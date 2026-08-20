Արքայազն Հարրին և Մեգան Մարքլը այս ամսվա վերջին կվերադառնան Մեծ Բրիտանիա

Հարրին ցանկություն է հայտնել հաշտվել հոր հետ և ավելի շատ ժամանակ անցկացնել Մեծ Բրիտանիայի միապետի հետ, որը բուժվում է քաղցկեղի չբացահայտված ձևից։
Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Հարրին և նրա կինը՝ Մեգանը, որոշել են վերադառնալ Մեծ Բրիտանիա երկարաձգված բնակության համար՝ սկսած այս աշնանից, սակայն նրանք չեն վերսկսի իրենց դերը որպես թագավորական ընտանիքի աշխատող անդամներ, ըստ հաղորդագրությունների։
Զույգի երեխաները՝ 7-ամյա արքայազն Արչին և 5-ամյա արքայադուստր Լիլիբեթը, արդեն ընդունվել են Մեծ Բրիտանիայի դպրոցներ և կսկսեն դասերը սեպտեմբերին, ըստ Սասեքսներին մոտ կանգնած անձի, որը լիազորված չէր հրապարակայնորեն խոսել։
Ընտանիքը նախատեսում է ապրել Լոնդոնից դուրս գտնվող մասնավոր, ոչ թագավորական նստավայրում, բայց նախատեսում է պահպանել իրենց տունը Մոնտեսիտոյում, Կալիֆոռնիա, և իրենց արձակուրդային կալվածքը Պորտուգալիայում։
Մեծ Բրիտանիայի The Daily Telegraph լրատվամիջոցն առաջինը լուսաբանեց պատմությունը։ Երբ AP-ն խնդրեց քննարկել հաղորդագրությունները չորեքշաբթի երեկոյան Վաշինգտոնում ԱՄՆ վետերանների հետ կլոր սեղանի ժամանակ, Հարրին պատասխանեց. «Ոչինչ ասելու»։
Հարրին և Մեգանը վեց տարի առաջ հրաժարվեցին իրենց թագավորական պարտականություններից և տեղափոխվեցին Կալիֆոռնիա՝ Netflix-ի և Spotify-ի հետ շահավետ պայմանագրերի միջոցով իրենց ապրուստը վաստակելու համար։
Չնայած թագավորական ընտանիքի մնացած անդամների հետ հարաբերությունները այդ ժամանակվանից ի վեր վատթարացել են, Հարրին վերջերս հետաքրքրություն է հայտնել հաշտեցման հարցում, որպեսզի կարողանա ավելի շատ ժամանակ անցկացնել իր հոր՝ Չարլզ III թագավորի հետ, որը բուժվում է չբացահայտված քաղցկեղի տեսակից։
Չարլզին զույգի ծրագրերի մասին տեղեկացրել են կիրակի օրը։ Հարրին և Մեգանը վերջին անգամ Մեծ Բրիտանիա են այցելել անցյալ ամիս։
Բուքինգհեմյան պալատը քաղաքականություն ունի չմեկնաբանել թագավորական ընտանիքի չաշխատող անդամների վերաբերյալ ենթադրությունները։ Հարրիի և Մեգանի ներկայացուցիչը հրաժարվել է մեկնաբանություն տալ։
Ըստ զույգին մոտ կանգնած աղբյուրի՝ Մեգանը կշարունակի ղեկավարել իր As Ever ընկերությունը Մեծ Բրիտանիայից, մինչդեռ Հարրին կարող է ավելի շատ ժամանակ անցկացնել իր Մեծ Բրիտանիայում գործող բարեգործական կազմակերպությունների հետ աշխատելով։
Հարրին և Մեգանը բուռն հարաբերություններ են ունեցել թագավորական ընտանիքի հետ այն բանից հետո, երբ նրանք տեղափոխվել են Հարավային Կալիֆոռնիայի բացառիկ Մոնտեսիտոյի առանձնատուն։
