ՆԱՏՕ 3.0-ի վերաբրենդավորումը «խոզի վրա շրթներկ է», ասում է ԱՄՆ նախկին դեսպանը

Տրանսատլանտյան հարաբերությունները խորապես փոխվել են Դոնալդ Թրամփի Սպիտակ տուն վերադառնալուց հետո, և ՆԱՏՕ 3.0 հայեցակարգը մարմնավորում է այդ փոխակերպումը: Բայց ի՞նչ է դա իրականում նշանակում:
Դոնալդ Թրամփի Սպիտակ տուն վերադառնալուց առաջ էլ Վաշինգտոնը հայտարարել էր իր մտադրության մասին՝ ռեսուրսները Եվրոպայից հեռացնելու, սակայն վերջին մեկուկես տարվա ընթացքում այդ շրջադարձը արագացել է:
Երկրորդ Թրամփի վարչակազմը հաճախակի հայտարարություններ է արել զորքերի դուրսբերման և դաշինքին տրամադրվող կարևորագույն ռազմական կարողությունների կրճատման մասին, մինչդեռ Թրամփն ինքը բազմիցս ծաղրել է ՆԱՏՕ-ին որպես «թղթե վագր»՝ նույնիսկ սպառնալով ԱՄՆ-ին ընդհանրապես դուրս բերել դաշինքից:
ԱՄՆ-ի շարունակական դուրսբերման հետևանքով առաջացած բացերը լրացնելու համար Եվրոպան և Կանադան զգալիորեն ավելացրել են պաշտպանության հիմնական ծախսերը՝ համաձայնագրով մինչև 2035 թվականը պաշտպանության վրա ծախսել ՀՆԱ-ի 5 տոկոսը:
Հայտնի որպես «ՆԱՏՕ 3.0», սա, ըստ էության, Վաշինգտոնի՝ ՆԱՏՕ-ի կողմից Եվրոպայի պաշտպանությանը իր ռազմական ներդրման հիմնարար կրճատման ծրագրի իրականացումն է: Քանի որ ԱՄՆ-ն հեռանում է մայրցամաքից, Եվրոպան պետք է առաջ գա և փորձի լրացնել առաջացած բացերը։
Կարևոր է, որ ՆԱՏՕ 3.0 հայեցակարգը մշակվել է ԱՄՆ-ում, մասնավորապես՝ պատերազմի փոխնախարար Էլբրիջ Քոլբիի կողմից, ով վաղուց պաշտպանում է ԱՄՆ-ի եվրոպական քաղաքականության ամբողջական վերանայումը։
Քննադատները պնդում են, որ ՆԱՏՕ 3.0-ը, ըստ էության, Վաշինգտոնի եվրոպական անվտանգության նկատմամբ նվիրվածության նվազում է և ներկայացնում է հիմնարար փոփոխություն այն հիմնադիր գաղափարից, որ Եվրոպայի անվտանգությունը փոխարինելի է ԱՄՆ-ի անվտանգության հետ։
Քոլբին ընդունում է, որ ԱՄՆ-ն պետք է պահպանի ներկայությունը Եվրոպայում, և ԱՄՆ-ի անդամակցությունը ՆԱՏՕ-ին դեռևս վայելում է երկկուսակցական աջակցություն ԱՄՆ Կոնգրեսում։ Այնուամենայնիվ, ԱՄՆ-ն արդեն դուրս է բերել ՆԱՏՕ-ի տարածքի վրա ապագա հարձակումները կանխելու համար անհրաժեշտ հիմնական կարողություններն ու ուժերը, մինչդեռ ռուսական ագրեսիան մոլեգնում է Ուկրաինայում, և դաշնակիցները բախվում են անօդաչու թռչող սարքերի հաճախակի ներխուժումների և հիբրիդային հարձակումների։
«Ժամանակները փոխվել են», – փետրվարին Բրյուսելում ՆԱՏՕ-ի պաշտպանության նախարարներին ասաց Քոլբին։ «Մենք վերանայում ենք մեր հայրենիքի պաշտպանությունը և մեր կիսագնդում մեր շահերի պաշտպանությունը», – ասաց նա։
Եվ քանի որ ՆԱՏՕ-ի երկրները պայքարում են Վաշինգտոնի վերանայված ռազմավարական նկատառումների և դրա բերած անորոշ ապագայի հետ, Եվրոպայի նկատմամբ վարչակազմի հաճախակի թշնամանքը վստահություն չի ներշնչում, որ ՆԱՏՕ 3.0-ը իրականում ավելի ինտեգրված, միասնական դաշինքի մասին է։
