Ինչու Էնդի Բըրնհեմը Լեյբորիստական ​​կուսակցության սովորական վարչապետ չէ

Մեծ Բրիտանիայի նոր առաջնորդը առաջինն է, որ ընտրվել է Կոոպերատիվ կուսակցությունից, և դա կձևավորի նրա կառավարման ձևը Մեծ Բրիտանիայում։
ԼՈՆԴՈՆ — Մեկ դարից ավելի պահանջվեց, բայց Բրիտանիայի Կոոպերատիվ կուսակցությունն այժմ ունի իր սեփական թեկնածուն Դաունինգ սթրիթի թիվ 10 հասցեում։
Էնդի Բըրնհեմը Լեյբորիստական և Կոոպերատիվ կուսակցությունների առաջին պատգամավորն է, որը դարձել է վարչապետ՝ մի կարևոր իրադարձություն, որը, ինչպես հույս ունեն վաղեմի, աշխատողների վրա կենտրոնացած շարժման կողմնակիցները, կհանգեցնի Մեծ Բրիտանիայի աշխատանքի արմատական վերանայման։
Նոր վարչապետը Լեյբորիստական և Կոոպերատիվ կուսակցությունների յոթ նախարարներից մեկն է, այդ թվում՝ փոխառաջնորդ Լյուսի Փաուելը, բիզնեսի նախարար Ջոնաթան Ռեյնոլդսը և էներգետիկայի նախարար Միատտա Ֆահնբուլեհը, ինչպես նաև շարժման տասնյակից ավելի նախարարներ և խորհրդարանական անձնական քարտուղարներ։
Լեյբորիստական կուսակցությունը և Կոոպերատիվ կուսակցությունը առանձին կազմակերպություններ են, բայց 1927 թվականին կնքված պայմանագիրը թույլ է տալիս թեկնածուներին առաջադրվել երկու կուսակցությունների անունից։
Գործնականում, կոոպերատիվ պատգամավորները հակված են հետևել Լեյբորիստական կուսակցության գծին, սակայն կուսակցությունը հստակորեն կենտրոնանում է փոխադարձ սեփականության, համայնքային բիզնեսի և վարկային միությունների վրա: Այն պնդում է ծառայությունների և բիզնեսների ժողովրդավարական վերահսկողության անհրաժեշտությունը՝ դրանք օգտագործող մարդկանց կողմից, և կողմնակիցները նշում են, որ այս ծրագիրը իրական ակնարկներ է տալիս այն մասին, թե ինչպես է Բըրնհեմը այժմ կառավարելու։
Վեստմինստերի առաջնագիծ վերադառնալուց ի վեր նոր վարչապետը գրեթե չի ամաչել իր վարչակազմի կողմից կոոպերատիվ շարժմանը աջակցելուց։
«Եթե մարդիկ 1844 թվականին կարողացան Ռոչդեյլում կոոպերատիվ շարժում ստեղծել՝ սննդի գինը իջեցնելու համար, ապա ինչո՞ւ մենք հիմա չենք կարող գործել նույն քաջությամբ՝ կյանքը ավելի լավը դարձնելու համար», – հարցրեց նա Մեյքերֆիլդի լրացուցիչ ընտրություններում հաղթելուց հետո իր առաջին կարևոր ելույթում: Սա ուղղակի արձագանք էր բանվոր դասակարգի գործվածքների խմբին, որը հայտնի է որպես Ռոչդեյլի պիոներներ, որոնց վերագրվում է ժամանակակից կոոպերատիվ շարժման հիմնադրումը՝ աշխատավարձերը միավորելով՝ աշխատողներին պատկանող խանութ հիմնելու համար՝ սննդի գների աճի ժամանակաշրջանում։
Կոոպերատիվ կուսակցությունը «ստեղծվել է Լեյբորիստական կուսակցությունից մի փոքր այլ նպատակով», ասում է միջազգային զարգացման նախարար Քիրսթի ՄաքՆիլը՝ Լեյբորիստական և Կոոպերատիվ կուսակցության պատգամավոր, ինչպես Բերնհեմը։ Այն վերաբերում է ավելի լավ գործարքի՝ «որպես սպառող շուկայում և այնտեղ, որտեղ դուք ապրում եք»։
«Սա աննախադեպ հնարավորությունների պահ է լինելու կոոպերատիվ շարժման համար», – ասում է կուսակցության գլխավոր քարտուղարի օգնական Քեյթլին Փրաուլը։ «Ես կարծում եմ, որ այս նոր թիմը շատ լուրջ է վերաբերվում մեր տնտեսության վերակազմակերպմանը, հասարակության վերակազմակերպմանը և իշխանության փոխանցմանը»։
