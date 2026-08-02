02/08/2026

EU – Armenia

ՀՀ կառավարությունը հրաժարական է ներկայացնում․ Տեսանյութ

infomitk@gmail.com 02/08/2026

Սահմանադրության 158–րդ հոդվածի համաձայն, նորընտիր Ազգային ժողովի առաջին նստաշրջանի օրը Կառավարությունը հրաժարական է ներկայացնում.

Հանրապետության նախագահ Վահագն Խաչատուրյանը հրամանագիր է ստորագրել՝ ընդունելով կառավարութան հրաժարականը։

Բաց մի թողեք

1 min read

ՀՀ քաղաքացիներն այս դահլիճից ակնկալում են հասուն քաղաքականություն, պատասխանատու օրենսդրություն. ՀՀ նախագահ

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուբինյանը գործարք է առաջարկում ընդդիմությանը՝ միասին «կոտրելու անեծքը»

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պաշտոնազրկումից առաջ՝ պարգեւատրում. Լուսանկար

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունգարիայի վարչապետը հայտարարում է ատոմակայանի փակման մասին՝ շոգի պատճառով

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեուտայի ​​ճգնաժամ. ԵՄ 22 առաջնորդներ միավորվում են Իսպանիայի Սանչեսի դեմ նրա միգրացիոն քաղաքականության պատճառով

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական ֆուտբոլի պաշտոնյաները դիտարկում են Կատարի սպորտային գործադիր տնօրենին որպես Ինֆանտինոյի դեմ մարտահրավեր նետող

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ կլիենտներն են, ՔՊ-ականների մեծ մասին «մշակել եմ»․ Էդգար Ղազարյան. Տեսանյութ

02/08/2026 infomitk@gmail.com