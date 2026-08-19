«Ձուկ չկա». Ռուսական նավերը լրտեսական մտավախություններ են առաջացնում Եվրոպայում

Եվրամիությունը 2025 թվականին պատժամիջոցներ է կիրառել երկու ձկնորսական ընկերությունների նկատմամբ՝ Ռուսաստանի հսկողության և դիվերսիոն ապարատին ենթադրաբար մասնակցելու համար: Մասնագետները զգուշացնում են, որ այս նավերից ավելի շատերն են լողում Եվրոպայի ջրերում:
Երկու ձկնորսական ընկերություններ՝ Norebo JSC-ն և Murman Sea Food-ը, 2025 թվականի մայիսին ընդգրկվել են Բրյուսելի սև ցուցակում: Ոչ թե իրենց ձկնորսական գործունեության, այլ Ռուսաստանի կողմից հովանավորվող հսկողության արշավի մաս կազմելու համար, որը լրտեսական առաքելություններ և դիվերսիաներ է իրականացրել կարևոր ենթակառուցվածքների, այդ թվում՝ ստորջրյա մալուխների վրա:
Հետևելով Բրյուսելի օրինակին՝ Նորվեգիան ամիսներ անց պատժամիջոցներ է կիրառել երկու բիզնեսների նկատմամբ, իսկ երկրի արտաքին գործերի նախարար Էսպեն Բարթ Էյդեն հայտարարել է, որ նրանց գործունեությունը կարող է նպաստել ապագա դիվերսիոն միջադեպերին:
Norebo JSC-ն հերքել է երկու մեղադրանքներն էլ:
Մեկ տարի անց ձկնորսության և օվկիանոսների հարցերով եվրահանձնակատար Կոստաս Կադիսը խոստովանել է, որ Կրեմլը հետախուզական գործողություններ է իրականացնում ձկնորսական նավերի միջոցով:
«Մենք գիտակցում ենք, որ Ռուսաստանը ներգրավված է անօրինական, չհայտարարագրված և չկարգավորվող ձկնորսական գործունեության մեջ, ինչպես նաև լրտեսության, կարևորագույն ենթակառուցվածքների քարտեզագրման և դիվերսիոն գործողությունների մեջ», – մայիսին Կադիսը Financial Times թերթին ասել է. «Սա անվտանգության հետ կապված մտահոգություններ է առաջացնում»։
Հանձնակատարը միակը չէ, ով արտահայտում է իր մտահոգությունը. փորձագետները Euronews-ին ասել են, որ Կրեմլի հետ կապված բազմաթիվ նավեր կան, որոնք ձևացնում են, թե ձողաձուկ կամ խեցգետին են որսում և շարժվում են Եվրոպայի ափամերձ գծերի մոտով։ Սակայն իրականում որոշները հավաքում են հետախուզական տվյալներ և վնասում են կարևորագույն ստորջրյա ենթակառուցվածքները՝ խոչընդոտելով դաշինքի անվտանգությունը։
Մի կաթիլ օվկիանոսում
Ֆրիտյոֆ Նանսենի ինստիտուտի հիբրիդային պատերազմի փորձագետ Էրլենդ Հայերն ասել է, որ գրեթե բոլոր խոշոր տերությունները՝ Մոսկվայից մինչև Վաշինգտոն և Պեկին, տասնամյակներ շարունակ օգտագործել են ձկնորսների կերպարանքով լրտեսներ՝ լրտեսական գործողություններ իրականացնելու համար։
Սառը պատերազմից առաջ ձկնորսական նավերի վրա հայտնաբերվել են լսողական սարքեր, որոնք տախտակամածի վրա ունեն ոչ միայն ցանցեր և ձողեր, քանի որ ձկնորսությունը բավարար պաշտպանություն է ապահովում։
«1940 թվականին գերմանացի զինվորներ էին հագնվում քաղաքացիական անձանց հագուստով ձկնորսական նավերի վրա, որոնք մտնում էին Օսլո՝ լայնածավալ ներխուժումից մեկ օր առաջ։ Նորվեգիան դա արեց, Միացյալ Նահանգները դա արեց, Միացյալ Թագավորությունը դա արեց։ Ծովային տարածք ունեցող պետությունների մեծ մասն արդեն նման բան է արել», – ասաց նա։
