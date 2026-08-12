«Ուզո՞ւմ եք ավելի մուգ լինել»․ Արևի լրիվ խավարման իդեալական երգացանկը. Տեսանյութեր

Ուզու՞մ եք ավելի մուգ լինել։ Արևի լրիվ խավարման իդեալական երգացանկը
«Ուզու՞մ եք ավելի մուգ լինել»։ Արևի լրիվ խավարման իդեալական երգացանկը այստեղ է
Մայրցամաքային Եվրոպան այսօր երեկոյան երկու տասնամյակ անց կզգա իր լրիվ արևի խավարումը։ Euronews Culture թիմը ընտրում է 10 երգ, որոնք դուք պետք է լսեք, երբ մթնում է…
Լուսինը այսօր երեկոյան պետք է անցնի ուղիղ Երկրի և արևի միջև, ինչը միլիոնավոր մայրցամաքային եվրոպացիների կբերի երկու տասնամյակ անց առաջին լրիվ արևի խավարումը։
Հաշվի առնելով, որ հաջորդ լրիվ արևի խավարումը Ֆրանսիայում տեղի չի ունենա մինչև 2081 թվականը, Մեծ Բրիտանիայում՝ 2090 թվականը, իսկ Գերմանիայում՝ մինչև հաջորդ դարը (Իսպանիան, մյուս կողմից, հաջորդ տարի կտեսնի այն), արժե այն ճիշտ ընտրել։
Մենք կարծում ենք, որ բոլորին անհրաժեշտ է կատարյալ սաունդթրեք այս մասշտաբի երկնային իրադարձության համար, ուստի ահա մեր կողմից ընտրված խավարման (և խավարմանը հարակից) երգերը, որոնք կուղեկցեն ձեզ արևի լույսի բլոկում՝ ժամանակագրական կարգով լսելու համար՝ առավելագույն ազդեցության համար։
Լեն – «Գողացիր իմ արևի լույսը»
Այս 90-ականների երգը, որը ստեղծել է մեկ հիթ ունեցող կանադական ալտերնատիվ ռոք խումբ Len-ը, սկզբնապես թողարկվել է 1999 թվականի «Գնա՛» քրեական կատակերգության սաունդթրեքի համար և անմիջապես դարձել է ամառային հիթ։ Դժվար չէ հասկանալ, թե ինչու, քանի որ դա արևի համբույրով մեղեդի է այն մասին, որ ոչ մեկին չպետք է ընկղմել դեպրեսիայի մեջ՝ գողանալով նրա երջանկությունը։ Այո, այն հնչում է որպես հնացած 90-ականների վերադարձ. անկասկած, այն թվի է. և, իհարկե, լավ ճաշակը թելադրում է, որ այն պետք է հնչի միայն լողավազանի երեկույթների ժամանակ։ Բայց դուք փորձեք դիմադրել այդ քաղցր, քաղցր կրկներգին… Սա պետք է բացի ձեր խավարման երգացանկը մեծ թաքցնելուց առաջ, նախքան ամեն ինչ մի փոքր ավելի սարսափելի դառնա… DM
Բիլ Ուիզերս – «Ain’t No Sunshine»
Գիտեմ, գիտեմ, գիտեմ, գիտեմ, գիտեմ, որ Բիլ Ուիզերսի «Ain’t No Sunshine»-ը կատարյալ լրացում է ցանկացած ամբողջական արևի խավարման երգացանկի համար։ 1962 թվականի «Գինու և վարդերի օրեր» ֆիլմից ոգեշնչված՝ Ուիզերսը գրել է հոգեպարար գլուխգործոցը՝ 31 տարեկանում աշխատելով զուգարանակոնքի գործարանում: Երբ երգը դարձավ ոսկե, ձայնագրման ընկերությունը երգչին շնորհեց ոսկե զուգարանակոնք՝ նշելով նրա նոր կարիերայի սկիզբը: Այդ ժամանակվանից ի վեր երգը կատարել են Փոլ Մաքքարթնին, Թոմ Ջոնսը և Փրինսը, բայց մենք բոլորս կարող ենք համաձայնվել, որ Ուիզերի կատարումը մնում է անգերազանցելի:
