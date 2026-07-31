31/07/2026

EU – Armenia

Լեհաստանը հետաքննում է անհայտ օբյեկտի վթարը Ուկրաինայի վրա ռուսական հարվածների ժամանակ

infomitk@gmail.com 31/07/2026 1 min read

Լեհաստանի իշխանությունները գիշերը օդային տարածքի խախտում են հայտնաբերել:

Լեհաստանի իշխանությունները հսկողություն են հաստատել Ուկրաինայի հետ սահմանի մոտ գտնվող դաշտում անհայտ օբյեկտի խառնարանի և բեկորների նկատմամբ, որոնք հայտնաբերվել են Կիևի վրա ռուսական հարվածներից հետո։

Ներքին գործերի նախարարությունը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ Բիլգորաժի շրջանում ուժեղ պայթյունի մասին հաղորդագրություններին արձագանքող ոստիկանության աշխատակիցները հայտնաբերել են խառնարանը և օբյեկտի բեկորները և անմիջապես շրջափակել տարածքը։ Այդ ժամանակվանից ի վեր դեպքի վայր են ուղարկվել հակաահաբեկչական ստորաբաժանումներ, ինչպես նաև մի քանի անվտանգության և հետախուզական գործակալություններ։

Սա տեղի է ունեցել «Ռուսաստանի Դաշնության հեռահար ավիացիայի ինտենսիվ մարտական ​​գործունեության» գիշերվա ընթացքում, որի ընթացքում լեհական և դաշնակից հետախուզական համակարգերը հայտնաբերել են մոտ մեկ տասնյակ հրթիռ, որոնք գործում են արևմտյան Ուկրաինայի վրայով, ինչը ստիպել է իշխանություններին բարձրացնել ՀՕՊ համակարգի ակտիվների մարտական ​​պատրաստվածությունը, հայտնել է Լեհաստանի զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարությունը X սոցիալական ցանցում։

Մոտավորապես ժամը 3:40-ին Լեհաստանի օդային տարածքում հայտնաբերվել է «արևմուտք շարժվող անհայտ օբյեկտ», որը վեց րոպե անց անհետացել է ռադարային համակարգերից, այն բանից հետո, երբ հերթապահ F-16 կործանիչը ուղարկվել է այն նույնականացնելու և որսալու համար։

Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը հայտարարել է, որ ինքը համակարգող խումբ է հրավիրել պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշի և համապատասխան անվտանգության ծառայությունների մասնակցությամբ, որը մի քանի ժամ աշխատել է տեղում և պարբերաբար թարմացումներ է տրամադրում նրան, քանի որ իշխանությունները հետաքննում են օդային տարածքի խախտումը։

«Այժմ պարզաբանվում է, թե ինչ տեսակի առարկա է ընկել Տարնավա-Կոլոնիա քաղաքի մոտակայքում», – X-ում ասել է Կոսինյակ-Կամիշը՝ իրադարձությունը բնութագրելով որպես «չափազանց դժվար գիշեր մեր օդային պաշտպանության, դիտարկման և սպառնալիքների հայտնաբերման համակարգերի համար»։

Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան ասել է, որ գիշերվա իրադարձությունները ցույց են տվել, որ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ ավելի լայն սպառնալիք է ներկայացնում եվրոպական անվտանգության համար։

«Հարձակման ընթացքում խախտվել է նաև Լեհաստանի օդային տարածքը, ինչը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Ռուսաստանի ագրեսիան սպառնալիք է Եվրոպայի անվտանգության համար որպես ամբողջություն», – X-ում ասել է Կոստան։

Նա հավելել է, որ Եվրամիությունը «լիակատար համերաշխություն» է ցուցաբերում Ուկրաինայի և Լեհաստանի իշխանությունների հետ և կընդլայնի աջակցությունը Ուկրաինայի օդային պաշտպանության հնարավորություններին, այդ թվում՝ հակահրթիռային և հակաօդային համակարգերին։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՆԱՏՕ-ն դժգոհում է Լեհաստանի իշխանություններից «ռուսական հրթիռի» վթարից հետո

31/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրագոտին դիմակայում է Իրանի պատերազմի ցնցումին՝ աճելով 0.4%-ով

31/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ի արտաքին սուբսիդիաների կանոնները զսպում են չինական ընկերություններին։ Ի՞նչ գնով

31/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Ադրբեջանցի մարզիկի հետ գոտեմարտելիս կոտրում է արմնկային ոսկորը եւ շարունակում է գոտեմարտել մինչեւ վերջ. Լուսանկար

31/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանական շրջանակների կողմից կազմակերպված բացօթյա ցուցահանդեսում ցուցադրվել են մի շարք պատմական լուսանկարներ Արցախից և Հայաստանից. Լուսանկար

31/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ոչ ոք չի վաճառում ֆուտբոլը»․ ՖԻՖԱ-ն հայտարարություն է տարածել «FIFA Forward Enterprise»-ի վերաբերյալ. Լուսանկար

31/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես կատարել անշարժ գույքի վարձակալությունից ստացված հարկային պարտավորությունները. ՊԵԿ-ի պարզաբանումը. Տեսանյութ

31/07/2026 infomitk@gmail.com