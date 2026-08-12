Լեհաստանը Boeing-ի հետ կնքել է Եվրոպայի ամենամեծ Apache կենտրոնը կառուցելու պայմանագրեր

Ապագա սպասարկման կենտրոնը կարող է նաև աջակցել այլ եվրոպական երկրների կողմից գնված ուղղաթիռներին
Երեքշաբթի օրը երկու լեհական պաշտպանական ընկերություններ ԱՄՆ ինքնաթիռաշինարար Boeing-ի հետ կնքել են փոխհատուցման պայմանագրեր, որոնք կհարթեն Լեհաստանում Եվրոպայի ամենամեծ Apache ուղղաթիռային կենտրոնի ստեղծման ճանապարհը։
Ռազմական ավիացիայի թիվ 1 գործարանի (WZL-1) և Ռազմական կենտրոնական նախագծման և տեխնոլոգիայի բյուրոյի (WCBKT) հետ կնքված պայմանագիրը Boeing-ին թույլ կտա լեհական զենք արտադրողներին վերապատրաստել ինքնաթիռների շահագործման, վերանորոգման և սպասարկման համար, ինչպես նաև հնարավորություն կտա ստեղծել Եվրոպայի ամենամեծ AH-64E Apache սպասարկման կենտրոնը։
«Ժամանակակից զենք, լեհական տեխնոլոգիաներ։ Ահա թե ինչպես է կառուցվում անվտանգությունը», – սոցիալական ցանցերում ասել է Լեհաստանի վարչապետ Դոնալդ Տուսկը, որը մասնակցել է ստորագրման արարողությանը իր կառավարության անդամների հետ։
Ապագա սպասարկման կենտրոնը, որը կգտնվի Կենտրոնական Լեհաստանի Լոձ քաղաքում, կարող է նաև աջակցել այլ երկրների կողմից գնված ուղղաթիռներին։
«Սկզբում այն կբավարարի Լեհաստանի գնման կարիքները, սակայն հաջորդ քայլերում այն կբավարարի նաև այլ երկրների գնման կարիքները», – ասել է Լեհաստանի պաշտպանության նախարարության պետքարտուղար Մագդալենա Սոբկովյակը։
2024 թվականին Լեհաստանը ստորագրել է մոտ 10 միլիարդ դոլարի պայմանագիր՝ ներառյալ ինքնաթիռները, զենքերը և լոգիստիկան՝ իր զինված ուժերի համար 96 AH-64E Apache Guardian ուղղաթիռ գնելու համար։ Առաջին ինքնաթիռը Լեհաստան կժամանի 2028 թվականին, իսկ վերջին ուղղաթիռը կմատակարարվի երկու տարի անց։
Փոխհատուցման համաձայնագրերը աջակցում են ուղղաթիռների ծրագրին՝ զարգացնելով ազգային իրավասությունները այս ինքնաթիռների շահագործման, վերանորոգման և սպասարկման, ինչպես նաև լեհական արդյունաբերության զարգացման գործում։
«Այս խոշոր նախագծերի հիմքում ընկած է, առաջին հերթին, Լեհաստանի անվտանգությունը և լեհական պաշտպանական արդյունաբերության զարգացումը, ինչպես նաև տեխնոլոգիական մեծ առաջընթացը», – ընդգծել է Տուսկը։
«Մենք կառուցում ենք արդյունաբերական հիմքեր, տեխնիկական իրավասություններ և որակյալ անձնակազմ, որոնք կաջակցեն լեհական Apache նավատորմի գործունեությանը առաջիկա տասնամյակների ընթացքում», – ասել է Boeing Global Services-ի փոխնախագահ Մարկ-Օլիվիե Սաբուրինը։
Նոր համաձայնագրերի համաձայն՝ WZL-1-ը կապահովի սպասարկման ծառայություններ, ներառյալ ստուգումները, վերանորոգումները և ընտրված բաղադրիչների վերանորոգումը: Boeing-ը և WCBKT-ն նաև կստուգեն WCBKT-ի կողմից արտադրված ցամաքային աջակցության սարքավորումների համատեղելիությունը ԱՄՆ-ում արտադրված ինքնաթիռների հետ։
SAFE-ի քննադատություն
Սոբկովյակը, որը գլխավորել է Լեհաստանի 43.7 միլիարդ եվրոյի վարկի մշակումը Եվրոպական հանձնաժողովի «Եվրոպայի համար անվտանգության գործողություն» (SAFE) պաշտպանական գնումների ծրագրի շրջանակներում, նաև անդրադարձել է ազգայնական ընդդիմադիր «Իրավունք և արդարադատություն» կուսակցության (PiS) քննադատությանը ծրագրի դեմ։
«Այսօրվա արարողությունը լավագույնս ցույց է տալիս, որ բոլոր նրանք, ովքեր պնդում էին, որ SAFE մեխանիզմը ներդնելուց հետո, անշուշտ, այլևս համագործակցություն չի լինի Միացյալ Նահանգների հետ […], սխալվել են», – ասել է նա։
Նա հավելել է, որ Լեհաստանի և Վաշինգտոնի միջև զենքի պայմանագրերի արժեքը ավելի թանկ է, քան երկրի SAFE վարկը։
SAFE-ն նպատակ ունի խթանել ԵՄ երկրների միջև համատեղ գնումները և սահմանափակում է երրորդ երկրների մատակարարների, այդ թվում՝ ամերիկյան ընկերությունների մասնակցությունը վարկի միջոցով ֆինանսավորվող ցանկացած զենքի ընդհանուր արժեքի 35%-ի չափով։
Կանոնակարգի պայմանները Լեհաստանի նախագահ Կարոլ Նավրոկին և նրա կողմնակից PiS կուսակցությանը դրդեցին հայտարարել, որ դա թույլ կտա Բրյուսելին քաղաքական պայմաններ կցել Լեհաստանի պաշտպանական ֆինանսավորմանը և սահմանափակել մատակարարներին ընտրելու նրա ազատությունը։
Բաց մի թողեք
Ուկրաինան նոր առաջարկ է փոխանցել ԱՄՆ-ին
Սոցիալական ցանցերի արգելքների նկատմամբ արձագանքն արդեն սկսվել է
Հունգարիայի Գերագույն դատարանի նախկին նախագահ Անդրաշ Բաքուն ընտրվել է երկրի նոր նախագահ. Լուսանկար