Բոնի Թայլեր – «Սրտի ամբողջական խավարում»
Ցավոք, այս տարի կորցրեցինք Բոնիին, և ի՞նչ կարող է լինել նրա երաժշտական ժառանգությունը հարգելու ավելի լավ միջոց, քան նրա ամենամեծ հիթը նվագելը: Երբ «շրջվում ես»՝ նայելու լուսնի կողմից ծածկված արևին, չկա ավելի տեղին լսելու բան, քան նրա 1983 թվականի «Սրտի ամբողջական խավարում» բալլադը: Այն գրվել է հանգուցյալ Ջիմ Սթեյնմանի կողմից, ով թատերական տաղանդ ուներ (նրա մյուս հիթերից են Միթ Լոուֆի «Ես ամեն ինչ կանեի սիրո համար (բայց ես դա չեմ անի)» և Սելին Դիոնի «Այն ամենը վերադառնում է ինձ հիմա» երգերը): Անկախ նրանից, թե արեգակնային իրադարձությունը արտացոլում է ձեր սեփական ներքին տանջանքը, թե ոչ, մենք բոլորս կարող ենք համաձայնվել, որ «հավերժությունը կսկսվի այսօր երեկոյան» երգը կավելացնի կինեմատոգրաֆիկ դրամայի զգացողություն իրադարձությանը: AB
Մաքս Ռիխտեր – «Օհ, բնության լույսի մասին»
Հավանաբար նեոդասական արտիստ Մաքս Ռիխտերի ամենահայտնի ստեղծագործություններից մեկը՝ այս երգը նրա 2004 թվականի «Կապույտ տետրեր» ալբոմից (Euronews Culture-ի լավագույն ընտրությունը՝ 21-րդ դարի լավագույն եվրոպական ալբոմների համար) սկզբնապես մտածվել է որպես Իրաքյան պատերազմի պատասխան: Այդ ժամանակվանից ի վեր այն օգտագործվել է անթիվ ֆիլմերում և հեռուստաշոուներում՝ սկսած Shutter Island-ից մինչև Hamnet, Jiro Dreams of Sushi, The Handmaid’s Tale և The Last of Us: Իհարկե, այն այժմ կարող է դառնալ արցունքաբեր ծորանները պատժելու համար չափազանցված կարճ ճանապարհ, բայց լսեք այն խավարման ժամանակ, և հուսով եմ՝ կհիշեք, թե որքան գեղեցիկ, հուզիչ և հզոր կատարզիս է այն մնում։ DM
Soundgarden – «Black Hole Sun»
80-ականների աստղային հզոր բալլադից մինչև 90-ականների գրանժ հիմն… Լայնորեն ճանաչված որպես Soundgarden-ի ստորագրության երգ, սա, անկասկած, Քրիս Քորնելի փառքի փայլուն պահն էր (եթե չհաշվենք նրա հաճախ թերագնահատված աշխատանքը Audioslave սուպերխմբում): Այն թողարկվել է 1994 թվականի կեսերին, երբ աշխարհը դեռևս Կուրտ Քոբեյնի մահվան ցնցման տակ էր, և այն իդեալական մութ հիմն է լսելու համար, երբ դուք շքեղանում եք խավարի մեջ՝ գնահատելով ինչպես խավարման, այնպես էլ մարդկության մեջ թաքնված խավարի մասին այս երգի հակասական գեղեցկությունը: DM
Pink Floyd – «Eclipse»
