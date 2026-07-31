Brexit-ից հետո Բրյուսելում իռլանդացիները որոնվում են որպես անգլերեն լեզվի բառագործներ, խոսնակներ և բազմակողմանի հաղորդակցողներ։
Դեռևս պատասխան չկա այն հայտնի հարցին, թե ով է խոսում Եվրոպայի անունից։ Բայց ով էլ որ խոսում է, մեծ է հավանականությունը, որ նրա խոսքերը գրվել են իռլանդացու կողմից։
Իռլանդիան գերիշխում է ԵՄ ինստիտուտներում ելույթներ գրողների և խոսնակների շարքերում, մի միտում, որն ավելի ակնհայտ է դարձել Brexit-ից հետո դարաշրջանում, երբ բրիտանացի պաշտոնյաները կամ փախել են, կամ իրենք են ձեռք բերել իռլանդական անձնագիր։
«Մենք գրիչներ ենք ուղարկել ամբողջ Եվրոպա մութ դարերից ի վեր», – ասաց Իռլանդիայի եվրոպական հարցերով նախարար Թոմաս Բիրնը, որը առաջատար դեր է խաղում Իռլանդիայի ԵՄ խորհրդում վեցամսյա նախագահության ընթացքում։
Այդ միտումը չի փոխվել 21-րդ դարի Բրյուսելում, որտեղ ԵՄ բոլոր երեք հիմնական ինստիտուտների նախագահներն այժմ վարձում են իռլանդացի ելույթներ գրողի։
Եվրահանձնաժողովի նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենը կոչ է անում Fine Gael-ի նախկին խոսնակ Նիք Միլլերին գրել իր խոսքերը։ Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան ունի նախկին պետական ծառայող Կլեմենտին Մերսեդես Քուրտինին: Եվրոպական խորհրդարանի նախագահ Ռոբերտա Մետսոլան ունի Բեն Ռեյին՝ բրիտանացի բանաստեղծ, որն ունի իռլանդական անձնագիր:
ԵՄ արտաքին գործերի պատասխանատու Կայա Կալլասի ելույթների հեղինակը Ալիս Բավին-Հոբսն է՝ բրիտանացի, որն ունի իռլանդական անձնագիր:
Մալթայից բացի, Իռլանդիան ԵՄ միակ երկիրն է, որտեղ անգլերենը հիմնական մայրենի լեզուն է, և Բրյուսելում լինգվա ֆրանկան անընդհատ ֆրանսերենից անցել է անգլերենի՝ 2004 թվականին դաշինքի «մեծ պայթյունի» ընդլայնումից ի վեր, որի մեջ ներառվել են նաև արևելյան երկրները:
«Չնայած մենք չաջակցեցինք Brexit-ին, դա նշանակում էր, որ մենք, անշուշտ, բավականին շատ մարդիկ ունենք բավականին կարևոր պաշտոններում», – Euractiv-ին ասել է Իռլանդիայի արտաքին գործերի նախարար Հելեն ՄաքԷնթին: Նա ասել է, որ դա նաև վկայում է ԵՄ-ում աշխատող իռլանդացիների «որակի» մասին:
Իռլանդացի խորհրդատու Թոմ Մոյլանը, որը ղեկավարում է Բրյուսելում հաղորդակցության գործակալություն, հիշել է, թե ինչպես է իրեն զարմացրել իռլանդացի ելույթների հեղինակների թիվը 2017 թվականին՝ Brexit-ից առաջ: «Մենք պարզապես լավ հաղորդակցվողներ ենք և հաճելի մարդիկ, մենք շատ լավ կապեր ունենք», – ասաց նա՝ հիշելով այն ժամանակները, երբ աշխատանքի անցավ որպես Եվրոպական հանձնաժողովի ելույթների հեղինակ։
Նա ասաց, որ իռլանդացիները «մեծ ակտիվ» են այն միջավայրում, որտեղ անգլերենը դարձել է միջազգային հաղորդակցության հիմնական լեզուն։
Իռլանդիան ուժեղ գրական մշակույթ ունեցող երկիր է, որը հպարտանում է իր հայրենի բանաստեղծներով, ինչպիսին է Շեյմուս Հինին, և դրամատուրգներով, ինչպիսին է Սեմյուել Բեքեթը։
«Մենք պատմողների երկիր ենք, և կա մեծ արժեք, որը մենք կարող ենք ունենալ բարդ քաղաքականությունը հստակ, հասկանալի պատմությունների վերածելու մեջ», – ասաց Անդրեա Պապինը, որը Իռլանդիայի խոսնակն էր ԵՄ-ում իր վերջին նախագահության ժամանակ՝ 2013 թվականին։
Նա ասաց, որ իր երկրի խնդրահարույց քաղաքական անցյալը և ԵՄ-ի վերաբերյալ հանրաքվեների պատմությունը ձևավորել են քաղաքական մշակույթ, որտեղ դիվանագետները գիտեն, որ պետք է լսեն, իսկ քաղաքական գործիչները գիտեն, որ պետք է Եվրոպան դարձնել հասկանալի։
«Մենք ավելի շատ գործնական փորձ ունենք՝ շփվելու այն մարդկանց հետ, ովքեր չգիտեն, թե ինչ է եռախոսությունը, բայց երբեք էլ չեն ուզում իմանալ», – ասաց Փափինը, որը Իռլանդիայում ղեկավարում է «Common Good» անունով ռազմավարական հաղորդակցությունների ընկերությունը։
Բաց մի թողեք
Մորավեցկիի խորովածը կվերաձևի լեհական քաղաքականությունը
Գերմանիայի կանցլեր Մերցի նոր սկիզբը արագորեն ձախողվում է, ցավոք
Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուն, որը ցանկանում է պայթեցնել ֆրանս-գերմանական շարժիչը