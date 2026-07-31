Եվրագոտին դիմակայում է Իրանի պատերազմի ցնցումին՝ աճելով 0.4%-ով

Տվյալները ցույց են տալիս, որ եվրոպական տնտեսությունը «շարունակում է դիմակայել», չնայած էներգակիրների գների վերջին աճին
Նախնական տվյալները ցույց են տվել, որ եվրագոտու տնտեսությունը այս տարվա երկրորդ եռամսյակում աճել է 0.4%-ով՝ գերազանցելով Իրանի պատերազմի պատճառով աճի թույլ լինելու վերաբերյալ լայնորեն տարածված սպասումները։
21 երկրներից բաղկացած արժութային բլոկի աճը, որը հինգշաբթի օրը հրապարակել է Եվրոստատը, նույնպես նշանավորել է առաջին եռամսյակի լճացման կտրուկ աճ, որը մեծապես պայմանավորված էր փետրվարի վերջին Իրանի վրա ԱՄՆ-Իսրայելի հարձակման հետևանքով առաջացած տնտեսական ցնցումներով։ Reuters-ի կողմից հարցված տնտեսագետները կանխատեսել էին, որ եվրագոտին այս տարվա ապրիլից մինչև հունիս կաճի ընդամենը 0.2%-ով։
Արտահանման աճը հանգեցրեց նրան, որ Գերմանիան և Ֆրանսիան՝ ԵՄ երկու խոշորագույն տնտեսությունները, երկրորդ եռամսյակում աճել են 0.2%-ով։ Իտալիան և Իսպանիան՝ եվրագոտու երրորդ և չորրորդ խոշորագույն տնտեսությունները, նույնպես անտեսել են վերլուծաբանների կանխատեսումները՝ աճելով համապատասխանաբար 0.2%-ով և 0.7%-ով։
Եվրոգոտին նույնպես աճել է 1%-ով՝ նախորդ տարվա նույն ժամանակահատվածի համեմատ։ 27 երկրներից բաղկացած ԵՄ-ն ավելի լավ ցուցանիշներ գրանցեց՝ համապատասխանաբար եռամսյակային և տարեկան կտրվածքով աճելով 0.5% և 1.2%-ով։
Եվրոն «ոչ մի կերպ չի գերազանցում իր ցուցանիշները, բայց այն շարունակում է դիմակայել ցնցումներին և կանխատեսվող վարկանիշների իջեցումներին՝ փորձելով քանակականացնել այդ ցնցումները», – ասաց Pantheon Macroeconomics-ի եվրագոտու գլխավոր տնտեսագետ Կլաուս Վիստեսենը։
ING Research-ի գլոբալ մակրոտնտեսագիտության ղեկավար Կարստեն Բժեսկին ասաց, որ տվյալները ցույց են տալիս, որ Գերմանիայի արտահանման վրա կենտրոնացած արդյունաբերությունները Թեհրանի կողմից Հորմուզի նեղուցի փակումից ավելի քիչ են տուժել, քան ասիական ընկերությունները, որը կարևորագույն ջրային ուղի է, որի միջով անցնում էր համաշխարհային նավթի և գազի մատակարարումների մեկ հինգերորդը պատերազմից առաջ։
Գերմանիայի երկարատև տառապանքներ կրող տնտեսությունը, որը փաստացի լճացել է 2022 թվականից ի վեր, «ավելի լավ է գործում, քան իր հեղինակությունն է ենթադրում», – ասաց Բժեսկին՝ հավելելով, որ պատերազմի սրացումը «ակնհայտորեն նոր ռիսկ կառաջացնի տնտեսական վերականգնման համար»։
Հինգշաբթի օրվա տվյալները հաջորդում են Եվրոպայի տնտեսական հեռանկարների վերջին կրկնվող իջեցումներին։ Այս ամսվա սկզբին Արժույթի միջազգային հիմնադրամը 2026 թվականի համար եվրոգոտու աճի իր կանխատեսումը 0.2 տոկոսային կետով իջեցրեց մինչև 0.9%՝ վկայակոչելով «սպառողական թույլ վստահությունը» և Իրանի պատերազմով պայմանավորված «էներգիայի բարձր գներից» առաջացած տնտեսական ազդեցությունը։
Սա նաև տեղի է ունենում պատերազմի վերսկսման վախի ֆոնին, քանի որ ԱՄՆ-ն երեկ երեկոյան նոր հարվածներ է հասցրել Իսլամական Հանրապետությանը Թեհրանի կողմից Հորդանանում գտնվող ամերիկյան ավիաբազայի վրա հարձակումից հետո։
Բրենթ նավթի համաշխարհային չափանիշը հինգշաբթի ուշ առավոտյան վաճառվում էր մոտ 92 դոլարով մեկ բարելի համար՝ մոտ 20 դոլարով ավելի, քան պատերազմի սկսվելուց առաջ, բայց զգալիորեն ցածր՝ հակամարտության գագաթնակետին հասած 120 դոլարից մեկ բարելի համար։
Բաց մի թողեք
Ինչպես կատարել անշարժ գույքի վարձակալությունից ստացված հարկային պարտավորությունները. ՊԵԿ-ի պարզաբանումը. Տեսանյութ
ՆԱՏՕ-ն դժգոհում է Լեհաստանի իշխանություններից «ռուսական հրթիռի» վթարից հետո
ԵՄ-ն հայտարարում է յոթ «գիգագործարանների» ստեղծման մասին՝ հաջորդ սերնդի արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների վերապատրաստման համար