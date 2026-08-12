12/08/2026

EU – Armenia

ՌԴ քաղաքացիների համար կսահմանեն վիզային ռեժիմ

infomitk@gmail.com 12/08/2026

Սերբիան հետեւելով Չեռնոգորիայի օրինակին, հնարավոր է չեղարկի ՌԴ քաղաքացիների համար ելումուտի առանց վիզային ռեժիմը։ այս մասին հայտարարել է այդ երկրի Եվրոպական ինտեգրացիայի հարցերի նախարար Նեմանյա Ստարովիչը։

Ըստ նրա, Սերբիան դա անելու է՝ 27 թվականին Շենգենյան գոտուն միանալու պահանջներից մեկը եւս կատարելու համար։ Հիշեցնենք, որ այս տարվա նոյեմբերի մեկից ՌԴ եւ Բելառուսի քաղաքացիների համար Չեռնոգորիան պաշտոնապես սահմանել է ելումուտի վիզային ռեժիմ։

Դրանով վերջինս համապատասխանեցնում է իր երկիր ելումուտի ընթացակարգը ԵՄ ընդհանուր չափանիշների հետ։ Նույն բանն էլ ըստ էության, կարող է անել նաեւ Սերբիան։

Բաց մի թողեք

1 min read

Վենսը Զելենսկուց պահանջել է դադարեցնել հարձակումները

12/08/2026 infomitk@gmail.com

Ինչ է սպասվում ՌԴ-ին Պետդումայի ընտրություններից հետո․ Զելենսկու կանխատեսումը

12/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Անում եմ այն, ինչ իրենք են ասում. Թրամփը՝ հուլիսին Թուրքիան ԱՄՆ ռազմական ինքնաթիռով գաղտնի լքելու մասին

12/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Երևանում դուստրը այրել է բնակարանը, որտեղ մայրը քնած է եղել

12/08/2026 infomitk@gmail.com

ՌԴ քաղաքացիների համար կսահմանեն վիզային ռեժիմ

12/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հրատապ դիմում ընդդիմադիր ուժերին․ Սա արցախցիների արժանապատվության հարցն է

12/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

ԵՊՀ-ն Ադրբեջանի պատմությանը նվիրված գիտաժողով է անում

12/08/2026 infomitk@gmail.com