Մոլդովայում երեք հրթիռ և երկու անօդաչու թռչող սարք են ընկել

Մոլդովան հայտնել է, որ հոկտեմբերի 3-ի առավոտյան կարճ ժամանակահատվածում երկրի օդային տարածք են ներխուժել հինգ օդային թիրախներ։
Սկզբում Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր հինգ անօդաչու թռչող սարքի մասին, սակայն ավելի ուշ հստակեցրել է տվյալները. Մոլդովայի տարածքով անցել են երեք հրթիռ և երկու անօդաչու թռչող սարք։
Նախագահ Մայա Սանդուն նույնպես հայտարարել է, որ երկրի օդային տարածք մուտք գործած հրթիռները «Բանդերոլ» են եղել։
Երկրի մի շարք շրջաններում պայթյուններ են գրանցվել, ինչի հետևանքով ոստիկանությունն ու զինվորականները ստուգումներ են իրականացրել ենթադրյալ անկման վայրերում։
Մի քանի վայրում հայտնաբերվել են անօդաչու թռչող սարքերի բեկորներ, իսկ պայթյուններից հետո առնվազն երկու դեպքում հրդեհներ են բռնկվել։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիան առաջարկում է ԵՄ-ին օգտագործել նավթի և դիզելային վառելիքի ռազմավարական պաշարները
Ուկրաինան ստացել է հրադադարի չորս առաջարկ. Անդրեյ Սիբիգա. Լուսանկար
Ուկրաինան չի կարողանա միանալ ԵՄ-ին 2027-ի հունվարի 1-ին. ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար