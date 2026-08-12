Ուկրաինան նոր առաջարկ է փոխանցել ԱՄՆ-ին

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկրի բանակցային թիմը առաջարկներ է ներկայացրել ամերիկյան կողմին՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմում հետագա գործողությունների վերաբերյալ։
Նա նշել է, որ լսել է բանակցային թիմի զեկույցը և նաև նշեց, որ Ուկրաինան առաջարկներ է ներկայացրել ամերիկյան կողմին։
«Ամերիկան կարող է օգնել մեր պաշտպանությանը, հիմնականում՝ օդային պաշտպանության ոլորտում, և ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա՝ փոխելու նրա ծրագրերը՝ պատրաստվելով պատերազմի ավարտին, այլ ոչ թե դրա երկարաձգմանը», – ասել է Ուկրաինայի առաջնորդը։
Բաց մի թողեք
Լեհաստանը Boeing-ի հետ կնքել է Եվրոպայի ամենամեծ Apache կենտրոնը կառուցելու պայմանագրեր
Սոցիալական ցանցերի արգելքների նկատմամբ արձագանքն արդեն սկսվել է
Հունգարիայի Գերագույն դատարանի նախկին նախագահ Անդրաշ Բաքուն ընտրվել է երկրի նոր նախագահ. Լուսանկար