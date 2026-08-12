12/08/2026

EU – Armenia

Վենսը Զելենսկուց պահանջել է դադարեցնել հարձակումները

infomitk@gmail.com 12/08/2026 1 min read

ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսը Վլադիմիր Զելենսկուն ասել է, որ Կիևը պետք է դադարեցնի հարձակումները Կասպյան խողովակաշարային կոնսորցիումի (ԿԽԿ) նավթային օբյեկտների վրա։

Այս մասին հայտնում է «Financial Times»-ը՝ հղում անելով ուկրաինացի և ամերիկացի պաշտոնյաներին։

Ավելի վաղ «Bloomberg» գործակալությունը հաղորդել էր` Վաշինգտոնը ստացել է Կիևի համաձայնությունը, որ Սև ծովում հարվածներ չհասցնի Ռուսաստանի հետ կապ չունեցող լցանավերին և ղազախական նավթի արտահանման համար օգտագործվող Կասպյան խողովակաշարային կոնսորցիումի (ԿԽԿ) ենթակառուցվածքներին։

«Ուկրաինան անցյալ ամսվա վերջին ԱՄՆ փոխնախագահ Ջեյ Դի Վենսի պահանջից հետո դադարեցրել է Սև ծովի` կենսական նշանակություն ունեցող նավահանգիստն օգտագործող նավթատար լցանավերին ԱԹՍ–ներով ինտենսիվ հարվածների արշավը։ Վարչակազմը զգուշացրել է Ուկրաինային, որ դադարեցնի Սև ծովում Ռուսաստանի հետ կապ չունեցող նավերին հարվածելը»,- գրում է «Financial Times»–ը։

Պարբերականը նշում է, որ խոսքը վերաբերել է նաև ԿԽԿ-ի ենթակառուցվածքներին հարվածներ հասցնելուն։ Համաձայն հրապարակման՝ այն պահից ի վեր, երբ Զելենսկին և Վենսը քննարկել են այս թեման հուլիսի 31-ին կայացած հեռախոսազրույցի ընթացքում, Կիևը հարվածներ չի հասցրել ԿԽԿ տերմինալի մոտ գտնվող լցանավերին։

Բաց մի թողեք

ՌԴ քաղաքացիների համար կսահմանեն վիզային ռեժիմ

12/08/2026 infomitk@gmail.com

Ինչ է սպասվում ՌԴ-ին Պետդումայի ընտրություններից հետո․ Զելենսկու կանխատեսումը

12/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անում եմ այն, ինչ իրենք են ասում. Թրամփը՝ հուլիսին Թուրքիան ԱՄՆ ռազմական ինքնաթիռով գաղտնի լքելու մասին

12/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանում դուստրը այրել է բնակարանը, որտեղ մայրը քնած է եղել

12/08/2026 infomitk@gmail.com

ՌԴ քաղաքացիների համար կսահմանեն վիզային ռեժիմ

12/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրատապ դիմում ընդդիմադիր ուժերին․ Սա արցախցիների արժանապատվության հարցն է

12/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՊՀ-ն Ադրբեջանի պատմությանը նվիրված գիտաժողով է անում

12/08/2026 infomitk@gmail.com