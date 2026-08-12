12/08/2026

EU – Armenia

Լատվիան խստացնում է Ռուսաստանի նկատմամբ սննդամթերքի ներմուծման սահմանափակումները

infomitk@gmail.com 12/08/2026 1 min read

Հանձնաժողովը հայտարարել է, որ չնայած առևտրային քաղաքականությունը ԵՄ-ի բացառիկ իրավասությունն է, բացառությունների տեղ կա

Լատվիան, որը վաղուց պաշտպանում է Ռուսաստանից սննդամթերքի ներմուծման սահմանափակումները, կրկին որոշել է մենակ գործել, քանի որ Բրյուսելը պայքարում է Մոսկվայի նկատմամբ սահմանափակումները ընդլայնելու համար։

Բալթյան երկիրը առաջին անգամ սահմանափակումներ է սահմանել Ռուսաստանից և Բելառուսից մի քանի գյուղատնտեսական ապրանքների, այդ թվում՝ հացահատիկայինների և բանջարեղենի ներմուծման վրա 2024 թվականին, և բազմիցս երկարաձգել է դրանք։ Նույնը վերաբերում է նաև հարևան Լիտվային, որը պահպանում է նմանատիպ արգելք։

Այս ամսվա սկզբին Ռիգան ընդլայնեց իր պատժամիջոցների ցանկը՝ ներառելով ռուսական ծովամթերքը։ Լատվիայի կառավարությունը այս երեքշաբթի ավելի հեռու գնաց և առաջարկեց օրենսդրություն, որը կներառի վերամշակված սննդամթերքի լայն տեսականի՝ շոկոլադից և հրուշակեղենից մինչև գարեջուր։

Քայլը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Եվրահանձնաժողովը չկարողացավ բավարար աջակցություն ստանալ ռուսական ձկան վրա ԵՄ մակարդակով սահմանափակումների համար, որոնք չափազանց զգայուն էին անդամ պետությունների համար, որոնք մեծ քանակությամբ սպիտակ ձուկ են մշակում, ինչպիսիք են ձողաձուկը և պոլլոկը։

ԵՄ գործադիր մարմինը տեղեկացվել է Լատվիայի նոր միջոցառումների մասին, Euractiv-ին հայտնել է հանձնաժողովի խոսնակը։

Խոսնակը նշել է, որ չնայած առևտրային քաղաքականությունը ԵՄ-ի բացառիկ իրավասությունն է, բացառությունների տեղ կա։ Դրանք ներառում են «հանրային բարոյականության, հանրային կարգի կամ հանրային անվտանգության» հիմքերով միջոցառումներ։

Լատվիայի կառավարությունը հենց այդպիսի հիմքեր է բերել իր որոշումը հիմնավորելու համար։ Այն նաև պնդել է, որ 2026 թվականի հունվարից մինչև հուլիս ընկած ժամանակահատվածում Լատվիա է ներմուծվել 24.9 միլիոն եվրո արժողությամբ ռուսական գյուղատնտեսական, սննդամթերքի և կերային արտադրանք, որոնցից մի մասը նախատեսված է լատվիական շուկայի համար, իսկ մյուսները՝ ԵՄ այլ երկրների համար։

ԵՄ երկրները չեղարկում են ռուսական ձկան նկատմամբ պատժամիջոցները

Վիճահարույց միակողմանի արգելքներ

Միևնույն ժամանակ, հանձնաժողովը նույնքան գոհ չէ այլ երկրների կողմից առևտրային սահմանափակումների ինքնուրույն կիրառումից։

Բրյուսելի բազմիցս նախազգուշացումներին հակառակ, Հունգարիան, Լեհաստանը և Սլովակիան 2023 թվականից ի վեր միակողմանի սահմանափակումներ ունեն մի շարք ուկրաինական ապրանքների նկատմամբ։ Այդ դեպքում երկրները պնդում էին, որ ներմուծումը ողողում է իրենց շուկաները, այն բանից հետո, երբ ԵՄ-ն ազատականացրեց առևտուրը պատերազմից տուժած երկրի հետ։

Հանձնաժողովը բազմիցս այդ հիմնավորումները անբավարար է համարել, հատկապես այն բանից հետո, երբ Բրյուսելը և Կիևը համաձայնության են եկել նոր առևտրային համաձայնագրի շուրջ, որը ներառում է երաշխիքներ՝ Ուկրաինայի հարևան երկրներում տնտեսական խափանումները կանխելու համար։

Բաց մի թողեք

1 min read

ԵՄ թունաքիմիկատների դեմ պայքարի ծրագրերի շրջանակներում նախաճաշը շատ ավելի թանկ է թվում

12/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Հունաստանի հնացած էլեկտրացանցը մեղադրվում է աղետալի անտառային հրդեհների համար

11/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Տուգանել են ավելի քան կես միլիարդ դոլարով

11/08/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

ԹՐԻՓՓ նախագիծն արդեն սկսվել է և կյանքի կկոչվի մոտ ապագայում. Ալիև

12/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Երևանում բախվել են «Նիսսան Տիդա»-ն և «Ֆորդ» մակնիշի շտապօգնության ավտոմեքենան. կա վիրավոր. Լուսանկար

12/08/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Գութան» փառատոնը կհամախմբի հայկական երգի և պարի լավագույն խմբերին՝ նվիրված Գագիկ Գինոսյանի 60-ամյակին. Լուսանկար

12/08/2026 infomitk@gmail.com

Ինչ է սպասվում ՌԴ-ին Պետդումայի ընտրություններից հետո․ Զելենսկու կանխատեսումը

12/08/2026 infomitk@gmail.com