ՆԱՏՕ-ն դժգոհում է Լեհաստանի իշխանություններից «ռուսական հրթիռի» վթարից հետո

Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան ենթադրել է, որ Լեհաստանում վթարի ենթարկված օբյեկտը ռուսական թևավոր հրթիռ է եղել, որը նախատեսված էր Ուկրաինային հարվածելու համար։
ՆԱՏՕ-ի խոսնակը, ըստ տեղեկությունների, հայտարարել է, որ դաշինքը «սերտ կապի» մեջ է Լեհաստանի իշխանությունների հետ այն բանից հետո, երբ նրանք այն անվանել են «ռուսական հրթիռ»։
«Ի պատասխան Լեհաստանի օդային տարածք մտած և ավելի ուշ Լեհաստանի տարածք ընկած ռուսական հրթիռի, որը Ռուսաստանի կողմից գիշերը Ուկրաինայի վրա արձակված բազմաթիվ հրթիռներից մեկն էր, ՆԱՏՕ-ն և Լեհաստանը ակտիվացրել են իրենց օդային և ցամաքային պաշտպանությունը», – AFP-ի փոխանցմամբ՝ ասել է ՆԱՏՕ-ի Եվրոպայի շտաբի խոսնակ Մարտին Օ’Դոնելը։
«Երկու ՆԱՏՕ-ի կործանիչներ՝ լեհական F-16, ՆԱՏՕ-ի բազմազգ բազմաֆունկցիոնալ տանկերային տրանսպորտային միավորման Airbus A330 լիցքավորող ինքնաթիռ, լեհական Saab 340 օդային վաղ նախազգուշացման ինքնաթիռ և լեհական Mi-24 ուղղաթիռ, օդ են բարձրացել», – հավելել է նա։
Անհայտ առարկա է ընկել Լեհաստանի տարածքի խորքում, ինչը վարչապետ Դոնալդ Տուսկը անվանել է հինգշաբթի գիշերը արևմտյան Ուկրաինային ուղղված ռուսական զանգվածային ռմբակոծության մի մաս, ինչը պայթյուն է առաջացրել Լեհաստանի արևելյան Լյուբլին քաղաքի մոտակայքում գտնվող քաղաքում։
«Արևմտյան Ուկրաինայի վրա ռուսական զանգվածային հրթիռային հարձակման ժամանակ տեղի է ունեցել Լեհաստանի օդային տարածքի խախտում», – գրել է Տուսկը X-ում։
Լեհաստանի իշխանությունների տվյալներով՝ պայթյունը թողել է 10 մետր լայնությամբ խառնարան։ Տարնավա Կոլոնիայի բնակիչները հայտնել են, որ տեղական ժամանակով մոտավորապես ժամը 4-ին լսել են պայթյուն, որը ցնցել է իրենց տների պատուհանները, ասվում է ոստիկանության հայտարարության մեջ։
Ոստիկանությունը գնացել է տներից մոտ երկու կիլոմետր հեռավորության վրա գտնվող դաշտ և հայտնաբերել 10 մետր լայնությամբ «խառնարան» և «անհայտ առարկայի բեկորներ», – հավելվում է հայտարարության մեջ։
Զինված ուժերի հրամանատարությունը հայտնել է, որ Մի-24 ուղղաթիռը թռել է դեպքի վայրի վրայով և հայտնել «առարկայի հավանական բախման վայրի մասին չկառուցված հողի վրա»։
Լեհաստանի իշխանությունները անմիջապես չեն հայտնել պայթյունի հետևանքով զոհերի մասին։
Արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհան ենթադրել է, որ օբյեկտը ռուսական թևավոր հրթիռ է եղել, որը, նրա խոսքով, սկզբնապես ուղղված էր դեպի Ուկրաինա, սակայն չի հասել նշանակետին։
Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհայի X գրառումը
Ուկրաինայի արտաքին գործերի նախարար Անդրեյ Սիբիհայի X գրառումը @andrii_sybiha/X
