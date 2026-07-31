Ֆրանսիական հանքային ջրերի պատերազմները իրարանցում են առաջացնում Բրյուսելում

Լեռնային աղբյուր և միլիարդ եվրոյի հարց ԵՄ մաքրության կանոնների իմաստի վերաբերյալ
Դեյվիդ Մերլը թուլություն ունի ընձառյուծի նախշերով վերնաշապիկների և հավակնոտ վեճերի նկատմամբ։
Հանքային ջրերի ձեռնարկատերը, որը Ֆրանսիայում հայտնի է ջրային հսկա Nestlé Waters-ի դեմ երկամյա պայքարի համար, փորձում է իրարանցում առաջացնել Բրյուսելում՝ ստիպելով Եվրոպական հանձնաժողովին լուծել միլիարդ եվրոյի հարցը. ի՞նչ է իրականում նշանակում «բնական հանքային ջուր»։
Պիտակը թույլ է տալիս ընկերություններին վաճառել մինչև 400 անգամ ավելի բարձր գներով, քան ծորակի ջուրը, միաժամանակ խոստանալով սպառողներին հազվագյուտ հեղուկ, որը ստացվում է պաշտպանված աղբյուրից։ ԵՄ օրենսդրության համաձայն, այն կարող է ենթարկվել միայն մի քանի թույլատրված մշակման, նախքան շշալցվելը։
Մերլն ասում է, որ իր ալպյան աղբյուրը՝ Bonneval Emergence-ը, լիովին համապատասխանում է ԵՄ չափանիշներին։
Սակայն մայրցամաքի որոշ ապրանքանիշեր, ինչպիսիք են Perrier-ը, Hépar-ը, Cristalline-ը կամ Contrex-ը, հիմնվում են ԵՄ օրենսդրությամբ արգելված մեթոդների վրա՝ մանրէային և քիմիական աղտոտվածության դեմ պայքարելու համար, միաժամանակ շարունակելով իրենց արտադրանքը շուկայացնել որպես բնական հանքային ջուր։
Համազգային սկանդալից և մի քանի հետաքննություններից հետո, ֆրանսիական իշխանությունները կարծում են, որ ընկերությունները վերադարձել են համապատասխանության կանոններին։ Սակայն Մերլը պնդում է, որ նրանք դեռևս անարդար են մրցակցում ԵՄ կանոնների մեկնաբանման և կիրառման բացերի պատճառով, ըստ Euractiv-ի կողմից տեսած Եվրոպական հանձնաժողովին ուղղված երկու նամակների, որոնցում նա կոչ է անում պարզաբանել կանոնները։
Գործարարի համար սա դասական Դավիթի և Գողիաթի պատմություն է, որտեղ նա չի թաքցնում, որ իր ընկերության համար խաղադրույքները գոյության վրա են։
Վեճը նաև հարցականի տակ է դնում, թե արդյոք ԵՄ չափանիշները դեռևս ուժի մեջ են և ով է պայքարում դրանց համար, այն ժամանակ, երբ ընկերությունների կողմից ճնշում է գործադրվում դաշինքի վրա՝ վերաշարադրելու ավելի պարզ կանոններ՝ հակասական բնապահպանական և առևտրային սահմանափակումները կարգավորելու համար։
Մոխրագույն գոտի
ԵՄ օրենսդրությունը սկզբնապես կառուցվել է այն պարզ սկզբունքի շուրջ, որ հանքային ջուրը շուկայում պետք է պահպանի իր «սկզբնական մաքրությունը» և չի կարող ենթարկվել այնպիսի մշակումների, որոնք փոխում են այն էական բնութագրերը, որոնք այն դարձնում են շքեղ ապրանք ջրային շուկայում։
Սակայն բնական հանքային ջրի իդեալը պետք է հաղթահարի Եվրոպայում ինտենսիվ գյուղատնտեսության և արդյունաբերական գործունեության հետևանքով առաջացած աղտոտման դժվար իրականությունը։
Սննդի ընկերությունները ավելի ու ավելի են դիմում ֆիլտրման տեխնոլոգիաներին՝ աղբյուրները առևտրային առումով կենսունակ պահելու համար։
Մերլի համար, նրանք, ովքեր պնդում են, որ աղտոտվածության ներկայիս մակարդակը կանոնները հնացած է դարձնում, «փորձում են թաքցնել այն փաստը, որ իրենց ջրի աղբյուրը չի համապատասխանում այդ կանոններին»։
ԵՄ օրենսդրությունը չի սահմանում, թե որքան նուրբ կարող է լինել ֆիլտրը, նախքան այն փոխի ջրի բնույթը։ Կիրառումը թողնված է անդամ պետությունների հայեցողությանը։
