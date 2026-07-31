31/07/2026

EU – Armenia

Ինչպես կատարել անշարժ գույքի վարձակալությունից ստացված հարկային պարտավորությունները. ՊԵԿ-ի պարզաբանումը. Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 31/07/2026 1 min read

2025 թվականի ընթացքում անշարժ գույքը վարձակալությամբ հանձնած քաղաքացիները պետք է սահմանված ժամկետներում կատարեն իրենց հարկային պարտավորությունները։

Պետական եկամուտների կոմիտեն հիշեցնում է գործընթացի հիմնական քայլերի մասին և ներկայացնում հարկային հայտարարագրման ու վճարման կարգը։

«Հարգելի՛ քաղաքացի, եթե 2025 թվականի ընթացքում վարձակալությամբ եք հանձնել ձեր անշարժ գույքը, գիտե՞ք՝ ինչպես և երբ պետք է կատարեք հարկային պարտավորությունները։

Տեսանյութում ՊԵԿ-ի մասնագետը ներկայացնում է գործընթացի մանրամասները»,- ասվում է հաղորդագրության մեջ։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ-ն հայտարարում է յոթ «գիգագործարանների» ստեղծման մասին՝ հաջորդ սերնդի արհեստական ​​բանականության տեխնոլոգիաների վերապատրաստման համար

31/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրագոտին դիմակայում է Իրանի պատերազմի ցնցումին՝ աճելով 0.4%-ով

31/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՄ-ի արտաքին սուբսիդիաների կանոնները զսպում են չինական ընկերություններին։ Ի՞նչ գնով

31/07/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

Ադրբեջանցի մարզիկի հետ գոտեմարտելիս կոտրում է արմնկային ոսկորը եւ շարունակում է գոտեմարտել մինչեւ վերջ. Լուսանկար

31/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ադրբեջանական շրջանակների կողմից կազմակերպված բացօթյա ցուցահանդեսում ցուցադրվել են մի շարք պատմական լուսանկարներ Արցախից և Հայաստանից. Լուսանկար

31/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Ոչ ոք չի վաճառում ֆուտբոլը»․ ՖԻՖԱ-ն հայտարարություն է տարածել «FIFA Forward Enterprise»-ի վերաբերյալ. Լուսանկար

31/07/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ինչպես կատարել անշարժ գույքի վարձակալությունից ստացված հարկային պարտավորությունները. ՊԵԿ-ի պարզաբանումը. Տեսանյութ

31/07/2026 infomitk@gmail.com