի հզոր մոդելներ կառուցելու համաշխարհային մրցավազքը, որոնք խոստանում են առաջընթաց ինչպես տնտեսական, այնպես էլ ռազմական առումով, առաջացրել է զուգահեռ պայքար՝ դրանց հիմքում ընկած ենթակառուցվածքը կառուցելու համար։ Հսկայական տվյալների կենտրոնների նախագծերն արդեն իսկ լավ ընթացքի մեջ են ԱՄՆ-ում և Չինաստանում։
Ի պատասխան, Եվրոպական հանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը 2025 թվականի փետրվարին Փարիզում կայացած Արհեստական բանականության գործողությունների գագաթնաժողովում հայտարարեց Եվրոպայում արհեստական բանականության գիգագործարաններ կառուցելու ծրագրի մասին՝ Ժնևում CERN լաբորատորիայի հաջողությունը կրկնելու նպատակով։
Այդ ժամանակվանից ի վեր նախաձեռնությունը զգալի հետաքրքրություն է առաջացրել արդյունաբերության շրջանում, 76 պոտենցիալ կոնսորցիումներ նախնական հետաքրքրություն են հայտնել նախագծի առաջարկ ներկայացնելու հարցում։
Մասնավոր հատվածի այդ ցանկությունը բավարարելու և ենթակառուցվածքների ողջամիտ աշխարհագրական տարածումն ապահովելու համար Հանձնաժողովը ընդլայնել է իր սկզբնական շրջանակը՝ չորս կամ հինգ գիգագործարանից հասցնելով մինչև յոթի։
Միևնույն ժամանակ, Հանձնաժողովը քննադատության է ենթարկվել նախաձեռնությունը բազմիցս հետաձգելու համար, ինչը Եվրոպան դանդաղեցնում է այնպիսի տեմպով, որը խաթարում է ԱՄՆ-ի և Չինաստանի հետ համընթաց քայլելու անհրաժեշտության մասին իր սեփական հռետորաբանությունը։
Գնումների գործընթացն արդեն բաժանվել է երկու հաջորդական փուլերի՝ աստիճանական մոտեցմամբ, որը նախատեսված է հաջորդ վեցուկես տարիների ընթացքում կարողությունները աստիճանաբար զարգացնելու համար։
Մոտեցման փուլային տարբերակը մեծապես պայմանավորված է առկա ֆինանսավորման պակասով։ Սկզբում թվում էր, թե հանձնառու է գիգաֆակտորների համար 20 միլիարդ եվրոյի ֆոնդին, սակայն Հանձնաժողովը աստիճանաբար կրճատել է իր ֆինանսական պարտավորությունները։
Նախագծի պետական ֆինանսավորման բաժինը կրճատվել է մինչև ընդհանուր ներդրումների մոտավորապես մեկ երրորդը, մնացած երկու երրորդը կտրամադրվի մասնավոր հատվածից, իսկ ԵՄ-ի մեկ երրորդից միայն կեսը կտրամադրվի Բրյուսելի կողմից, իսկ մնացած մասը կտրամադրվի ԵՄ աջակցող երկրների կողմից։
Արդյունքում, Բրյուսելը պատրաստվում է ներդնել մոտավորապես 5 միլիարդ եվրո, որին կհավելվի ևս 5 միլիարդ եվրո եվրոպական կառավարություններից, ինչպես նաև մոտ 20 միլիարդ եվրո մասնավոր ներդրումներ։
Սակայն ներկայիս բյուջեի համաձայն, Բրյուսելը կարող է հատկացնել միայն 1 միլիարդ եվրո, իսկ մնացածը, ինչպես սպասվում է, կտրամադրվի հաջորդ բազմամյա ֆինանսական շրջանակից (ԲՖԾ), որը դեռևս փոփոխական նպատակ է, քանի որ այն շարունակում է մնալ անդամ պետությունների միջև ինտենսիվ բանակցությունների առարկա։
«Մենք չենք կարող կանխորոշել հաջորդ ԲՖԾ-ի վերաբերյալ որոշումները։ Մենք ձեզ տվել ենք մեր լավագույն գնահատականը այն մասին, թե որքան գումար կունենանք հաջորդ ԲՖԾ-ից՝ երկրորդ փուլը աջակցելու համար», – ասել է Հանձնաժողովի բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Իրենց հանրային ներդրման դիմաց ԵՄ-ն և աջակցող անդամ պետությունները կստանան հաշվողական հասանելիության համաչափ բաժին՝ իրենց ընտրած հանրային նախագծերին, հետազոտական կենտրոններին և արհեստական բանականության լաբորատորիաներին հատկացնելու համար։
Բոլոր շահագործման ծախսերը կընկնեն ներգրավված մասնավոր գործիչների վրա, ընդ որում՝ ԵՄ պաշտոնյաները պնդում են, որ նախագծերը պետք է ֆինանսապես կայուն լինեն՝ զարգացնելով իրենց սեփական առևտրային ծառայությունները, քանի որ արհեստական բանականության հաշվարկային հասանելիությունը մնում է սակավ և արժեքավոր։
Այս տեսակի խոշոր ենթակառուցվածքային նախագծերը անցյալում քննադատության են արժանացել, քանի որ դրանք հակված են նախապատվություն տալ ամենախոշոր գրպան ունեցող անդամ պետություններին։
Տասը երկիր հետաքրքրություն է հայտնել գիգագործարան հյուրընկալելու հարցում՝ Գերմանիան, Իտալիան, Ֆրանսիան, Լեհաստանը, Չեխիան, Դանիան, Ֆինլանդիան, Հունաստանը, Պորտուգալիան և Իսպանիան։ Հնարավոր են ինչպես մեկ երկրի, այնպես էլ բազմաերկրյա կոնսորցիումներ, և Փարիզն արդեն իսկ ազդարարել է, որ մտադիր է դա անել միայնակ։
Մեկ այլ կրկնվող քննադատությունն այն է, որ չնայած գիգագործարանների նպատակն է կառուցել ինքնիշխան եվրոպական ենթակառուցվածքներ, ԵՄ-ն շարունակում է մեծապես կախված լինել օտարերկրյա մատակարարներից՝ մասնագիտացված արհեստական բանականության չիպերի համար։
Այս առումով, Հանձնաժողովը փոխըմբռնման հուշագրեր է ստորագրել երեք չիպեր արտադրողների՝ Nvidia-ի, AMD-ի և Qualcomm-ի հետ։ Մրցույթների գնահատման չափանիշների շարքում են նաև մատակարարների կողմից հնարավոր կախվածության հետևանքներից խուսափելու միջոցառումները։
«Մենք շատ լավ գիտակցում ենք, որ ցանկանում ենք զարգացնել Եվրոպայի կարողությունները, բայց միևնույն ժամանակ պետք է գիտակցենք, որ հենց հիմա ցանկանում ենք որոշակի արհեստական բանականություն կիրառել։ Այսպիսով, խոսքը ճիշտ հավասարակշռություն գտնելու մասին է», – ասել է ԵՄ բարձրաստիճան պաշտոնյան։
Բաց մի թողեք
Ինչպես կատարել անշարժ գույքի վարձակալությունից ստացված հարկային պարտավորությունները. ՊԵԿ-ի պարզաբանումը. Տեսանյութ
Եվրագոտին դիմակայում է Իրանի պատերազմի ցնցումին՝ աճելով 0.4%-ով
ԵՄ-ի արտաքին սուբսիդիաների կանոնները զսպում են չինական ընկերություններին։ Ի՞նչ գնով