Սա խնդիր դարձավ Ֆրանսիայում, երբ 2024 թվականին լրատվամիջոցները հայտնեցին, որ երկու ընկերություններ՝ Nestlé Waters-ը և Sources Alma-ն, օգտագործել են չարտոնված մշակումներ՝ կրկնվող աղտոտման դեմ պայքարելու համար։
Սպառողական խմբերը բողոքներ են ներկայացրել խարդախության վերաբերյալ, մինչդեռ խորհրդարանական հետաքննությունը և լրատվամիջոցների հաղորդագրությունները ավելի ուշ պնդում էին, որ Nestlé Waters-ը օգտվել է ֆրանսիացի բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ արտոնյալ մուտքից։ Նախագահ Էմանուել Մակրոնը հերքել է իր վարչակազմի և ընկերության միջև որևէ դավադրություն։
Nestlé-ի խոսնակը Euractiv-ին ասել է, որ «հետևել է համապատասխան գործընթացներին՝ իշխանությունների, այդ թվում՝ բարձրաստիճան պաշտոնյաների հետ շփվելիս», հերքել է ցանկացած անտեղի ազդեցություն և պնդել, որ գործում է ֆրանսիական իշխանությունների ուղեցույցներին համապատասխան՝ բնական հանքային ջրի որակի չափանիշներին համապատասխանելու համար։
Այդ դիրքորոշումը քիչ բան է արել մրցակից արտադրողներին բավարարելու համար, ովքեր դեռևս պնդում են, որ մաքրված ջրին «բնական հանքային ջուր» պիտակը պահպանելու թույլտվությունը խաթարում է նրանց, ովքեր համապատասխանում են ԵՄ կանոնների ավելի խիստ մեկնաբանություններին։
Ֆրանսիան մատնանշում է Բրյուսելի պատասխանատվությունը
Վեճը հասավ Բրյուսել այն բանից հետո, երբ Հանձնաժողովը աուդիտ սկսեց՝ Ֆրանսիայի կողմից ԵՄ կանոնների կիրառումը ուսումնասիրելու համար։
2024 թվականին հրապարակված խիստ գնահատականում Հանձնաժողովը զգուշացրեց, որ Փարիզի վերահսկողության ռեժիմը ո՛չ «նախատեսված էր խարդախությունը հայտնաբերելու կամ մեղմելու համար», ո՛չ էլ «ճիշտ էր կիրառվում», ինչը փաստացի թույլ էր տալիս «անհամապատասխան և խարդախ արտադրանքներին» հասնել սպառողների շուկա։
Այնուամենայնիվ, Հանձնաժողովը փակեց գործը, երբ Ֆրանսիայի կառավարությունը ներկայացրեց վերահսկողությունը ուժեղացնելու գործողությունների ծրագիր։ Դրանում Փարիզը պնդում էր, որ ԵՄ կանոնները չեն սահմանել ֆիլտրացման տեխնիկայի համար հստակ իրավական շեմ։ Ֆրանսիան նույնիսկ պնդեց կանոնների վերանայման վրա 2025 թվականին, ցույց է տալիս Euractiv-ի կողմից տեղեկատվության ազատության հարցման միջոցով ստացված նամակը։
Մինչդեռ, Մերլը Ֆրանսիայում արդեն քաղաքացիական վարույթ էր սկսել՝ պահանջելով անարդար մրցակցության համար 1.6 միլիարդ եվրո փոխհատուցում և դատարաններին խնդրելով կասեցնել բնական հանքային ջրի տեսքով շուկայավարվող մի քանի առաջատար ապրանքանիշերի վաճառքը: Nestlé-ի խոսնակը նշել է, որ ընկերությունը «կտրականապես մերժում է Bonneval-ի մեղադրանքները՝ դրանք համարելով անհիմն և մտադիր է վճռականորեն պաշտպանել իր դիրքորոշումը»:
Դատարանից դուրս, Փարիզը հրաժարվել է Բրյուսելին ուղղված իր ճնշումներից՝ կանոնները վերաշարադրելու համար, և Հանձնաժողովը որևէ ծրագիր չունի այն վերաբացելու, Euractiv-ին ասել է նրա խոսնակը։
Այդպես անելով՝ երկուսն էլ չլուծված են թողել Մերլի քարոզարշավի հիմքում ընկած իրավական երկիմաստությունը, որն ուղղված էր ԵՄ ամենահեղինակավոր ջրի պիտակի ճիշտ իմաստն ապահովելուն։
Բաց մի թողեք
Ինչու Էնդի Բըրնհեմը Լեյբորիստական կուսակցության սովորական վարչապետ չէ
Իտալիան և Իսպանիան բախվում են Շենգենի շուրջ, քանի որ Սեուտայի միգրացիոն վեճը սրվում է
Էդ Միլիբանդը ստանձնում է Brexit-ի վերագործարկման պաշտոնը՝ վերագործարկելով Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը