Ընդդիմադիրները մարտական պատրաստվածության են բերվել

Օգոստոսի 2-ին մեկնարկել է իններորդ գումարման առաջին նիստին ընդառաջ ընդդիմադիր ուժերը մարտական պատրաստվածության են բերվել, քնարկել անելիքները, իշխանականներին հակազդելու տարբեր սցենարներ քննարկել, որոնց մասին, սակայն, երկու ուժերից էլ հրաժարվեցին փակագծեր բացել։
Տեղեկացանք նաեւ, որ «Ուժեղ Հայաստան» դաշինքում որոշել են խմբակցության ղեկավար կլինի Նարեկ Կարապետյանը, քարտուղար՝ Տիգրան Աբրահամյանը, «Հայաստան» դաշինքն արդեն հայտարարել է, որ խմբակցությունը կղեկավարի Աննա Գրիգորյանը, իսկ քարտուղարը կլինի Արթուր Խաչատրյանը։
Բաց մի թողեք
Պաշտոնազրկումից առաջ՝ պարգեւատրում. Լուսանկար
Պատգամավորները դժգոհ են 1 միլիոն պարգեւավճարից․ ավելին են սպասում
Հայտնի է՝ ովքեր են «Ուժեղ Հայաստան» խմբակցության ղեկավարն ու քարտուղարը. Լուսանկար