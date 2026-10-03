03/10/2026

EU – Armenia

Մոլդովայում երեք հրթիռ և երկու անօդաչու թռչող սարք են ընկել

infomitk@gmail.com 03/10/2026 1 min read

Մոլդովան հայտնել է, որ հոկտեմբերի 3-ի առավոտյան կարճ ժամանակահատվածում երկրի օդային տարածք են ներխուժել հինգ օդային թիրախներ։

Սկզբում Պաշտպանության նախարարությունը հայտնել էր հինգ անօդաչու թռչող սարքի մասին, սակայն ավելի ուշ հստակեցրել է տվյալները. Մոլդովայի տարածքով անցել են երեք հրթիռ և երկու անօդաչու թռչող սարք։

Նախագահ Մայա Սանդուն նույնպես հայտարարել է, որ երկրի օդային տարածք մուտք գործած հրթիռները «Բանդերոլ» են եղել։

Երկրի մի շարք շրջաններում պայթյուններ են գրանցվել, ինչի հետևանքով ոստիկանությունն ու զինվորականները ստուգումներ են իրականացրել ենթադրյալ անկման վայրերում։

Մի քանի վայրում հայտնաբերվել են անօդաչու թռչող սարքերի բեկորներ, իսկ պայթյուններից հետո առնվազն երկու դեպքում հրդեհներ են բռնկվել։

Բաց մի թողեք

1 min read

Ֆրանսիան առաջարկում է ԵՄ-ին օգտագործել նավթի և դիզելային վառելիքի ռազմավարական պաշարները

02/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան ստացել է հրադադարի չորս առաջարկ. Անդրեյ Սիբիգա. Լուսանկար

02/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Ուկրաինան չի կարողանա միանալ ԵՄ-ին 2027-ի հունվարի 1-ին. ԵՄ ընդլայնման հարցերով հանձնակատար

02/10/2026 infomitk@gmail.com

Բաց մի թողեք

1 min read

Վառելիքային ճգնաժամը խորանում է․ ԵՄ-ում անհանգիստ են

03/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

Մոլդովայում երեք հրթիռ և երկու անօդաչու թռչող սարք են ընկել

03/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Mercedes» բեռնատարը Քաղսի գյուղի տարածքում բшխվել է գովազդային երկաթե սյանը․ կա վիրավnր. Լուսանկար

03/10/2026 infomitk@gmail.com
1 min read

«Աղոթքի նախաճա՞շ», թե՞ Հայաստանի հոգևոր անվտանգության ոչնչացման խրախճանք. Զուրաբյան

03/10/2026 infomitk@gmail.com