02/08/2026

EU – Armenia

Ընդդիմադիրները մարտական պատրաստվածության են բերվել

infomitk@gmail.com 02/08/2026 1 min read

Օգոստոսի 2-ին մեկնարկել է իններորդ գումարման առաջին նիստին ընդառաջ ընդդիմադիր ուժերը մարտական պատրաստվածության են բերվել, քնարկել անելիքները, իշխանականներին հակազդելու տարբեր սցենարներ քննարկել, որոնց մասին, սակայն, երկու ուժերից էլ հրաժարվեցին փակագծեր բացել։

Տեղեկացանք նաեւ, որ «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքում որոշել են խմբակցության ղեկավար կլինի Նարեկ Կարապետյանը, քարտուղար՝ Տիգրան Աբրահամյանը, «Հայաստան» դաշինքն արդեն հայտարարել է, որ խմբակցությունը կղեկավարի Աննա Գրիգորյանը, իսկ քարտուղարը կլինի Արթուր Խաչատրյանը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Պաշտոնազրկումից առաջ՝ պարգեւատրում. Լուսանկար

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պատգամավորները դժգոհ են 1 միլիոն պարգեւավճարից․ ավելին են սպասում

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Հայտնի է՝ ովքեր են «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության ղեկավարն ու քարտուղարը. Լուսանկար

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունգարիայի վարչապետը հայտարարում է ատոմակայանի փակման մասին՝ շոգի պատճառով

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեուտայի ​​ճգնաժամ. ԵՄ 22 առաջնորդներ միավորվում են Իսպանիայի Սանչեսի դեմ նրա միգրացիոն քաղաքականության պատճառով

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական ֆուտբոլի պաշտոնյաները դիտարկում են Կատարի սպորտային գործադիր տնօրենին որպես Ինֆանտինոյի դեմ մարտահրավեր նետող

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ կլիենտներն են, ՔՊ-ականների մեծ մասին «մշակել եմ»․ Էդգար Ղազարյան. Տեսանյութ

02/08/2026 infomitk@gmail.com