Հենց որ նա վերադարձավ Սպիտակ տուն, Թրամփի և նրա դաշնակիցների միջև հարաբերությունները սկսեցին վատթարանալ։ Նախագահի շարունակական պնդումը, որ նա ցանկանում է «ձեռք բերել» Գրենլանդիան՝ ՆԱՏՕ-ի դաշնակից Դանիայի կիսաինքնավար տարածքը, լրջորեն խաթարել է Եվրոպայի վստահությունը Վաշինգտոնի նկատմամբ, հնարավոր է՝ անդառնալիորեն։
Այնուհետև եկավ Թրամփի շարունակական ռազմական արշավը Իրանում։ ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցների ներգրավվելու դժկամությունը էլ ավելի է սրել հարաբերությունները, և Թրամփը մեղադրել է եվրոպական երկրներին Վաշինգտոնի նկատմամբ իրենց պարտավորությունները չեղյալ համարելու մեջ։
Իտալիան և Իսպանիան մերժեցին ԱՄՆ ուժերին մուտք գործել իրենց տարածքներում գտնվող բազաներ, իսկ Ֆրանսիան մերժեց Իսրայելին իր օդային տարածքն օգտագործելու իրավունքը՝ Իրանում օգտագործելու համար ԱՄՆ զենք տեղափոխելու համար։
Այնուամենայնիվ, Թրամփի պնդումները չեն դիմանում քննությանը, հատկապես այն պատճառով, որ ՆԱՏՕ-ի անդամ պետությունների հետ խորհրդակցություններ չեն անցկացվել իրանական թիրախների վրա առաջին հարվածներից առաջ։ Մեծ Բրիտանիան, Գերմանիան և Ռումինիան, որոնք վերջերս հաստատեցին ԱՄՆ լրացուցիչ ռազմական կարողություններ իրենց տարածքում՝ ի աջակցություն Իրանի պատերազմի, բոլորը թույլատրեցին ԱՄՆ-ին բազայի տեղակայման և վառելիքով լիցքավորման իրավունքներ հակամարտության սկսվելուց ի վեր, թեև որոշակի պայմաններով։
Ավելին, ֆրանս-բրիտանական գլխավորած կոալիցիան նախապես տեղակայել է մի շարք միջոցներ, այդ թվում՝ ականազերծման նավեր, անձնակազմ և ռազմանավեր, որպեսզի օգնեն վերաբացել Հորմուզի նեղուցը՝ կենսականորեն կարևոր համաշխարհային նավագնացության ուղին, որը մեծ մասամբ փակ է ԱՄՆ-ի արշավը սկսելուց ի վեր։ Արդյունքում, նավթի, գազի և այլ ապրանքների, ինչպիսիք են պարարտանյութերը, գները կտրուկ աճել են։
Այս ջանքերին չնայած, Վաշինգտոնի զայրույթը եվրոպական պետությունների նկատմամբ չի մարել։
Հունիսին ԱՄՆ պատերազմի նախարար Փիթ Հեգսեթը քննադատեց իր դաշնակիցներին Իրանի հակամարտությանը նրանց «ամոթալի» արձագանքի համար՝ իր երկրի գործընկերներին անվանելով «անվճար ուղևորներ»։ Հունիսին ՆԱՏՕ-ի կենտրոնակայանում իր գործընկեր պաշտպանության նախարարներին ուղղված ելույթի ժամանակ Հեգսեթը հայտարարեց Եվրոպայում ԱՄՆ ռազմական զորքերի վերանայման մասին՝ զորքերի թվաքանակը կրճատելու նպատակով։
«Վերանայումը նպատակ ունի բարելավելու ԱՄՆ ուժերի դիրքերը… և ամրապնդելու ՆԱՏՕ 3.0-ը», – Բրյուսելում նախարարներին ասել է Հեգսեթը։ «Սա ճիշտ քայլ է ամերիկյան ժողովրդի կողմից»։
«Եվրոպան կարող է և պետք է ստանձնի իր ավանդական պաշտպանության հիմնական պատասխանատվությունը»։
ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Մարկ Ռուտտեն ՆԱՏՕ 3.0-ը գնահատել է որպես դաշինքի ամրապնդում, Թրամփին վերագրելով եվրոպական պետությունների վրա վերջնականապես ճնշում գործադրելուն՝ իրենց պաշտպանության համար ավելի մեծ պատասխանատվություն ստանձնելու համար. Եվրոպայի և Կանադայի ծախսերի աճը վերջին տասնամյակում միավորվել է՝ ստեղծելով այն, ինչ Ռուտտեն անվանել է «Թրամփ տրիլիոն»։
