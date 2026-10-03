03/10/2026

EU – Armenia

Վառելիքային ճգնաժամը խորանում է․ ԵՄ-ում անհանգիստ են

infomitk@gmail.com 03/10/2026 1 min read

ԵՄ անդամ պետությունների դեսպանները արտահերթ հավաք են նախաձեռնել՝ վառելիքային շուկայում, մասնավորապես՝ դիզվառելիքի շուկայում եղած ճգնաժամի խորացման հարցով։

Այս մասին հայտնում է Reuters լրատվական գործակալությունը։ Համաձայն հաղորդման, քննարկումները կծավալվեն Համաշխարհային շուկայում դիզվառելիքի շուկայում եղած թանկացումները մեղմացնելուն ուղղված միջոցառումների հետ կապված հարցերի շուրջ։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ռուսաստանը սպասում է Երևանի` երկաթուղային երկու հատվածների վերականգնման վերաբերյալ առաջարկի արձագանքին․ Օվերչուկ

02/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Չինաստանի հետ «բարդ» բանակցությունները դեռևս արդյունք չեն տվել. հայտնել է ԵՄ առևտրի հարցերով պատասխանատուն

02/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Կառավարությունը հաստատեց 2027-ի բյուջեի նախագիծը․ ահա հիմնական թվերը

01/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վառելիքային ճգնաժամը խորանում է․ ԵՄ-ում անհանգիստ են

03/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Դեղերի գների տարբերությունը Հայաստանում և Վրաստանում. քաղաքացիների համար դեղորայքը դառնում է ավելի քիչ հասանելի

03/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովայում երեք հրթիռ և երկու անօդաչու թռչող սարք են ընկել

03/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Mercedes» բեռնատարը Քաղսի գյուղի տարածքում բшխվել է գովազդային երկաթե սյանը․ կա վիրավnր. Լուսանկար

03/10/2026 infomitk@gmail.com