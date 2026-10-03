Վառելիքային ճգնաժամը խորանում է․ ԵՄ-ում անհանգիստ են

ԵՄ անդամ պետությունների դեսպանները արտահերթ հավաք են նախաձեռնել՝ վառելիքային շուկայում, մասնավորապես՝ դիզվառելիքի շուկայում եղած ճգնաժամի խորացման հարցով։
Այս մասին հայտնում է Reuters լրատվական գործակալությունը։ Համաձայն հաղորդման, քննարկումները կծավալվեն Համաշխարհային շուկայում դիզվառելիքի շուկայում եղած թանկացումները մեղմացնելուն ուղղված միջոցառումների հետ կապված հարցերի շուրջ։
Բաց մի թողեք
Ռուսաստանը սպասում է Երևանի` երկաթուղային երկու հատվածների վերականգնման վերաբերյալ առաջարկի արձագանքին․ Օվերչուկ
Չինաստանի հետ «բարդ» բանակցությունները դեռևս արդյունք չեն տվել. հայտնել է ԵՄ առևտրի հարցերով պատասխանատուն
Կառավարությունը հաստատեց 2027-ի բյուջեի նախագիծը․ ահա հիմնական թվերը