Լատվիան խստացնում է Ռուսաստանի նկատմամբ սննդամթերքի ներմուծման սահմանափակումները

Հանձնաժողովը հայտարարել է, որ չնայած առևտրային քաղաքականությունը ԵՄ-ի բացառիկ իրավասությունն է, բացառությունների տեղ կա
Լատվիան, որը վաղուց պաշտպանում է Ռուսաստանից սննդամթերքի ներմուծման սահմանափակումները, կրկին որոշել է մենակ գործել, քանի որ Բրյուսելը պայքարում է Մոսկվայի նկատմամբ սահմանափակումները ընդլայնելու համար։
Բալթյան երկիրը առաջին անգամ սահմանափակումներ է սահմանել Ռուսաստանից և Բելառուսից մի քանի գյուղատնտեսական ապրանքների, այդ թվում՝ հացահատիկայինների և բանջարեղենի ներմուծման վրա 2024 թվականին, և բազմիցս երկարաձգել է դրանք։ Նույնը վերաբերում է նաև հարևան Լիտվային, որը պահպանում է նմանատիպ արգելք։
Այս ամսվա սկզբին Ռիգան ընդլայնեց իր պատժամիջոցների ցանկը՝ ներառելով ռուսական ծովամթերքը։ Լատվիայի կառավարությունը այս երեքշաբթի ավելի հեռու գնաց և առաջարկեց օրենսդրություն, որը կներառի վերամշակված սննդամթերքի լայն տեսականի՝ շոկոլադից և հրուշակեղենից մինչև գարեջուր։
Քայլը տեղի է ունեցել այն բանից հետո, երբ Եվրահանձնաժողովը չկարողացավ բավարար աջակցություն ստանալ ռուսական ձկան վրա ԵՄ մակարդակով սահմանափակումների համար, որոնք չափազանց զգայուն էին անդամ պետությունների համար, որոնք մեծ քանակությամբ սպիտակ ձուկ են մշակում, ինչպիսիք են ձողաձուկը և պոլլոկը։
ԵՄ գործադիր մարմինը տեղեկացվել է Լատվիայի նոր միջոցառումների մասին, Euractiv-ին հայտնել է հանձնաժողովի խոսնակը։
Խոսնակը նշել է, որ չնայած առևտրային քաղաքականությունը ԵՄ-ի բացառիկ իրավասությունն է, բացառությունների տեղ կա։ Դրանք ներառում են «հանրային բարոյականության, հանրային կարգի կամ հանրային անվտանգության» հիմքերով միջոցառումներ։
Լատվիայի կառավարությունը հենց այդպիսի հիմքեր է բերել իր որոշումը հիմնավորելու համար։ Այն նաև պնդել է, որ 2026 թվականի հունվարից մինչև հուլիս ընկած ժամանակահատվածում Լատվիա է ներմուծվել 24.9 միլիոն եվրո արժողությամբ ռուսական գյուղատնտեսական, սննդամթերքի և կերային արտադրանք, որոնցից մի մասը նախատեսված է լատվիական շուկայի համար, իսկ մյուսները՝ ԵՄ այլ երկրների համար։
ԵՄ երկրները չեղարկում են ռուսական ձկան նկատմամբ պատժամիջոցները
Վիճահարույց միակողմանի արգելքներ
Միևնույն ժամանակ, հանձնաժողովը նույնքան գոհ չէ այլ երկրների կողմից առևտրային սահմանափակումների ինքնուրույն կիրառումից։
Բրյուսելի բազմիցս նախազգուշացումներին հակառակ, Հունգարիան, Լեհաստանը և Սլովակիան 2023 թվականից ի վեր միակողմանի սահմանափակումներ ունեն մի շարք ուկրաինական ապրանքների նկատմամբ։ Այդ դեպքում երկրները պնդում էին, որ ներմուծումը ողողում է իրենց շուկաները, այն բանից հետո, երբ ԵՄ-ն ազատականացրեց առևտուրը պատերազմից տուժած երկրի հետ։
Հանձնաժողովը բազմիցս այդ հիմնավորումները անբավարար է համարել, հատկապես այն բանից հետո, երբ Բրյուսելը և Կիևը համաձայնության են եկել նոր առևտրային համաձայնագրի շուրջ, որը ներառում է երաշխիքներ՝ Ուկրաինայի հարևան երկրներում տնտեսական խափանումները կանխելու համար։
Բաց մի թողեք
ԵՄ թունաքիմիկատների դեմ պայքարի ծրագրերի շրջանակներում նախաճաշը շատ ավելի թանկ է թվում
Հունաստանի հնացած էլեկտրացանցը մեղադրվում է աղետալի անտառային հրդեհների համար
Տուգանել են ավելի քան կես միլիարդ դոլարով