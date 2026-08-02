02/08/2026

EU – Armenia

Արտաշատի ջրանցքում հայտնաբերվել է 65-ամյա տղամարդու մարմին

infomitk@gmail.com 02/08/2026 1 min read

Օգոստոսի 1-ին՝ ժամը 17։00-ի սահմաններում, ՀՀ ներքին գործերի նախարարության 112 օպերատիվ կառավարման կենտրոն ահազանգ է ստացվել, որ Գետազատ գյուղի բնակիչ 65-ամյա Համլետ Ս.-ն ժամը 16:00-ից չի պատասխանում հեռախոսազանգերին, և անհայտ է նրա գտնվելու վայրը։

Shamshyan.com-ի հաղորդմամբ՝ դեպքի վայր է մեկնել ՀՀ ՆԳՆ փրկարար ծառայության Արարատի մարզային փրկարարական վարչության Արտաշատի հրշեջ-փրկարարական ջոկատից մի քանի մարտական հաշվարկ:

Ժամանել են նաև ՀՀ ՆԳՆ փրկարար ծառայության հատուկ նշանակության փրկարարական աշխատանքների իրականացման կենտրոնի փրկարարները:

Դեպքի վայր են ժամանել նաև ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության Պարեկային ծառայության Արարատի մարզի գումարտակի 1-ին վաշտի 1-ին դասակի պարեկները:

Դեպքի վայր է ժամանել նաև ՀՀ ՆԳՆ ոստիկանության համայնքային ոստիկանության գլխավոր վարչության Արտաշատի բաժնի օպերատիվ խումբը:

Փրկարարները պարեկների, համայնքային ոստիկանների ու քաղաքացիների հետ սկսել են Արտաշատի ջրանցքում որոնողական աշխատանքներ, ապա Ջրային կոմիտեի «Ջրառ» ՓԲԸ-ի Արտաշատի ջրանցքի տեղամասի ղեկավարության հետ բանավոր համաձայնություն են ձեռք բերել՝ որոնողական աշխատանքներն իրականացնելու նպատակով դադարեցնել ոռոգումը տվյալ ջրանցքով։

Օգոստոսի 2-ին՝ ժամը 04։45-ի սահմաններում, որոնողական աշխատանքների արդյունքում նշված ջրանցքի Դվին գյուղի հատվածում հայտնաբերվել է քաղաքացու ջրահեղձ եղած մարմինը, և փրկարարները դուրս են բերել այն։

Դեպքի մասին ոստիկանության Արտաշատի բաժնից տեղեկությունը փոխանցել են ՀՀ քննչական կոմիտեի Արարատի մարզային քննչական վարչություն:

Դեպքի փաստով քննչական վարչությունում նախաձեռնվել է քրեական վարույթ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Արթիկում բшխվել են շտապօգնության ավտոմեքենան և «BMW»-ն․ վերջինը բшխվել է կայանված «ԳԱԶ 2410»-ին․ կան վիրшվորներ. Լուսանկար

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Աշտարակի խճուղում բախվել են «Ֆորդ Տրանզիտ»-ը և BMW-ն․ 3 վիրավորներից մեկն անչափահաս է․ Լուսանկար

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Առեղծվածային ու ողբերգական դեպք՝ Գեղարքունիքում, Չկալովկայի հարակից դաշտում հայտնաբերվել է մարմին

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունգարիայի վարչապետը հայտարարում է ատոմակայանի փակման մասին՝ շոգի պատճառով

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեուտայի ​​ճգնաժամ. ԵՄ 22 առաջնորդներ միավորվում են Իսպանիայի Սանչեսի դեմ նրա միգրացիոն քաղաքականության պատճառով

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական ֆուտբոլի պաշտոնյաները դիտարկում են Կատարի սպորտային գործադիր տնօրենին որպես Ինֆանտինոյի դեմ մարտահրավեր նետող

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ կլիենտներն են, ՔՊ-ականների մեծ մասին «մշակել եմ»․ Էդգար Ղազարյան. Տեսանյութ

02/08/2026 infomitk@gmail.com