Հայերի խոսքով՝ նորությունն այն է, որ Ռուսաստանի հետախուզական գործունեությունը այս ձկնորսական նավերի վրա կայուն աճել է 2022 թվականին Ուկրաինայի լայնածավալ ներխուժումից ի վեր և դարձել է ավելի վնասակար։ Գործունեությունը աստիճանաբար անցել է ստորջրյա քարտեզագրումից այն կողմ՝ ենթադրաբար վնասելով Հյուսիսային և Բալթիկ ծովերի կարևոր ծովային ենթակառուցվածքները, ինչպիսիք են մալուխների կտրվածքները։
«Սա բոլորը Նորվեգիան և եվրոպական հասարակությունները էապես անկայունացնելու համար նախատեսված ավելի լայն հիբրիդային մոխրագույն գոտու արշավների մի մասն է», – ասաց Հայերը։ «Նպատակակետերն այժմ քաղաքացիական կարևոր ստորջրյա ենթակառուցվածքներն են, այլ ոչ թե միայն ռազմական վարժանքներն ու նավահանգիստները հսկելը»։
Հյուսիսատլանտյան դաշինքի կազմակերպության (ՆԱՏՕ) կիբեր և հիբրիդային սպառնալիքների ավագ փորձագետ Ջեյմս Ապատուրայը նշել է, որ այս հիբրիդային պատերազմական գործողությունները կազմում են «ամենաակտիվ սպառնալիքը» արևմտյան ենթակառուցվածքների համար։
«Ռուսները իրականացնում են մի ծրագիր, որը նրանք ունեցել են տասնամյակներ շարունակ», – 2024 թվականին Euronews-ին ասել է Ապատուրայը: «Այն կոչվում է Ռուսաստանի ստորջրյա հետազոտությունների ծրագիր, որը էվֆեմիզմ է շատ լավ ֆինանսավորվող ռազմականացված կառույցի համար, որը քարտեզագրում է մեր բոլոր մալուխները և մեր էներգետիկ խողովակաշարերը»:
2025 թվականի վերջին մալուխների կտրման խոշոր միջադեպից հետո ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռյուտեն ընդունեց, որ Բալթիկ ծովում ընթանում է հիբրիդային պատերազմի «համաձայնեցված արշավ» և խոստացավ ավելի շատ աջակցություն:
Ենթակառուցվածքների պաշտպանությունը «չափազանց կարևոր է», – ասաց Ռյուտեն՝ հղում անելով խողովակաշարերից ստացված էներգիային և ինտերնետային երթևեկության 95%-ին, որը ապահովվում է ստորջրյա մալուխների միջոցով:
«Ձուկ չկա»
Կոպենհագենում բնակվող գիտնական Մարիա Վլադիմիրովան, որը մասնագիտացած է Ռուսաստանի ծովային գործունեության և արտաքին քաղաքականության հատման կետերում, Euronews-ին ասել է, որ դժվար է ներկայացնել եվրոպական ջրերում լրտեսության մեջ ներգրավված ռուսական ձկնորսական նավերի «հավաստի թիվը», բայց ասել է, որ կարծում է, որ նրանց ներկայությունն աճում է:
Անեկդոտային պատմությունները և բաց կոդով մոնիթորինգը ապացուցում են, որ այս նավերից մի քանիսը ձուկ որսալուց ավելին են անում: Վլադիմիրովան ասել է, որ դրանք ցույց են տալիս «նավարկության» և «թափառելու» օրինաչափություններ, վերջինս վերաբերում է նրան, թե որքան ժամանակ է նավը մնում տվյալ տարածքում՝ առանց դուրս գալու։
Follow The Money-ի նման լրատվական կազմակերպությունները հրապարակել են մանրամասն հետաքննություններ, որոնք հետևել են այս թափառելու դեպքերին՝ ցույց տալով, որ եվրոպական ջրերում ձկնորսական նավակները, ամենայն հավանականությամբ, տեղում շրջանցում էին, աննպատակ էին շարժվում կամ ընտրում էին նորմայից շեղված ուղիներ: Դրա մեծ մասը կարելի է բացատրել, մինչդեռ որոշները՝ ոչ։
Վլադիմիրովան օրինակ է բերել. «Մի բելգիացի սպան մի անգամ ինձ պատմեց չինական նավի մասին, որում նա ասել էր. «Ձուկ չկա: Մենք դա 100%-ով գիտենք: Այս ջրում ոչ ոք ձկնորսություն չի անում, բայց այս մեկ նավը այնտեղ կանգնած է երկու շաբաթ», – ասել է նա։