Եվ ՆԱՏՕ-ի Եվրոպայում դաշնակից ուժերի գերագույն շտաբի հասարակայնության հետ կապերի ղեկավար Մարտին Օ’Դոնելը ողջունել է Հեգսեթի ուժերի վերանայումը՝ Euronews-ին ասելով, որ դա թույլ է տալիս ՆԱՏՕ-ին «ավելի լավ և իրատեսորեն պլանավորել այն դեպքում, երբ, օրինակ, Խաղաղ օվկիանոսում պատերազմ սկսվի, թե Միացյալ Նահանգներից որ ուժերի վրա կարելի է հույս դնել»։
«Դա լավ բան է դաշնակից ուժերի գերագույն հրամանատարի համար», – ասաց նա։
Սակայն մնում է հիմնական հարցը. արդյո՞ք ԱՄՆ կարողությունների դուրսբերումը նվազեցնում է ՆԱՏՕ-ի ընդհանուր զսպող ուժը։ Այս հարցում Ռուտտեն լավատես է։
«ԱՄՆ-ն ճշգրտել է իր խոստացված ներդրումները, իսկ մյուս դաշնակիցները քայլեր են ձեռնարկել՝ ավելի շատ ներդրումներ կատարելու համար», – լրագրողներին ասաց նա անցյալ տարվա հունիսին։ «Եվ սա արդարացի է։ Սա մեզ ավելի ուժեղ է դարձնում, և սա է ՆԱՏՕ 3.0-ի էությունը։ Ավելի ուժեղ Եվրոպա՝ ավելի ուժեղ ՆԱՏՕ-ում», – ասաց նա։
Վաշինգտոնի կողմից եկող անուղղակի ազդանշանները բարձրաձայն և հստակ լսելի են դարձել Եվրոպայի և Կանադայի կողմից։ ԱՄՆ-ՆԱՏՕ տվյալներով, նրանք միասին անցյալ տարի ծախսել են ռեկորդային 139 միլիարդ դոլար պաշտպանության վրա, այդ թվում՝ 60 միլիարդ դոլար ամերիկյան զենքի վրա։
Եվ հուլիսին Անկարայում ՆԱՏՕ-ի պաշտպանական արդյունաբերության ֆորումում համաձայնեցվել է ավելի քան 50 միլիարդ դոլարի պաշտպանական գնումների և պայմանագրերի մասին։
Առանձնահատուկ հայտարարություններից մեկը մինչև 10 շվեդական Saab GlobalEye ինքնաթիռների համատեղ գնումն էր՝ փոխարինելու հնացած ամերիկյան Boeing օդային նախազգուշացման և կառավարման համակարգը՝ դաշինքի աճող եվրոպական ազդեցության, ինչպես նաև ռազմական ծախսերի ընդլայնման հանձնառության ցուցադրում։
Եվրոպայի կողմից սեփական անվտանգության կառավարման և ավելի մեծ ռազմավարական ինքնավարության հասնելու մեկ այլ ցուցադրումով՝ անցյալ հուլիսին տասը եվրոպական երկրներ պարտավորվեցին ստեղծել ինտեգրված, բազմազգ հակահրթիռային կոալիցիա։
«Մենք նպատակ ունենք ստեղծել Եվրոպայի համար համատեղ հակաբալիստիկ հրթիռային հզորություն», – ասվում է հիմնադիր անդամների՝ Դանիայի, Ֆրանսիայի, Գերմանիայի, Իտալիայի, Նիդեռլանդների, Նորվեգիայի, Իսպանիայի, Շվեդիայի, Ուկրաինայի և Միացյալ Թագավորության հայտարարության մեջ։
«Մենք կարծում ենք, որ Եվրոպայի պաշտպանությունը պահանջում է ինտեգրված հրթիռային պաշտպանության ճարտարապետության գլոբալ լուծում՝ ապագա հրթիռային սպառնալիքները կանխելու և հաղթահարելու համար», – ասվում է հայտարարության մեջ։
Եվ միևնույն ժամանակ, ՆԱՏՕ-ի նկատմամբ Վաշինգտոնի նվիրվածության նվազման ամենաակնհայտ ցուցանիշներից մեկում, Պենտագոնը հունիսին դաշինքի առաջատար ռազմական ռազմավարներին հաստատեց, որ կրճատում է եվրոպական երկրներին պատերազմի կամ ՆԱՏՕ-ի տարածքի վրա հարձակման դեպքում օգնելու համար հասանելի ռազմական հզորությունների պաշարը։
Հետ քաշվող բազմաթիվ միջոցների թվում են B52 ռմբակոծիչները, սուզանավերն ու կործանիչները, իսկ F-16 և F-15E մարտական ինքնաթիռների քանակը կրճատվելու է մոտավորապես 150-ից մինչև 100։
