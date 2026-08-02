ՀՀ կառավարությունը հրաժարական է ներկայացնում․ Տեսանյութ

Սահմանադրության 158–րդ հոդվածի համաձայն, նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի օրը Կառավարությունը հրաժարական է ներկայացնում.
Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հրամանագիր է ստորագրել՝ ընդունելով կառավարութան հրաժարականը։
Սահմանադրության 158–րդ հոդվածի համաձայն, նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի օրը Կառավարությունը հրաժարական է ներկայացնում.
Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հրամանագիր է ստորագրել՝ ընդունելով կառավարութան հրաժարականը։
Բաց մի թողեք
ՀՀ քաղաքացիներն այս դահլիճից ակնկալում են հասուն քաղաքականություն, պատասխանատու օրենսդրություն. ՀՀ նախագահ
Ռուբինյանը գործարք է առաջարկում ընդդիմությանը՝ միասին «կոտրելու անեծքը»
Պաշտոնազրկումից առաջ՝ պարգեւատրում. Լուսանկար