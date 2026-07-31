«Ոչ ոք չի վաճառում ֆուտբոլը»․ ՖԻՖԱ-ն հայտարարություն է տարածել «FIFA Forward Enterprise»-ի վերաբերյալ. Լուսանկար

ՖԻՖԱ-ն պարզաբանում է հրապարակել «FIFA Forward Enterprise» (FFE) ստեղծելու առաջարկի վերաբերյալ։
FFE նոր առևտրային կառույց է, որը նախատեսված է Աշխարհի առաջնության իրավունքների մի մասը վաճառելու համար։
«Մենք հարգում ենք հրապարակայնորեն արտահայտված արձագանքներն ու մտահոգությունները և վերահաստատում ենք մեր հանձնառությունը բաց և ժողովրդավարական խորհրդակցություններին։
Մեր պլանավորված խորհրդակցական գործընթացը խաթարվել է լրատվամիջոցների անճշտ հաղորդագրությունների պատճառով։ Մենք կշարունակենք այս խորհրդակցությունները՝ ապահովելու համար, որ ՖԻՖԱ-ի յուրաքանչյուր անդամ ասոցիացիա կարողանա արտահայտել իր կարծիքը՝ հիմնվելով փաստերի վրա։
FFE-ն առաջարկվել է բացառապես այն բանի համար, որպեսզի ՖԻՖԱ-ի բոլոր անդամ ասոցիացիաները հնարավորություն ունենան իրենց երկրներում ֆուտբոլի առևտրային շահագործման մեջ նշանակալի մասնակցություն ձեռք բերելու, և որ դա չլինի ֆուտբոլի ոգու, կառավարման կամ խաղի հաշվին։
Ոչ ոք չի վաճառում ֆուտբոլը։ ՖԻՖԱ-ն երբեք չի քննարկի նման առաջարկ։
Բոլորն իրավունք ունեն արտահայտել իրենց անհամաձայնությունը և խնդրել լրացուցիչ պարզաբանումներ, բայց ոչ մի կազմակերպություն չի կարող պնդել, որ ներկայացնում է աշխարհի բոլոր 211 անդամ ասոցիացիաներին։ Բոլոր ասոցիացիաներին պետք է տրվի առաջարկը վերանայելու և իրենց տեսակետները հայտնելու իրենց ապագայի վերաբերյալ։ Սրանք ՖԻՖԱ-ի ժողովրդավարական սկզբունքներն են։
Առաջարկի համաձայն՝ FFE-ն ՖԻՖԱ-ի առևտրային և գործառնական միջոցառումների կառավարման գործունեությունը կփոխանցի դուստր ընկերությանը, որը մշտապես կլինի ՖԻՖԱ-ի սեփականությունը և կվերահսկվի դրա կողմից։
Ստեղծված առևտրային արժեքը կբաշխվի բոլոր 211 ասոցիացիաների միջև՝ թույլ տալով յուրաքանչյուրին նշանակալի ներդրումներ կատարել ֆուտբոլում իրենց սեփական երկրներում։
Առաջարկի համաձայն՝ յուրաքանչյուր ասոցիացիա հաջորդ չորս տարիների ընթացքում (2027-ից 2030 թվականներ) ՖԻՖԱ-ի Ֆուտբոլի Զարգացման Հիմնադրամից կստանա 20 միլիոն դոլար՝ անկախ անհատական աջակցությունից։
Այս ավելացված ֆինանսավորումը կստացվի ՖԻՖԱ-ի առևտրային գործունեության ավելի արդյունավետ կառավարման միջոցով ՖԻՖԱ-ի կողմից ստացված լրացուցիչ եկամուտներից՝ բոլոր ասոցիացիաների օգտին։
ՖԻՖԱ-ի արագ առաջխաղացման ծրագիրը մեկ ասոցիացիայի համար լրացուցիչ 20 միլիոն դոլարի միանվագ զարգացման ֆինանսավորում է։ Մասնակցությունը կլինի լիովին կամավոր բոլոր ասոցիացիաների համար, եթե ՖԻՖԱ-ի ստեղծման առաջարկն ընդունվի, և կֆինանսավորվի արտաքին ներդրումներով՝ առանց վերահսկողության փոխանցման կամ ՖԻՖԱ-ի կառավարման կառուցվածքում որևէ փոփոխության։
Ասոցիացիաների մեծամասնության աջակցության բացակայության դեպքում ՖԻՖԱ-ի առևտրային գործունեությունը կմնա անփոփոխ։ ՖԻՖԱ-ն չի ստեղծվի։
Այս բաղադրիչները ներկայացնում են խորհրդակցական գործընթացի մեկնարկային կետը և բաց են քննարկման համար այս գործընթացի ընթացքում։ Սա կարող է ներառել հաստատում, մերժում կամ ամբողջական կամ մասնակի փոփոխություն։
ՖԻՖԱ-ի ստեղծման առաջարկը հիմնված է հետևյալ սկզբունքների վրա՝ աննախադեպ զարգացման ֆինանսավորում, մեր սպորտաձևի առևտրային հնարավորությունների իսկապես գլոբալ սեփականատիրություն և լիարժեք ինքնորոշում՝ ժողովրդավարական գործընթաց բոլոր ասոցիացիաների համար», – ասվում է ՖԻՖԱ-ի հայտարարության մեջ։
Բաց մի թողեք
Ադրբեջանցի մարզիկի հետ գոտեմարտելիս կոտրում է արմնկային ոսկորը եւ շարունակում է գոտեմարտել մինչեւ վերջ. Լուսանկար
Սպասվում են անձրևներ
Կինոների մեջ սենց են չէ՞ «աշխատասենյակը ազատում»․ Աներձագ Հրաչյա Հակոբյանը տեսանյութ է հրապարակել