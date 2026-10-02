02/10/2026

EU – Armenia

«ՀԱՅ ՖԵՍՏ» 24 կատարողական արվեստների միջազգային փառատոնը մեկնարկեց «Տիեզերական Ճամփորդություն» ներկայացմամբ. Լուսանկարներ

infomitk@gmail.com 02/10/2026 1 min read

Լուկա Պիալլինի ընկերության «Տիեզերական Ճամփորդություն» օդային ներկայացմամբ հոկտեմբերի 1-ին Երևանում մեկնարկեց «ՀԱՅ ՖԵՍՏ» 24 կատարողական արվեստների միջազգային փառատոնը։

Իտալիայից ժամանած ընկերության ներկայացումը կայացավ Կասկադ համալիրի Գաֆէսճեան քանդակների պարտեզում։

«Տիեզերական Ճամփորդությունը» անդրադարձավ ժառանգության թեմային՝ ներկայացնելով այն աշխարհը, որը մարդը, մեծանալով, գիտակցում է, որ չի կարողացել փոխել, և որը պատրաստվում է փոխանցել հաջորդ սերունդներին։

Ներկայացման ռեժիսոր Լուկա Պիալլինին իր ստեղծագործական ուղին սկսել է «Երրորդ թատրոնի» ընկերություններում՝ հետաքրքրվելով բարձրության հետ կապված արվեստով՝ ստիլտներով քայլելուց և ժայռամագլցումից մինչև ուղղահայաց պար։

Հետագայում, շրջագայելով աշխարհի տարբեր երկրներում, նա ստեղծել է սեփական ընկերությունը՝ համադրելով թատրոնը, պերֆորմանսն ու իր յուրահատուկ գեղարվեստական տեսլականը։

«ՀԱՅ ՖԵՍՏ» – ի բացման ներկայացումը համադրեց օդային արվեստի, թատրոնի և պերֆորմանսի տարրերը՝ հանդիսատեսին ներկայացնելով «ժառանգության» գաղափարը և սերունդներին փոխանցվող աշխարհի մասին պատմություն։

Բաց մի թողեք

1 min read

Պաչո Ֆլորեսի շեփորի կրակը՝ Հայաստանի ֆիլհարմոնիկ նվագախմբի հետ, Երևանի աշնանային երաժշտական երեկոյում․ Լուսանկարներ

02/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Պարոնյանի թատրոնը սեպտեմբերի 29-ին ազդարարեց 85-րդ հոբելյանական թատերաշրջանի մեկնարկը. Լուսանկարներ

01/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Հայաստան»՝ որպես սեր, խոնարհում, աղոթք ու երդում՝ Կոնստանտին Պետրոսյանի 80-ամյակին նվիրված հոբելյանական երեկոն

29/09/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիան առաջարկում է ԵՄ-ին օգտագործել նավթի և դիզելային վառելիքի ռազմավարական պաշարները

02/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կրակոցներ՝ Երևանում, պայքարում են մի տղամարդու կյանքի համար

02/10/2026 infomitk@gmail.com

Կինն իր ընտանիքն է պաշտպանում, երեխեքին, տունը, իսկ դո՞ւ՝ ադրբեջանցուն

02/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դիվանագիտորեն չլռենք

02/10/2026 infomitk@gmail.com