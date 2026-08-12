12/08/2026

EU – Armenia

Ուկրաինան նոր առաջարկ է փոխանցել ԱՄՆ-ին

infomitk@gmail.com 12/08/2026 1 min read

Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկին հայտարարել է, որ երկրի բանակցային թիմը առաջարկներ է ներկայացրել ամերիկյան կողմին՝ ռուս-ուկրաինական պատերազմում հետագա գործողությունների վերաբերյալ։

Նա նշել է, որ լսել է բանակցային թիմի զեկույցը և նաև նշեց, որ Ուկրաինան առաջարկներ է ներկայացրել ամերիկյան կողմին։

«Ամերիկան ​​կարող է օգնել մեր պաշտպանությանը, հիմնականում՝ օդային պաշտպանության ոլորտում, և ճնշում գործադրել Ռուսաստանի վրա՝ փոխելու նրա ծրագրերը՝ պատրաստվելով պատերազմի ավարտին, այլ ոչ թե դրա երկարաձգմանը», – ասել է Ուկրաինայի առաջնորդը։

Բաց մի թողեք

1 min read

Լեհաստանը Boeing-ի հետ կնքել է Եվրոպայի ամենամեծ Apache կենտրոնը կառուցելու պայմանագրեր

12/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Սոցիալական ցանցերի արգելքների նկատմամբ արձագանքն արդեն սկսվել է

12/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունգարիայի Գերագույն դատարանի նախկին նախագահ Անդրաշ Բաքուն ընտրվել է երկրի նոր նախագահ. Լուսանկար

12/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԹՐԻՓՓ նախագիծն արդեն սկսվել է և կյանքի կկոչվի մոտ ապագայում. Ալիև

12/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում բախվել են «Նիսսան Տիդա»-ն և «Ֆորդ» մակնիշի շտապօգնության ավտոմեքենան. կա վիրավոր. Լուսանկար

12/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Գութան» փառատոնը կհամախմբի հայկական երգի և պարի լավագույն խմբերին՝ նվիրված Գագիկ Գինոսյանի 60-ամյակին. Լուսանկար

12/08/2026 infomitk@gmail.com

Ինչ է սպասվում ՌԴ-ին Պետդումայի ընտրություններից հետո․ Զելենսկու կանխատեսումը

12/08/2026 infomitk@gmail.com