ՄաքՆիլն ասում է. «Այն փաստը, որ մենք ունենք մեր առաջին կոոպերատիվ վարչապետը, իսկապես անսովոր բան է մեր շարժման պատմության մեջ»։
Բացի Վեստմինստերից
Բերնհեմի կենտրոնացումը ապակենտրոնացման և Մանչեստերում առանձնահատուկ թիվ 10 Հյուսիսային կուսակցության ստեղծման վրա նրա կոոպերատիվ փիլիսոփայության վաղ առանձնահատկություններն են, ասում են շարժման կողմնակիցները։ Վարչապետի պատմությունը իշխանության վերաբաշխման մասին «խորապես կոոպերատիվ արժեք և սկզբունք է», պնդում է Փրաուլը։
Բըրնհեմի վարչապետի պաշտոնում առաջին քայլերից մեկը հաջորդ տարվա ապրիլից սկսած պանդոկների, ակումբների և կենդանի երաժշտության վայրերի բիզնեսի դրույքաչափերը 20 տոկոսով կրճատելն էր, ինչը համայնքային կազմակերպություններին աջակցելու անհապաղ քայլ էր: Նա նաև խոստացել է քաղաքապետերին առաջին անգամ եկամտային հարկի եկամուտներից մի մաս տրամադրել, որպեսզի համայնքները անմիջականորեն օգտվեն իրենց տնտեսությունների աճից։
Մինչդեռ շարժումը կողմ է արտահայտվել Բըրնհեմի կողմից լայնորեն քննադատված ջրային ընկերությունների սեփականության իրավունքը բաժնետերերից հաճախորդներին փոխանցելու առաջարկներին՝ անվանելով այն փոխադարձացում։
Սեփականությունը «իշխանության վերջնական ձևն է», – ասում է Փրոուլը՝ հավելելով. «Ես հույս ունեմ տեսնել կոոպերատիվների և համայնքային սեփականության բացահայտումը շատ ավելի մեծ մասշտաբով, քան մենք մինչ այժմ տեսել ենք»։
Անելիզ Դոդսը, Քեյր Սթարմերի կառավարության նախկին նախարարը, որը նաև Լեյբորիստական և Կոոպերատիվ կուսակցությունների պատգամավոր է, ասում է, որ կուսակցությունը «իրականում ձգտում է ապահովել, որ մարդիկ իրական մասնակցություն զգան իրենց համայնքներում»։ Կոոպերատիվները, ասում է նա, «այն կազմակերպություններն են, որոնք առաջինը տեղափոխվում են այն տարածքներ, որոնք դժվարություններ են ապրում, և նրանք վերջինն են հեռանում կամ միակն են մնում, որոնք կանգուն են մնում»։
Վարդ ընդդեմ մեղվի
Կա նաև նուրբ տարբերություն այն բանում, թե ինչպես է Կոոպերատիվ շարժումը դիտարկում պետությունը։
Կոոպերատիվի տեսլականը «միշտ էլ եղել է համայնքում աշխատելու մասին, այլ ոչ թե պարզապես կառավարության կողմից բոլոր պատասխանների առկայության մասին», – ասում է Լեյբորիստական կուսակցության և Կոոպերատիվի անդամ Դիան Հեյթերը: Հեյթերն ասում է, որ ինքը «անընդհատ քննադատում է Լեյբորիստական կուսակցության իր գործընկերներին սպառողների մասին բավարար չափով չխոսելու համար»՝ չափազանց շատ կենտրոնանալով մատակարարների վրա, ինչպիսիք են ուսուցիչները և բժիշկները, այլ ոչ թե «ծառայությունների օգտագործողների», ինչպիսիք են աշակերտները և հիվանդները։
Լեյբորիստական և կոոպերատիվ կուսակցության մեկ այլ պատգամավոր, որի անունը չի հրապարակվել, ասում է, որ կուսակցությունը «միշտ ստիպված է եղել մի փոքր հակառակվել որոշ Լեյբորիստական վարչապետների, ովքեր, թերևս, լիովին չեն հասկացել շարժման նշանակությունը», բայց ասել է, որ կարծում է, որ Բըրնհեմը «հասկանում է դա»։
