Ինչպես կատարել անշարժ գույքի վարձակալությունից ստացված հարկային պարտավորությունները. ՊԵԿ-ի պարզաբանումը. Տեսանյութ

2025 թվականի ընթացքում անշարժ գույքը վարձակալությամբ հանձնած քաղաքացիները պետք է սահմանված ժամկետներում կատարեն իրենց հարկային պարտավորությունները։
Պետական եկամուտների կոմիտեն հիշեցնում է գործընթացի հիմնական քայլերի մասին և ներկայացնում հարկային հայտարարագրման ու վճարման կարգը։
«Հարգելի՛ քաղաքացի, եթե 2025 թվականի ընթացքում վարձակալությամբ եք հանձնել ձեր անշարժ գույքը, գիտե՞ք՝ ինչպես և երբ պետք է կատարեք հարկային պարտավորությունները։
Տեսանյութում ՊԵԿ-ի մասնագետը ներկայացնում է գործընթացի մանրամասները»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ։
Բաց մի թողեք
ԵՄ-ն հայտարարում է յոթ «գիգագործարանների» ստեղծման մասին՝ հաջորդ սերնդի արհեստական բանականության տեխնոլոգիաների վերապատրաստման համար
Եվրագոտին դիմակայում է Իրանի պատերազմի ցնցումին՝ աճելով 0.4%-ով
ԵՄ-ի արտաքին սուբսիդիաների կանոնները զսպում են չինական ընկերություններին։ Ի՞նչ գնով