Լեհաստանը հետաքննում է անհայտ օբյեկտի վթարը Ուկրաինայի վրա ռուսական հարվածների ժամանակ

Լեհաստանի իշխանությունները գիշերը օդային տարածքի խախտում են հայտնաբերել:
Լեհաստանի իշխանությունները հսկողություն են հաստատել Ուկրաինայի հետ սահմանի մոտ գտնվող դաշտում անհայտ օբյեկտի խառնարանի և բեկորների նկատմամբ, որոնք հայտնաբերվել են Կիևի վրա ռուսական հարվածներից հետո։
Ներքին գործերի նախարարությունը հինգշաբթի օրը հայտարարել է, որ Բիլգորաժի շրջանում ուժեղ պայթյունի մասին հաղորդագրություններին արձագանքող ոստիկանության աշխատակիցները հայտնաբերել են խառնարանը և օբյեկտի բեկորները և անմիջապես շրջափակել տարածքը։ Այդ ժամանակվանից ի վեր դեպքի վայր են ուղարկվել հակաահաբեկչական ստորաբաժանումներ, ինչպես նաև մի քանի անվտանգության և հետախուզական գործակալություններ։
Սա տեղի է ունեցել «Ռուսաստանի Դաշնության հեռահար ավիացիայի ինտենսիվ մարտական գործունեության» գիշերվա ընթացքում, որի ընթացքում լեհական և դաշնակից հետախուզական համակարգերը հայտնաբերել են մոտ մեկ տասնյակ հրթիռ, որոնք գործում են արևմտյան Ուկրաինայի վրայով, ինչը ստիպել է իշխանություններին բարձրացնել ՀՕՊ համակարգի ակտիվների մարտական պատրաստվածությունը, հայտնել է Լեհաստանի զինված ուժերի օպերատիվ հրամանատարությունը X սոցիալական ցանցում։
Մոտավորապես ժամը 3:40-ին Լեհաստանի օդային տարածքում հայտնաբերվել է «արևմուտք շարժվող անհայտ օբյեկտ», որը վեց րոպե անց անհետացել է ռադարային համակարգերից, այն բանից հետո, երբ հերթապահ F-16 կործանիչը ուղարկվել է այն նույնականացնելու և որսալու համար։
Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը հայտարարել է, որ ինքը համակարգող խումբ է հրավիրել պաշտպանության նախարար Վլադիսլավ Կոսինյակ-Կամիշի և համապատասխան անվտանգության ծառայությունների մասնակցությամբ, որը մի քանի ժամ աշխատել է տեղում և պարբերաբար թարմացումներ է տրամադրում նրան, քանի որ իշխանությունները հետաքննում են օդային տարածքի խախտումը։
«Այժմ պարզաբանվում է, թե ինչ տեսակի առարկա է ընկել Տարնավա-Կոլոնիա քաղաքի մոտակայքում», – X-ում ասել է Կոսինյակ-Կամիշը՝ իրադարձությունը բնութագրելով որպես «չափազանց դժվար գիշեր մեր օդային պաշտպանության, դիտարկման և սպառնալիքների հայտնաբերման համակարգերի համար»։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան ասել է, որ գիշերվա իրադարձությունները ցույց են տվել, որ Ռուսաստանի պատերազմը Ուկրաինայի դեմ ավելի լայն սպառնալիք է ներկայացնում եվրոպական անվտանգության համար։
«Հարձակման ընթացքում խախտվել է նաև Լեհաստանի օդային տարածքը, ինչը ևս մեկ անգամ ընդգծել է, որ Ռուսաստանի ագրեսիան սպառնալիք է Եվրոպայի անվտանգության համար որպես ամբողջություն», – X-ում ասել է Կոստան։
Նա հավելել է, որ Եվրամիությունը «լիակատար համերաշխություն» է ցուցաբերում Ուկրաինայի և Լեհաստանի իշխանությունների հետ և կընդլայնի աջակցությունը Ուկրաինայի օդային պաշտպանության հնարավորություններին, այդ թվում՝ հակահրթիռային և հակաօդային համակարգերին։
Բաց մի թողեք
ՆԱՏՕ-ն դժգոհում է Լեհաստանի իշխանություններից «ռուսական հրթիռի» վթարից հետո
Եվրագոտին դիմակայում է Իրանի պատերազմի ցնցումին՝ աճելով 0.4%-ով
ԵՄ-ի արտաքին սուբսիդիաների կանոնները զսպում են չինական ընկերություններին։ Ի՞նչ գնով