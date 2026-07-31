Մորավեցկիի խորովածը կվերաձևի լեհական քաղաքականությունը

Եվրոպական «PiS»-ի պառակտումները կարող են օգուտ բերել ԵՄ-ամետ Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկին
ՎԱՐՇԱՎԱ – Ամառային շոգ խորովածով Մատեուշ Մորավեցկիի նոր քաղաքական նախագիծը ուրբաթ օրը ուշադրության կենտրոնում է հայտնվում՝ փորձելով, թե արդյոք նախկին վարչապետը կարող է պահպանողական պառակտումը վերածել երկարատև աջակցության։
Մորավեցկիի քաղաքական շրջանակի կողմից կազմակերպված առաջին խոշոր միջոցառումը տեղի կունենա Վարշավայի Պրագա շրջանում՝ մատուցվող առատ քաղաքական կարմիր մսով և միջանձնային պահպանողական մրցակցության կծու կրզանով։
Դա տեղի է ունենում նախկին վարչապետի և տասնյակ դաշնակիցների կողմից պահպանողական ազգայնական «Օրենք և արդարադատություն» (PiS) կուսակցության հետ կապերի խզումից ընդամենը մի քանի օր անց։ Քայլ, որը նրան հանգեցրեց Եվրոպական պահպանողականների և ռեֆորմիստների (ECR) կուսակցության նախագահի պաշտոնից հրաժարվելուն։
«Մորավեցկիի խորովածը» անվանումով, քանի որ խորոված Կիելբասա երշիկները կլինեն մեծ թեմա, նրա «Rozwój Plus» (Զարգացում +) շարժման կողմից կազմակերպված համաժողովը մեծ պահ կլինի լեհական պահպանողական քաղաքականության մեջ։
Այն կհավաքի ի հայտ եկող շարժման հիմնական դեմքերին հյուրերի հետ միասին, այդ թվում՝ շախմատի նախկին աշխարհի չեմպիոն Գարի Կասպարովին և Լեհաստանի զինված ուժերի նախկին հրամանատար, գեներալ Ռաջմունդ Անջեյչակին։
Միջոցառումը Մորավեցկիի ճամբարին առաջին հնարավորություն կտա ներկայացնելու PiS կուսակցության ներկայիս ղեկավարությունից տարբերվող քաղաքական տեսլական։
«Լեհերը հոգ են տանում ուժեղ Լեհաստանի համար պայքարի, իրենց դրամապանակների, աշխատատեղերի, բնակարանային պայմանների, զարգացման, ինքնության, մշակույթի, քրիստոնեական հավատքի և այստեղ՝ Սեյմում կախված խաչի պաշտպանության մասին։ Սրանք մեր սկզբունքներն են, սա մեր դավանանքն է», – այս շաբաթ ասաց Մորավեցկին։
Ըստ օրակարգի՝ քննարկումները կկենտրոնանան ժողովրդագրության, անվտանգության և պատմական քաղաքականության վրա՝ լեհ-ուկրաինական հարաբերություններում վերջին լարվածության ֆոնին ավելի ու ավելի զգայուն հարց։
Քաղաքական մեքենայի կառուցում
Մորավեցկին Rozwój Plus-ը նկարագրում է որպես «փորձագիտական և վերլուծական կենտրոնի կազմակերպություն», սակայն դրա քաղաքական հավակնությունները դառնում են ավելի հստակ։
Չորեքշաբթի օրը ստեղծված նոր խորհրդարանական խումբը միավորում է 40 պատգամավորի և մեկ սենատորի, ինչը նրա դաշնակիցներին տալիս է պաշտոնական հարթակ խորհրդարանում և հենարան՝ PiS-ին մարտահրավեր նետելու համար։
«Սա մեզ համար սպառնալիք է։ Ի վերջո, սա մի նախաձեռնություն է, որը նվազեցնում է մեր հաղթանակի հնարավորությունները, բայց դա, անշուշտ, չի բացառում նրանց։ Հետևաբար, մենք կշարունակենք քրտնաջան աշխատել», – Euractiv-ին ասել է PiS քաղաքական գործիչ և Պրշեմիսլավ Չարնեկի վարչապետ դառնալու քարոզարշավի խոսնակ Մատեուշ Կուրժեևսկին։
Անորոշ է մնում, թե արդյոք Մորավեցկին կարող է վերաձևավորել Լեհաստանի աջակողմյանները։
Onet-ի կողմից պատվիրված SW Research-ի հարցումը ցույց է տվել, որ հարցվածների 32.9%-ը կքննարկի նախկին վարչապետի գլխավորած կուսակցության օգտին քվեարկելու հնարավորությունը։
