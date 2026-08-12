Ինչպես կարող է ԵՄ-ն դիմակայել Թրամփի տեխնոլոգիական ագրեսիային

Քանի որ ԱՄՆ-ն զենք է դարձնում խոշոր տեխնոլոգիական ընկերությունները, ԵՄ-ն պետք է որոշի, թե որքան ուժեղ պետք է դիմադրի
ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի 2025 թվականի հունվարին Սպիտակ տուն վերադառնալուց ի վեր, Եվրոպայի կախվածությունը ամերիկյան տեխնոլոգիաներից դարձել է պարտավորություն. Թրամփի լեզվով ասած՝ «քարտեր»՝ հաղթական աշխարհաքաղաքական ձեռքը դնելու համար։
Թրամփ 2.0 վարչակազմը կոպիտ ուժ է կիրառել ԵՄ-ի դեմ՝ սահմանափակելով առաջատար արհեստական ինտելեկտի մոդելների հասանելիությունը, պատժամիջոցներ կիրառելով ԵՄ-ում գործող Միջազգային քրեական դատարանի դատախազի և դատավորների նկատմամբ (ներառյալ ոչ միայն նրանց թվային աշխատավայր մուտքի կասեցումը, այլև նրանց բանկային փոխանցումների և ԱՄՆ ծրագրային ապահովման հասանելիության արգելափակումը), և արգելելով ԵՄ քաղաքացիներին և Եվրահանձնաժողովի նախկին պաշտոնյային, որը կապված է առցանց ատելության խոսքի կանոնների հետ, մուտք գործել ԱՄՆ։
Վաշինգտոնը նաև երեք ամիս անցկացրեց՝ մտածելով, թե արդյոք ներառի ԵՄ 17 երկրների արհեստական ինտելեկտի չիպերի արտահանման արգելքի մեջ, որը նախաձեռնվել էր նախկին նախագահ Ջո Բայդենի օրոք, և, ի վերջո, որոշում կայացրեց դրա դեմ։
Այս երբեմնի անսասան դաշնակցի կողմից տեխնոլոգիաների վրա հիմնված նման թշնամանքի առջև կանգնած՝ դաշինքը կարող է քիչ ընտրություն ունենալ, քան դիմակայել ԱՄՆ-ին՝ խաղալով իր սեփական ռազմավարական տեխնոլոգիական «քարտերը»։
Գիտակցված անջատում
Միության առաջին քայլը կենտրոնացած է եղել ամերիկյան տեխնոլոգիաներից կախվածությունը նվազեցնելու վրա՝ միաժամանակ ընդունելով, որ ինքնիշխանությունը ժամանակ կպահանջի։
Կիսահաղորդիչների, ամպային հաշվարկների, արբանյակային կապի և քվանտային տեխնոլոգիաների վերաբերյալ ԵՄ օրենսդրությունը նպատակ ունի անջատվել ԱՄՆ գերիշխող ենթակառուցվածքներից։
Մինչդեռ ԵՄ պայմանագրերը սահմանափակում են դաշինքի պաշտոնական դերը արդյունաբերական քաղաքականության մեջ միայն համակարգմամբ, Հանձնաժողովի վերջին նախաձեռնությունները կողմնորոշվում են դեպի ամպային և կիսահաղորդչային ոլորտների համար փաստացի արդյունաբերական քաղաքականություն, Euractiv-ին ասել է Բրյուսելում գործող CERRE վերլուծական կենտրոնի ներկայացուցիչ Ալեքսանդր դե Ստրիլը։
Հանձնաժողովի մոտեցումը համատեղում է մատակարարման կողմի միջոցառումները, ինչպիսիք են արդյունաբերական հզորությունների զարգացումը, «պահանջարկի կողմի քաղաքականության» հետ, որոնք նախատեսված են հաճախորդներին տեղական տեխնոլոգիաների ուղղությամբ ուղղորդելու համար, հավելել է դե Ստրիլը։
«Ես կարծում եմ, որ այս տեսակի դինամիկան կարող է շատ ավելի արդյունավետ լինել, քան մատակարարման վրա կենտրոնացած օրենսդրությունը», – ասել է նա։
Ապրիլին ԵՄ գործադիր մարմնի կողմից շնորհված սուվերեն ամպային պայմանագիրը շնորհել է «մի տեսակ գերազանցության պիտակ», ասել է դե Ստրիլը, որը, ինչպես սպասվում է, կխրախուսի պետական և մասնավոր հատվածի կազմակերպություններին ձեռք բերել նույն ամպային ծառայությունները։
Հունիսին ներկայացված «Ամպային և արհեստական բանականության զարգացման մասին» օրենքը ներառում է պահանջարկի կողմի ևս մեկ միջոցառում՝ լիազորելով Հանձնաժողովին համատեղ ձեռք բերել ամպային ծառայություններ ԵՄ երկրների անունից։
Նմանապես, «Չիպերի մասին» օրենքի վերանայումը ներառում է պահանջարկի կողմի միջոցառումներ՝ տվյալների կենտրոնների համար եվրոպական արհեստական բանականության կիսահաղորդիչների մշակմանն ուղղված նախաձեռնությունների միջոցով։
Հանձնաժողովը դիտարկում է ԵՄ-ի առաջատար արհեստական բանականության գիգագործարանները՝ 30 միլիարդ եվրոյի պետական-մասնավոր խթան՝ եվրոպական հողի վրա արհեստական բանականության հաշվարկները զանգվածաբար ընդլայնելու համար, որպես եվրոպական նոր արհեստական բանականության չիպերի խարիսխային հաճախորդներ։
Եվրոպական հանձնաժողովի ղեկավարությամբ գործող ԵՄ մարմնի կողմից հայտարարված 140 միլիոն եվրոյի հայտը նախատեսված է արհեստական ինտելեկտի գիգագործարանների երկրորդ կառուցման փուլի հետ համապատասխանելու համար՝ Եվրոպայի զարգացող չիպեր արտադրողներին տալով իրենց առաջին խոշոր հաճախորդներին։
Հաջողության դեպքում ռազմավարությունը կհաստատի ԵՄ մոտեցումը արհեստական ինտելեկտի սերվերների և արհեստական ինտելեկտի կենտրոնների մշակման հարցում՝ արագացնելով հիմնական ենթակառուցվածքների շուկայական ներգրավումը։
Սակայն ենթակառուցվածքների ընդլայնման դանդաղ աշխատանքից զատ, ԵՄ-ն ունի ավելի արագ լծակներ, որոնք կարող է օգտագործել Վաշինգտոնի վրա։
Բաց մի թողեք
Մերցի և թալիբների միջև կնքված համաձայնագիրը անհանգստացնում է Գերմանիայում աֆղան այլախոհներին
Palantir-ի հետ կնքված գործարքները փորձության են ենթարկում Էնդի Բըրնհեմի «գնել բրիտանական» խոստումը
Եվրոպան սպառում է Patriot հրթիռները, քանի որ Ուկրաինան պատրաստվում է Ռուսաստանի ձմեռային հարձակումներին