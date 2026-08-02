02/08/2026

EU – Armenia

Արթիկում բшխվել են շտապօգնության ավտոմեքենան և «BMW»-ն․ վերջինը բшխվել է կայանված «ԳԱԶ 2410»-ին․ կան վիրшվորներ. Լուսանկար

infomitk@gmail.com 02/08/2026 1 min read

Երեկ՝ օգոստոսի 1-ին, ավտովթար է տեղի ունեցել Շիրակի մարզում։

Ժամը 19:10-ի սահմաններում Արթիկ քաղաքի Բաղրամյան փողոցում բախվել են Շիրակի մարզի բնակիչներ 51-ամյա Քաջիկ Ս․-ի վարած կանչի վայր մեկնող շտապօգնության և 37-ամյա Էդգար Պ․-ի վարած «BMW» մակնիշի ավտոմեքենաները, ինչի հետևանքով վերջինը բախվել է ճանապարհի թույլատրելի հատվածում կայանված «ԳԱԶ 2410» մակնիշի ավտոմեքենային։

Shamshyan.com-ի հաղորդմամբ՝ վթարի հետևանքով շտապօգնության ավտոմեքենայի վարորդը և բուժքույրը՝ Շիրակի մարզի բնակիչ 46-ամյա Հայարփի Հ․-ն մարմնական վնասվածքներով տեղափոխվել են «Արթիկ» բժշկական կենտրոն։

Վթարի փաստով Արթիկի և Անիի քննչական բաժնում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ, որտեղ էլ պարզվում են կայանված ավտոմեքենաների սեփականատիրոջ և վարորդի ինքնությունը։

Blog Image

Բաց մի թողեք

1 min read

Արտաշատի ջրանցքում հայտնաբերվել է 65-ամյա տղամարդու մարմին

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշտարակի խճուղում բախվել են «Ֆորդ Տրանզիտ»-ը և BMW-ն․ 3 վիրավորներից մեկն անչափահաս է․ Լուսանկար

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առեղծվածային ու ողբերգական դեպք՝ Գեղարքունիքում, Չկալովկայի հարակից դաշտում հայտնաբերվել է մարմին

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Սեուտայի ​​ճգնաժամ. ԵՄ 22 առաջնորդներ միավորվում են Իսպանիայի Սանչեսի դեմ նրա միգրացիոն քաղաքականության պատճառով

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական ֆուտբոլի պաշտոնյաները դիտարկում են Կատարի սպորտային գործադիր տնօրենին որպես Ինֆանտինոյի դեմ մարտահրավեր նետող

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ կլիենտներն են, ՔՊ-ականների մեծ մասին «մշակել եմ»․ Էդգար Ղազարյան. Տեսանյութ

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Օգտագործելու եմ «դե ֆակտո Ազգային ժողով», «դե ֆակտո կառավարություն» ձևակերպումները

02/08/2026 infomitk@gmail.com