Ամենաուժեղ պոտենցիալ աջակցությունը գալիս է արդեն աջակողմյան ընտրողներից։ Հարցվածների 14%-ը, ովքեր ներկայումս հակված են PiS-ին, ասել է, որ կքննարկի Մորավեցկիին աջակցելու հնարավորությունը, մինչդեռ ծայրահեղ աջակողմյան Կոնֆեդերացիային ավելի մոտ գտնվողների 7.1%-ը նույնն է ասել։
Նախագիծը կարող է նաև սահմանափակ աջակցություն ստանալ կառավարող ճամբարից։ Դոնալդ Տուսկի ԵՄ-ի կողմնակից քաղաքացիական կոալիցիային, Ձախերին, «Լեհաստան 2050»-ին կամ Լեհաստանի ժողովրդական կուսակցությանը ներկայումս աջակցող ընտրողների մոտ 7.4%-ը նշել է, որ չի բացառի Մորավեցկու գլխավորած կուսակցության օգտին քվեարկելը։
Տուսկի ճամբարը կարճաժամկետ օգուտ է տեսնում
Վարչապետ Տուսկի կառավարության աղբյուրները կարծում են, որ PiS-ի պառակտումը կարող է օգնել կառավարող կոալիցիային կարճաժամկետ հեռանկարում։
«Հատկապես այն պատճառով, որ դա նպաստում է հիվանդանոցային սկանդալի մեղմացմանը։ Այսօր այլևս ոչ ոք չի խոսում դրա մասին, և բարեբախտաբար, նաև հետագա բացահայտումներ չեն եղել», – Euractiv-ին ասել է մի աղբյուր։
Վեճը վերաբերում է այն պնդումներին, որ Վարշավայի հիվանդանոցը հատուկ ընդունելության ուղի է գործարկել Քաղաքացիական կոալիցիայի քաղաքական գործիչների համար, որը նրանց թույլ է տվել մուտք գործել այսպես կոչված VIP սրահ և բուժում ստանալ մյուս հիվանդներից առաջ։ Հարցեր են բարձրացվել նաև հիվանդանոցի շտապօգնության բաժանմունքը վարող բժշկի աշխատավարձի վերաբերյալ, որը կապված էր Տուսկի կուսակցության հետ։
Սակայն նույն աղբյուրը զգուշացրել է, որ Մորավեցկու անջատումը կարող է երկարաժամկետ քիչ ազդեցություն ունենալ Քաղաքացիական կոալիցիայի վրա։
PiS-ը պահպանում է խիստ հավատարիմ ընտրազանգված, մինչդեռ Rozwój Plus-ի շուրջ ոգևորությունը կարող է ժամանակավոր լինել, պնդում էին նրանք։
«Պարզապես նայեք IBRiS-ի հարցմանը Rzeczpospolita-ի համար։ PiS-ի ընտրողների յոթանասուն տոկոսը նշում է, որ քվեարկում է իրենց իդեալական կուսակցության օգտին։ Այս կոշտ ընտրազանգվածը կազմում է PiS-ի ներկայիս ընտրողների մոտ 70%-ը», – ասաց մեկ այլ աղբյուր։
PiS-ը խաղադրույք է կատարում հավատարմության վրա
Նմանատիպ տեսակետ է տիրում PiS-ի ներսում, որտեղ քաղաքական գործիչները պնդում են, որ Մորավեցկին հետապնդում է ընտրազանգված, որը կարող է չափազանց փոքր լինել նոր կուսակցություն պահպանելու համար։
«Մարդիկ չեն ցանկանում քվեարկել PiS-ից հեռացված քաղաքական գործիչների օգտին։ Իսկ ինչ վերաբերում է «Իրավունք և արդարություն» կուսակցության ընտրողներին, նրանք նույնպես չեն ցանկանում քվեարկել նրանց օգտին, ովքեր դավաճանել են իրենց», – Euractiv-ին ասաց Կուրժևսկին։
«Ահա թե ինչու սա մի նախագիծ է, որը պարզապես կնշանակի, որ Rozwój Plus-ը չի հատի ընտրական շեմը»։
Հետևաբար, ուրբաթ օրվա միջոցառումը կլինի վաղ փորձություն՝ պարզելու համար, թե արդյոք Մորավեցկին կկարողանա՞ հետաքրքրասիրությունն ու ինստիտուցիոնալ աջակցությունը վերածել կայուն քաղաքական ուժի, թե՞ նրա անջատումը կդառնա Լեհաստանի աջակողմյան ուժերի ևս մեկ կարճատև բեկոր։
Բաց մի թողեք
ԵՄ ձայնը իռլանդական երանգ ունի
Գերմանիայի կանցլեր Մերցի նոր սկիզբը արագորեն ձախողվում է, ցավոք
Ֆրանսիայի նախագահի թեկնածուն, որը ցանկանում է պայթեցնել ֆրանս-գերմանական շարժիչը