2002 թվականին, պատգամավոր դառնալուց մեկ տարի անց, Բըրնհեմը «Գարդիան»-ի հոդվածում կոչ արեց ֆուտբոլային ակումբների համայնքային սեփականությանը՝ զգուշացնելով, որ նրանք «պետք է գործեն ոչ թե ընկերությունների, այլ ավելի շատ ակումբների նման՝ ներառական, ժողովրդավարական, ոչ առևտրային», ինչին նա ձգտում էր որպես Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետ։
Վարչապետի պաշտոնում նա վաղուց քննադատել է ֆուտբոլի կառավարող մարմինը՝ ՖԻՖԱ-ի՝ Աշխարհի գավաթի խաղարկության բաժնեմասերը մասնավոր ներդրողներին վաճառելու ծրագրերը՝ X գրառման մեջ գրելով. «Ֆուտբոլը չի պատկանում ներդրողներին», այլ «մարդկանց, ովքեր լցնում են տրիբունաները և կանգնած են դաշտի եզրին շաբաթ առ շաբաթ, անձրև թե արև»։
Նման միջամտությունները բոլորն էլ ունեն կոոպերատիվ երանգ։
Կոոպերատիվի ժառանգությունը նույնիսկ առկա է Բըրնհեմի ապրանքանիշում։ Մանչեստրի մեղուների ցանցը՝ ինտեգրված տրանսպորտային համակարգ, որը Բըրնհեմը բազմիցս հիշատակում է որպես Մեծ Մանչեստրի քաղաքապետի պաշտոնավարման ժամանակաշրջանի նվաճում, կրում է Կոոպերատիվ կուսակցության սեփական խորհրդանշանին նման լոգո։
«Նա այնպիսի մարդ է, ով իր կոոպերատիվ քաղաքականությունը շատ մոտ է պահում իր սրտին», – պնդում է ՄաքՆիլը։ «Նա կոոպերատիվ պատգամավոր լինելը տեխնիկական խնդիր չէ։ Դա աներևակայելի կարևոր է նրա և մեզ համար», – հավելում է նա։
Հետևելով Սթարմերի օրինակին
Դա չի նշանակում, որ կոոպերատիվ քաղաքականությունը անտեսվել է նախորդ Լեյբորիստական կառավարությունների կողմից։ Սթարմերի գլխավորությամբ Լեյբորիստական կուսակցության 2024 թվականի մանիֆեստը, որը ներկայացվել է Կոոպերատիվ խմբի Մանչեստրի գլխավոր գրասենյակում, ներառում էր կոոպերատիվ ոլորտի չափը կրկնապատկելու խոստում։ Կոոպերատիվ խումբը ղեկավարում է բազմաթիվ բիզնեսներ, այդ թվում՝ հայտնի սուպերմարկետներ և հուղարկավորության սրահներ, որոնք ցրված են ամբողջ Բրիտանիայում։ Այն կապված է կուսակցության հետ և մնում է դրա ամենամեծ ֆինանսավորողներից մեկը։
Սթարմերի կառավարությունը նաև օրենսդրորեն սահմանեց համայնքային իրավունք գնելու իր «Անգլիական ապակենտրոնացման և համայնքի լիազորությունների մասին» օրենքը, տեղական խմբերին առաջին հնարավորություն տալով գնել համայնքային ակտիվներ և շենքեր, ինչպես նաև ուժեղացնելով խանութների աշխատողների պաշտպանությունը։
Այնուամենայնիվ, «Կոոպ»-ի ներկայացուցիչների շրջանում կա ոգևորություն այն մասին, որ այս անգամ Բըրնհեմը կառաջնորդի առաջնագծից։
ՄաքՆիլի համար աննկատ չմնաց նրա Մեյքերֆիլդի լրացուցիչ ընտրությունների քարոզարշավի գլխավոր գրասենյակի՝ Ուիգանի Ստաբշո Քրոս համայնքային և սպորտային ակումբի խորհրդանշականությունը, ով սոցիալական ակումբները համարում է առօրյա կոոպերատիվներ։
«Դուք պատկանում եք դրան, բայց, նույնքան կարևոր է, որ այն պատկանում է ձեզ», – պնդում է նա։ «Չափազանց հուզական և քաղաքական առումով կարևոր է, որ մեր նոր վարչապետի վերադարձը Վեստմինստեր ծնվել է սոցիալական ակումբում»։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիական հանքային ջրերի պատերազմները իրարանցում են առաջացնում Բրյուսելում
Իտալիան և Իսպանիան բախվում են Շենգենի շուրջ, քանի որ Սեուտայի միգրացիոն վեճը սրվում է
Էդ Միլիբանդը ստանձնում է Brexit-ի վերագործարկման պաշտոնը՝ վերագործարկելով Մեծ Բրիտանիայի արտաքին գործերի նախարարությունը