Երբ բելգիացի սպան ռադիոյով կապ է հաստատել նավաստիների հետ, մի անձ պատասխանել է՝ ասելով, որ նրանք նորոգում են իրենց ցանցերը, «ինչը նույնպես այնպիսի գործունեություն չէ, որը դուք անում եք բաց ծովում», – հավելել է Վլադիմիրովան։
Անհանգիստ ջրեր
Ավելի մեծ խնդիր է այս կասկածելի գործողությունների դեմ պայքարի եղանակը ԵՄ և ազգային մակարդակով: Ինչպես նշում է հիբրիդային պատերազմի փորձագետ Ջուլիան Պավլակը Գերմանիայի միջազգային և անվտանգության հարցերի ինստիտուտի կողմից հրապարակված հոդվածում, ստվերային նավատորմի շատ նավեր գործում են կեղծված կամ թաքցված սեփականության կառուցվածքներով և ապահովագրական պայմանավորվածություններով, կամ վերանվանվում են դրոշի ներքո։
Սա ստվերային նավատորմի նավերին՝ ԵՄ պատժամիջոցները շրջանցելու համար օգտագործվող հնացած նավթատարներին, դժվարացնում է հետևելը և դրանց ծագումը: Նույն անթափանցիկությունը կարող է դժվարացնել հետախուզական գործունեության մեջ կասկածվող նավերի նույնականացումը։
«Այս ընկերությունները օրեցօր փոխում են անունները և իրենց իրավաբանական անձնավորությունը… բայց դրանք պատժամիջոցների ցուցակում չեն», – ասաց Վլադիմիրովան: «Կարծում եմ, այս բոլոր բացթողումները փակելը կարևոր խնդիր է ԵՄ-ի համար»։
Եվրահանձնաժողովի պաշտոնյան ասել է, որ ցանկացած նավ, որը փորձում է «սպառնալ կարևոր ենթակառուցվածքներին» կամ «ներգրավվել թշնամական գործունեության մեջ», լուրջ է ընդունվում, և որ առանձին միջադեպերը պետք է հետևվեն ազգային իշխանությունների հետ։
Ռուսաստանի կողմից Ուկրաինա լայնածավալ ներխուժումը սկսելուց վեց շաբաթ անց 2022 թվականին ԵՄ-ն ընդունեց Կրեմլի դեմ իր հինգերորդ պատժամիջոցների փաթեթը։ Միջոցառումների փաթեթի շրջանակներում ԵՄ-ն արգելեց ռուսական դրոշի ներքո նավարկող նավերին մուտք գործել իր նավահանգիստներ՝ որոշակի շեղումներով։
Վլադիմիրովայի խոսքով՝ այս նախաձեռնությունը, ինչպես նաև երկու ձկնորսական ընկերությունների՝ «Նորեբո» ԲԲԸ-ի և «Մուրման ծովային սնունդ» ընկերության նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառումը 2025 թվականին, ցույց տվեց, որ ԵՄ-ն փորձում է լուծել խնդիրը։ «ԵՄ-ի կողմից ողջունելի կլինի շարունակել այս ուղով (ձկնորսական նավերի նկատմամբ պատժամիջոցների կիրառման) և թարմացնել ցուցակը», – ասաց նա։
Այնուամենայնիվ, նա պնդում էր, որ ազգային կառավարությունները, այդ թվում՝ նավահանգստային իշխանությունների և ներքին օրենսդրության վերահսկողություն իրականացնողները, կարող են նույնքան արդյունավետ լինել: «Ավելի իմաստալից միջամտություններ կարող են իրականացվել ազգային մակարդակով, քանի որ դա սովորաբար առափնյա պահպանության կամ ոստիկանության գործն է՝ կախված ազգային օրենքներից», – ասաց նա:
Բաց մի թողեք
Բրյուսելը ցանկանում է «Գնել եվրոպական», սակայն ընտրողները նախընտրում են ներքին ապրանքները, ցույց են տալիս հարցումները
ԱՄՆ-ն պատժամիջոցներ սահմանեց Պուտինին ձերբակալման օրդեր տված ՄՔԴ նախագահի նկատմամբ
Խեղճ հայեր․ ռուսներն էլի «ընկել» են խոպանչիների հետևից