Մի շարք հարցազրույցներում և Հարրիի «Spare» հուշագրությունում զույգը նշել է, որ լքել են Մեծ Բրիտանիան՝ թագավորական կյանքի սահմանափակումներից խուսափելու համար և քննադատել են պալատական պաշտոնյաներին Մեգանի հոգեկան առողջության նկատմամբ անզգայուն լինելու համար՝ միաժամանակ պնդելով, որ թագավորական ընտանիքի առնվազն մեկ անդամ ռասիստական կարծիքներ է հայտնել, երբ հղի էր իրենց առաջնեկով։
Այդ լարվածությունն ավելի է սրվել Հարրիի երկարատև դատական վեճի պատճառով Մեծ Բրիտանիայի դեղին թերթերի հետ, որոնք, նրա պնդմամբ, անօրինական կերպով կոտրել են իր հեռախոսները և խախտել իր անձնական կյանքը, երբ նա ավելի երիտասարդ էր։
Արքայազնը պարտվել է լրատվամիջոցների դեմ մի շարք դատական գործընթացներում, այդ թվում՝ Daily Mail-ի հրատարակչի դեմ, որն ավարտվել է անցյալ ամիս։
Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Հարրին՝ Սասեքսի դուքսը, կլոր սեղանի շուրջ խոսում է վետերաններին աջակցելու մասին, չորեքշաբթի, օգոստոսի 19, 2026, Վաշինգտոնում
Մեծ Բրիտանիայի արքայազն Հարրին՝ Սասեքսի դուքսը, կլոր սեղանի շուրջ խոսում է վետերաններին աջակցելու մասին, չորեքշաբթի, օգոստոսի 19, 2026, Վաշինգտոնում
Ալեքս Բրենդոն/Հեղինակային իրավունք 2026 The AP: Բոլոր իրավունքները պաշտպանված են
Վերջին դատավարությունը Հարրիին կանգնեցրել է միլիոնավոր ֆունտ ստեռլինգի հնարավոր վճարման առջև, այն բանից հետո, երբ դատարանը որոշել է, որ նա և գործի մյուս հայցվորները պատասխանատու են հրատարակչի իրավաբանական ծախսերի համար: Associated Newspapers-ը ներկայացրել է փաստաթղթեր, որոնք ցույց են տալիս, որ իր դատական ծախսերը կազմել են 34.5 միլիոն ֆունտ ստեռլինգ (40.2 միլիոն եվրո):
Հարրին նաև իրավական վեճի մեջ է ներքաշվել բրիտանական կառավարության հետ, այն բանից հետո, երբ կառավարական հանձնաժողովը հրաժարվել է թույլատրել արքայազնի և նրա ընտանիքի ոստիկանական պաշտպանությունը, երբ նրանք գտնվում են Մեծ Բրիտանիայում:
Արքայազնն ասում է, որ ինքը և իր ընտանիքը զինված ոստիկանական պաշտպանության կարիք ունեն, քանի որ նրանք վտանգի տակ են պարզապես այն պատճառով, որ թագավորական ընտանիքի անդամներ են, անկախ նրանից, թե նրանք աշխատող թագավորական անդամներ են, թե ոչ:
Անցյալ տարի անվտանգության հարցի շուրջ դատական գործընթացում պարտվելուց հետո Հարրին ասաց, որ հույս ունի վերականգնել հարաբերությունները իր ընտանիքի հետ: «Ես կցանկանայի հաշտվել իմ ընտանիքի հետ: Անիմաստ է շարունակել պայքարել այլևս», – ասաց Հարրին: «Ես չգիտեմ, թե որքան ժամանակ կմնա հայրս»:
Բաց մի թողեք
Ուկրաինան նոր պաշտպանության նախարար ունի. Լուսանկար
Չեխական արդյունաբերական գոտում խոշոր հրդեհ է բռնկվել. Լուսանկար
Թրամփը հայտարարել է Իրանի դեմ տնտեսական գործողության մեկնարկի մասին․ ինչ է սպասվում Թեհրանին աջակցողներին