02/08/2026

EU – Armenia

ՀՀ քաղաքացիներն այս դահլիճից ակնկալում են հասուն քաղաքականություն, պատասխանատու օրենսդրություն. ՀՀ նախագահ

infomitk@gmail.com 02/08/2026 1 min read

ՀՀ նախագահը շնորհավորել է իններորդ գումարման առաջին նիստի մեկնարկի կապակցությամբ և ասել, որ այսօր իր աշխատանքն է սկսում ՀՀ ժողովրդի ազատ կամարտահայտությամբ ձևավորված նոր Ազգային ժողովը:

«Սա մեր պետական կյանքի հերթական կարևոր հանգրվանն է, որը վերահաստատում է ժողովրդավարության հիմնարար սկզբունքը՝ իշխանությունը բխում է ժողովրդից և իրականացվում է նրա ընտրած ներկայացուցիչների միջոցով»,- ասել է նախագահը:

Առանձնահատուկ շնորհակալություն հայտնելով ՀՀ քաղաքացիներին՝ Խաչատուրյանը նշել է՝ նրանց ակտիվ մասնակցությունը ընտրություններին և ազատ կամարտահայտությունը ոչ միայն ժողովրդավարական գործընթացի կարևոր բաղադրիչ են, այլև մեր պետականության կենսունակության, հանրային պատասխանտվության և քաղաքացիական հասունության լավագույն վկայությունը:

«Շնորհավորում եմ խորհրդարանական մեծամասնություն ձևավորած քաղաքական ուժին քաղաքացիների վստահության քվեն ստանալու կապակցությամբ, միաժամանակ շնորհավորում եմ ԱԺ անցած քաղաքական ուժերին, որոնց ընտրել են մեր քաղաքացիները՝ իրենց գաղափարներն ու ակնկալիքները ներկայացնելու և պաշտպանելու համար»,- ասել է նախագահը՝ շեշտելով, որ ՀՀ քաղաքացիներն այս դահլիճից ակնկալում են հասուն քաղաքականություն, պատասխանատու օրենսդրություն և այնպիսի բանավեճ, որի առանցքում կլինի ոչ թե քաղաքական հակադրությունը, այլ պետական մտածողությունը:

Բաց մի թողեք

ՀՀ կառավարությունը հրաժարական է ներկայացնում․ Տեսանյութ

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ռուբինյանը գործարք է առաջարկում ընդդիմությանը՝ միասին «կոտրելու անեծքը»

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պաշտոնազրկումից առաջ՝ պարգեւատրում. Լուսանկար

02/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Հունգարիայի վարչապետը հայտարարում է ատոմակայանի փակման մասին՝ շոգի պատճառով

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սեուտայի ​​ճգնաժամ. ԵՄ 22 առաջնորդներ միավորվում են Իսպանիայի Սանչեսի դեմ նրա միգրացիոն քաղաքականության պատճառով

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Եվրոպական ֆուտբոլի պաշտոնյաները դիտարկում են Կատարի սպորտային գործադիր տնօրենին որպես Ինֆանտինոյի դեմ մարտահրավեր նետող

02/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Իմ կլիենտներն են, ՔՊ-ականների մեծ մասին «մշակել եմ»․ Էդգար Ղազարյան. Տեսանյութ

02/08/2026 infomitk@gmail.com