Այսպիսով, ի՞նչ կնշանակի ՆԱՏՕ 3.0-ը 77-ամյա դաշինքի ապագայի համար։ Այս պահին դեռ վաղ է վստահաբար ասել, բայց Euronews-ը խոսել է ՆԱՏՕ-ի փորձագետների հետ՝ նրանց գնահատականը ստանալու համար։
Նոր կարգը
«Դա իսկապես նման է խոզի վրա շրթներկ քսելուն», – Euronews-ին ասել է ՆԱՏՕ-ում ԱՄՆ նախկին դեսպան Իվո Դաալդերը՝ ասելով, որ Թրամփի վարչակազմը «ազդարարում է, որ Եվրոպայի անվտանգությունն այլևս կարևոր չէ Միացյալ Նահանգների անվտանգության համար»։
«Դաշինքները, ըստ էության, հիմնված են սպառնալիքի ընդհանուր ընկալման և բոլոր անդամների անվտանգությունն անբաժանելի լինելու գաղափարի վրա. Դոնալդ Թրամփը և նրա վարչակազմը հրաժարվել են այդ երկու գաղափարներից էլ», – ասել է նա։
«ԱՄՆ-ն այլևս Ռուսաստանին չի համարում Միացյալ Նահանգների համար կարևոր սպառնալիք», – ասել է Դաալդերը։
«Այն «ՆԱՏՕ 3.0» անվանելը նշանակում է խոզի վրա շրթներկ քսել, քանի որ կա գոնե հույս, որ Թրամփը լիովին չի լքի ՆԱՏՕ-ն», – ասել է Դաալդերը։
Պաշտպանության նախարարի Եվրոպայի և ՆԱՏՕ-ի քաղաքականության հարցերով նախկին օգնականի տեղակալ Իան Բժեզինսկին համաձայն է, որ երկրորդ Թրամփի վարչակազմը, վերջին հաշվով, Եվրոպան չի համարում կենսական շահ, և, հետևաբար, նահանջում է ոչ միայն արտաքին անվտանգության երաշխավորի իր դիրքից, այլև ներեվրոպական հակամարտությունների դեպքում իր նախկին մեղմացնող դերից։
«Ձեր կենսական շահերը այն բաներն են, որոնց համար դուք պատրաստ եք պայքարել և մեռնել, և այս վարչակազմում շատերը կան, ովքեր Եվրոպան չեն տեսնում նույն շահագրգռվածությամբ, ինչ նախկինում», – ասել է Բժեզինսկին Euronews-ին Վաշինգտոնում գտնվող իր տնից տված հարցազրույցում։
«Վարչակազմի ազգային անվտանգության ռազմավարությունը և ազգային պաշտպանության ռազմավարությունը արտացոլում են սառը պատերազմից հետո ստեղծված կարգավորման հրաժարումը։ Ես ՆԱՏՕ 3.0-ի սկեպտիկ եմ», – ասել է նա։
Եվրոպական անվտանգությունից դուրս գալով՝ Սպիտակ տունը նաև թուլացնում է տասնամյակների «պաշտպանական» արտաքին քաղաքականությունը, որտեղ ԱՄՆ-ն ներդրումներ է կատարում արտասահմանում ուժեղ զսպման մեջ՝ Ամերիկայում ագրեսիայի տարածումը կանխելու համար։
Բժեզինսկին նաև զգուշացրեց, որ առանց ԱՄՆ-ի միջնորդության, եվրոպական երկրների միջև լարվածությունը կարող է կրկին ի հայտ գալ։
«Ես անհանգստանում եմ ԱՄՆ առաջնորդություն չունեցող եվրոպացիների համար», – ասաց նա։ «Եկեք անկեղծ լինենք, մինչև ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ-ի դրական միջամտությունը մայրցամաքում, Եվրոպան ինքն իրեն մասնատում էր երկու համաշխարհային պատերազմներով»։
Բաց մի թողեք
Ֆրանսիացի Եվրախորհրդարանի անդամ Ռաֆայել Գլյուքսմանը պատրաստվում է հայտարարել նախագահական ընտրություններում իր մասնակցության մասին. Լուսանկար
Բրիտանացի ընտրողները հիասթափված են Էնդի Բըրնհեմի երաշտի և անտառային հրդեհների արձագանքից
Լեյբորիստական կուսակցության կողմից Ֆարաջի դոնորների դեմ պայքարը Դաունինգ սթրիթի ճանապարհին խոչընդոտի է բախվում