Եթե այս երգացանկը ձեզ դուր չի գալիս, ապա կարելի է պարզապես լսել Pink Floyd-ի «The Dark Side of the Moon» երգն ամբողջությամբ՝ մինչև խավարումը, ընթացքում և դրանից հետո։ Բայց եթե մնում եք մեզ և մեր մի փոքր երկարաձգված հավաքածուին, խորհուրդ ենք տալիս ընտրել համապատասխան վերնագրով «Eclipse»-ը։ Ալբոմի եզրափակիչ երգն ավարտվում է «All that is now / And all that is gone / And that’s to come / And everything under the sun is in tong / But the sun is eclipsed by the moon» խոսքերով։ Կատարելություն։ DM
Լեոնարդ Քոհեն – «You Want It Darker»
Այս տարվա լրիվ խավարումը կանցնի Արկտիկայի, Գրենլանդիայի, Իսլանդիայի և հյուսիսային Իսպանիայի վրայով։ Եվրոպայի մնացած մասը կունենա մասնակի խավարում՝ մի փոքր ավելի քան 90%։ Այսպիսով, ինչու՞ չլինի ագահ և չընտրել Լեոնարդ Քոհենի վերջին ստուդիական ալբոմի այս հատվածը։ «You want it darker / We kill the fire»։ Պատրաստվեք դողալու։ DM
Դեյվիդ Բոուի – «Blackstar»
Մինչ մենք վայելում ենք խավարը (և գնահատում ենք տասը տարի առաջ կորցրած երկու արտիստների անընդմեջ երգերը), լսեք Դեյվիդ Բոուիի վերջին ալբոմի՝ «Blackstar»-ի գլխավոր երգը: Այս երգը թողարկվել է նրա մահից երկու օր առաջ և հատուկ ստեղծված է երկնային իրադարձության համար: Եվ այն իսկական խավարման երգացանկ չէր լինի առանց «Աստղային մարդու», այնպես չէ՞: DM
Բրյուս Սփրինգսթին – «Dancing In The Dark»
Եկեք մի փոքր ավելի մռայլ լինենք, լա՞վ: Բրյուս Սփրինգսթինի 1984 թվականի դասական մեղեդին պետք է ձեզ պատրաստի կրկին տեսնել արևը: Գրված փառքի ճնշման և ստեղծագործականությունը պարտադրելու փորձերի մասին՝ Սփրինգսթինը BBC-ին ասել է. «Ես միայն կարող էի գրել ևս մեկ երգ այն մասին, որ այլևս չեմ ուզում ևս մեկ երգ գրել»: Այդ ժամանակվանից ի վեր այն դարձել է սիրված հիմն, որը միշտ կրակ է վառում ձեր որովայնում: Եվ որքա՞ն հաճախ եք իրականում պարում իսկական խավարում: AB
The Beatles – «Here Comes The Sun»
Երբ լուսինը սկսում է հեռանալ, և արևը կրկին ծագում է, ի՞նչ ավելի լավ միջոց կա լույսի վերադարձը նշելու, քան The Beatles-ի անժամանակ դասական «Here Comes the Sun»-ը: Գրված Ջորջ Հարիսոնի կողմից 1969 թվականի սկզբին Էրիկ Քլեփթոնի ամառանոցում, սրտառուչ երգը արտացոլում է այն ժամանակավոր դադարը, որը նա զգում էր խմբի Apple Corps-ի բիզնես գործերից: Որպես Fab Four-ի լեգենդար «Abbey Road» ալբոմի առանձնացող երգերից մեկը, երգը Հարիսոնին բերեց իր երգահանական ծաղիկները, որոնք նախկինում նախատեսված էին Լենոնի և Մաքքարթնիի համար: Սա կատարյալ միջոց է ձեր խավարումն ավարտելու համար:
Վայելեք լրիվ մթնշաղը և մի մոռացեք կրել հատուկ խավարման ակնոցներ: Եվ ականջակալներ:
Բաց մի թողեք
«Գութան» փառատոնը կհամախմբի հայկական երգի և պարի լավագույն խմբերին՝ նվիրված Գագիկ Գինոսյանի 60-ամյակին. Լուսանկար
Երկինքը կբացվի իր ամբողջ շքեղությամբ․ երկու գիշեր՝ երեք տիեզերական հրաշք
Ալեքսանդր Դյուման, Կովկասը եւ հայերը