«Գիշերը ռուսական Kh-101 թևավոր հրթիռը մտել է Լեհաստան՝ որպես Ուկրաինայի դեմ Ռուսաստանի զանգվածային հարվածի մաս՝ խախտելով ՆԱՏՕ-ի օդային տարածքը», – գրել է Սիբիհան X-ում գրառման մեջ։
Ուկրաինայի բարձրաստիճան դիվանագետը կոչ է արել Ուկրաինայի դաշնակիցներին ամրապնդել իր երկրի օդային պաշտպանությունը՝ ընդգծելով, որ երկնքում ավելի ուժեղ Ուկրաինան, ըստ էության, ավելի անվտանգ Եվրոպա է։
«Սա ևս մեկ հստակ ցույց է տալիս, որ Ուկրաինայի օդային պաշտպանության ամրապնդումն այժմ հրատապ է և ծառայում է որպես ամբողջ եվրաատլանտյան համայնքի պաշտպանության երաշխիք», – հավելել է նա։
Սիբիհան մանրամասնեց, որ վերջին արկակոծությունը, որը Ռուսաստանի կողմից վերջին ժամանակներս արձակված ամենամեծերից մեկն է, ներառել է առնվազն 74 հրթիռ, որոնցից շատերը բալիստիկ տարբերակ են, և հարյուրավոր իրանական արտադրության Shahed հարվածային անօդաչու թռչող սարքեր։
Եվրոպական խորհրդի նախագահ Անտոնիո Կոստան քննադատել է Լեհաստանի օդային տարածքի և տարածքի խախտումը՝ Ռուսաստանի գործողությունները անվանելով սպառնալիք ամբողջ մայրցամաքի համար։
«Հարձակման ընթացքում խախտվել է նաև Լեհաստանի օդային տարածքը, ինչը ևս մեկ անգամ ընդգծում է, որ Ռուսաստանի ագրեսիան սպառնալիք է ամբողջ Եվրոպայի անվտանգության համար», – գրել է Կոստան X-ում։
Կոստան իր հայտարարության մեջ կրկնել է Սիբիհայի կարծիքը՝ կոչ անելով ԵՄ-ին ուժեղացնել Ուկրաինային ռազմական աջակցությունը, որպեսզի այն ավելի լավ զինվի իրեն և Եվրոպային պաշտպանելու համար ռուսական շարունակական ագրեսիայից, որը հետ է մղում Կրեմլի կողմից 2022 թվականի փետրվարին իր ներխուժումից ի վեր։
«Մենք մեծացնում ենք մեր աջակցությունը՝ ամրապնդելու Ուկրաինայի օդային պաշտպանությունը, ներառյալ հակահրթիռային և հակաանօդաչու թռչող սարքերի հնարավորությունները։ Եվրոպան կշարունակի միասնական լինել այս ագրեսիայի դեմ պայքարում», – ասել է Կոստան։
Ուկրաինան ԱՄՆ-ից խնդրում է ավելի շատ հակաօդային պաշտպանության համակարգեր, մասնավորապես՝ Patriot մարտկոցներ, և հակահրթիռային հնարավորություններ։
Մեծ Բրիտանիայի նոր վարչապետ Էնդի Բըրնհեմի հետ իր առաջին հանդիպման ժամանակ Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին կրկնեց իր կոչերը ավելի շատ հակաբալիստիկ հրթիռներ ստանալու վերաբերյալ, որը Բըրնհեմը խոստացել է ավելի մանրամասն քննարկել առաջիկա շաբաթներին։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանը հետաքննում է անհայտ օբյեկտի վթարը Ուկրաինայի վրա ռուսական հարվածների ժամանակ
Եվրագոտին դիմակայում է Իրանի պատերազմի ցնցումին՝ աճելով 0.4%-ով
ԵՄ-ի արտաքին սուբսիդիաների կանոնները զսպում են չինական ընկերություններին։ Ի՞նչ գնով