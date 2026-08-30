Իսլանդիայի գյուղական վայրերի ընտրողները մեծամասամբ դեմ են քվեարկել ԵՄ-ի հետ բանակցությունների վերսկսմանը

Ըստ տեղական տեղեկությունների՝ Իսլանդիան քվեարկել է Եվրամիությանը անդամակցության բանակցությունների վերսկսումը մերժելու օգտին՝ ամբողջ գիշեր տատանվող հանրաքվեում։
Ըստ տեղական RUV հեռարձակողի՝ Իսլանդիայի «Ոչ» ճամբարը նեղ առավելությամբ հաղթել է երկրի կասեցված Եվրամիությանը անդամակցության բանակցությունները վերսկսելու վերաբերյալ հանրաքվեում։
Ըստ տեղական RUV հեռարձակողի՝ մեկ ընտրատարածք դեռ պետք է հաստատի իր արդյունքները, սակայն RUV-ն ասել է. «Այժմ պարզ է, որ Իսլանդիան քվեարկել է Եվրամիության հետ անդամակցության բանակցությունների վերսկսումը մերժելու օգտին»։
Ըստ ներկայացված տվյալների՝ 52.5%-ը քվեարկել է «Ոչ», իսկ 47.5%-ը՝ «Այո», երբ հարցրել են՝ «Պե՞տք է Իսլանդիան վերսկսի անդամակցության բանակցությունները Եվրամիության հետ»։
Հայտարարությունների հերթականությամբ ձայները բաշխվել են հետևյալ կերպ.
Հյուսիսային Ռեյկյավիկ. Այո 57.5% – Ոչ 42.5%
Հարավային Ռեյկյավիկ. Այո 54.5% – Ոչ 45.5%
Հարավային ընտրատարածք. Այո 39.5% – Ոչ 60.5%
Հյուսիսարևմտյան ընտրատարածք. Այո 37.1% – Ոչ 62.9%
Հյուսիսարևելյան ընտրատարածք. Այո 38.8% Ոչ 61.2%
Հարավարևմտյան ընտրատարածք. ԿՀՎ
Հարավարևմտյան շրջանը՝ Իսլանդիայի վեց ընտրատարածքներից երկրորդ ամենամեծը, որը ներառում է մայրաքաղաքը շրջապատող քաղաքները, այդ թվում՝ Գարդաբերը, Հաֆնարֆյորդուրը, Կոպավոգուրը և Մոսֆելսբերը, մոտ 79,000 գրանցված ընտրողներով, մնացել է գիշերվա ամենաթեժ մարտադաշտերից մեկը։
Վաղ հաշվարկների արդյունքում ընտրատարածքը հավասար էր՝ 9,900 ձայն «Այո»-ի և «Ոչ»-ի օգտին։ Սակայն հաշվարկի ընթացքում «Ոչ» կողմը առաջ անցավ. 32,800 քվեաթերթիկների հաշվարկից հետո «Ոչ»-ը առաջատար էր 51.5%-ով։
«Այո»-ի հաղթանակի համար անհրաժեշտ էր 9,599 ձայնի մեծամասնություն, և RUV-ն հայտարարեց, որ «հավանական չէ, որ վերջնական արդյունքը «Այո»-ին կբերի այդքան հսկայական վերականգնում՝ հակառակ երեկոյի միտումներին»։
«Ոչ»-ի արդյունքը Իսլանդիայի քաղաքականության մեջ ԵՄ-ի վերաբերյալ բանավեճը կհետաձգի առնվազն ևս երկու տարով։
Մոտ 400,000 բնակչություն ունեցող երկիրը առաջին անգամ ԵՄ անդամակցության հայտ ներկայացրեց 2009 թվականի ֆինանսական ճգնաժամից հետո, որը իր տնտեսությունը հասցրեց փլուզման եզրին, սակայն անդամակցության բանակցությունները փակուղի մտան 2013 թվականին, երբ իշխանության եկավ եվրոսկեպտիկ կոալիցիան։
Վարչապետ Քրիստրուն Ֆրոստադոտտիրի ներկայիս սոցիալ-դեմոկրատների գլխավորած կառավարությունը այս տարի վերակենդանացրեց հարցը՝ պնդելով, որ ավելի անկայուն միջազգային մթնոլորտը արժե հարցնել ընտրողներին, թե արդյոք ձգտել ԵՄ-ի հետ ավելի սերտ կապերի։
Իսլանդիայի հարաբերությունները Բրյուսելի հետ էականորեն չեն փոխվի. երկիրն արդեն մասնակցում է Եվրոպական տնտեսական տարածքին և անձնագրային ազատ Շենգենյան գոտուն, և երկու պայմանավորվածություններն էլ մնում են անփոփոխ։
Հանրաքվեն ինքնին իրավական ուժ չունի, բայց կառավարությունը պարտավորվել է պահպանել իսլանդացիների ցանկացած որոշում։
Ֆրոստադոտտիր, Արտաքին գործերի նախարար Տորգերդուր Կատրին
Գունարսդոտիրը և Կրթության և երեխաների նախարար Ինգա Սեյլանդը մամուլի ասուլիս են հրավիրել ժամը 15:00-ին Կենտրոնական Եվրոպայի ժամանակով, որտեղ կուսակցության առաջնորդները կքննարկեն արդյունքը և կպատասխանեն լրատվամիջոցների հարցերին։
Ինչպես է անցել գիշերը
Ընտրատեղամասերը փակվել են տեղական ժամանակով ժամը 22:00-ին (00:00 Կենտրոնական Եվրոպայի ժամանակով), և առաջին մասնակի արդյունքները, որոնք հիմնականում կազմվել էին մայրաքաղաք Ռեյկյավիկից, ցույց տվեցին «Այո»-ի հարմարավետ առավելությունը՝ գրեթե 58%: ԵՄ-ի կողմնակիցները վաղ ժամերին զգուշավոր լավատեսորեն էին տրամադրված՝ մատնանշելով քաղաքային մեծ մասնակցություն։
Սակայն, երբ գյուղական և ափամերձ ընտրատարածքները սկսեցին հաղորդել կեսգիշերից հետո, պատկերը կտրուկ փոխվեց։ Ձկնորսական համայնքները, որտեղ ԵՄ քվոտաների բաշխման կանոնների նկատմամբ դիմադրությունը խորը արմատներ ունի ավելի քան մեկ տասնամյակ, մի քանի շրջաններում ապահովել են «ոչ» մեծամասնության 65%-ից բարձր ցուցանիշ: Կենտրոնական ժամանակով ժամը 2-ին ազգային հաշվարկը կրճատվել էր գրեթե հավասար:
Շրջադարձային պահը տեղի ունեցավ մոտավորապես ժամը 7-ին, երբ հյուսիսային գյուղատնտեսական շրջանը, որը ավանդաբար համարվում էր կանխատեսող, հայտնեց «ոչ»-ի օգտին 60/40 հարաբերակցության մասին, առաջին անգամ ազգային հաշվարկը մղելով «ոչ»-ի տարածք: Այդ պահից ի վեր առաջատարությունը երբեք լիովին չվերականգնվեց:
Բաց մի թողեք
Թրամփ-Պուտին-Զելենսկի եռակողմ գագաթաժողո՞վ․ նոր մանրամասներ
Ուկրաինան հարվածել է թուրքական նավին․ մեծ սկանդալ է
Մահափորձի վտանգի պատճառով վարչապետի որդուն շտապ տարհանել են. Լուսանկար