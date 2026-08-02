02/08/2026

EU – Armenia

Աշտարակի խճուղում բախվել են «Ֆորդ Տրանզիտ»-ը և BMW-ն․ 3 վիրավորներից մեկն անչափահաս է․ Լուսանկար

infomitk@gmail.com 02/08/2026 1 min read

Օգոստոսի 1-ին՝ ժամը 20։10-ի սահմաններում, Աշտարակի խճուղում բախվել են 42-ամյա Խաչիկ Խ․-ի վարած BMW մակնիշի և 35-ամյա Վարդան Ս․-ի վարած «Ֆորդ Տրանզիտ» մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով BMW-ն բախվել է քարե պատնեշին։

Վթարի հետևանքով 2 հոգի տեղափոխվել է «Արմենիա» բժշկական կենտրոն, իսկ մեկ անչափահաս՝ «Սուրբ Աստվածամայր» բժշկական կենտրոն։

Վթարի փաստով Նաիրիի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում է վիրավորների ինքնությունը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Արթիկում բшխվել են շտապօգնության ավտոմեքենան և «BMW»-ն․ վերջինը բшխվել է կայանված «ԳԱԶ 2410»-ին․ կան վիրшվորներ. Լուսանկար

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Արտաշատի ջրանցքում հայտնաբերվել է 65-ամյա տղամարդու մարմին

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առեղծվածային ու ողբերգական դեպք՝ Գեղարքունիքում, Չկալովկայի հարակից դաշտում հայտնաբերվել է մարմին

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեուտայի ​​ճգնաժամ. ԵՄ 22 առաջնորդներ միավորվում են Իսպանիայի Սանչեսի դեմ նրա միգրացիոն քաղաքականության պատճառով

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական ֆուտբոլի պաշտոնյաները դիտարկում են Կատարի սպորտային գործադիր տնօրենին որպես Ինֆանտինոյի դեմ մարտահրավեր նետող

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ կլիենտներն են, ՔՊ-ականների մեծ մասին «մշակել եմ»․ Էդգար Ղազարյան. Տեսանյութ

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օգտագործելու եմ «դե ֆակտո Ազգային ժողով», «դե ֆակտո կառավարություն» ձևակերպումները

02/08/2026 infomitk@gmail.com