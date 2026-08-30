Բարդելլա, Ֆոր, Օլանդ, Ֆիլիպ. Քաղաքական սեզոնը սկսվում է Ֆրանսիայում

2027 թվականի նախագահական քարոզարշավի և հաջորդ բյուջեի շուրջ բանակցությունների միջև ընկած ժամանակահատվածում, օգոստոսի 29-ին, շաբաթ օրը, մի քանի առաջատար ֆրանսիացի քաղաքական գործիչներ դուրս եկան իրենց ուժերը։
Մինչև Ֆրանսիան իմանա, թե ով կլինի իր հաջորդ նախագահը, այն նախ պետք է ընդունի 2027 թվականի բյուջեն։
Սա Ֆրանսիայի վարչապետ Սեբաստիան Լեկորնյուի առջև ծառացած գլխավոր խնդիրն է, ասել է նա ֆրանսիական Le Parisien օրաթերթին տված հարցազրույցում։
Նախագահական ընտրությունների առաջին փուլին մնացել է ութ ամսից էլ պակաս ժամանակ և Ազգային ժողովում մեծամասնություն չկա, Լեկորնուն ասել է, որ հույս ունի խուսափել քաղաքական փակուղուց՝ խոստանալով բյուջե, «որը մեծ մասամբ կարող է չեղարկվել քվեատուփերից ի հայտ եկող նոր մեծամասնության կողմից»։
Լեկորնուն չի պլանավորում բարձրացնել հարկերը, այլ փոխարենը պատրաստում է գյուղատնտեսական «փրկարարական ծրագիր» և հիվանդության արձակուրդի բարեփոխում։
Ինչ վերաբերում է 2027 թվականին, նա կրկնում է. «Չգիտեմ՝ ինչ լեզվով պետք է ասեմ, ես նախագահական ընտրությունների թեկնածու չեմ։ Ես չեմ մասնակցում նախագահական քարոզարշավին»։
Վարչապետն այս շաբաթ օրը Սենում էր՝ մասնակցելու կրթության նախկին նախարար Ժան-Միշել Բլանկեի կողմից ստեղծված «Laboratoire de la République» շարժման ամառային դպրոցին։
Օլիվիե Ֆորը կոչ է անում «էկոլոգիական սոցիալիզմի»։
Իր հերթին, Սոցիալիստական կուսակցության (ՍԿ) առաջին քարտուղար Օլիվիե Ֆորը զգուշացրել է. «Եթե այս քննարկումներից բխող փաստաթուղթը պարոնայք Ատալի և Ֆիլիպի կողմից առաջարկված փաստաթուղթն է՝ ծայրահեղ աջերի աջակցությամբ, ապա ես ձեզ ասում եմ, որ մենք կքվեարկենք դրա դեմ»։
ՍԿ ամառային հանդիպումներում իր ելույթում նա նաև կոչ արեց ձախերին «պատնեշ կառուցել» «ծայրահեղ աջերի» և «մեծ փողերի» միջև դաշինքի դեմ։ «Էկոլոգիական սոցիալիզմի ժամը հարվածել է», – հավելել է նա՝ շարունակելով բոլորին կասկածի տակ դնել իր մտադրությունների մասին՝ ձախակողմյան նախնական ընտրություններից առաջ։
Ջորդան Բարդելան կարծում է, որ RN-ն կարող է «հաղթել այս ընտրություններում»
Մառնում գտնվող Շալոն-ան-Շամպայն տոնավաճառ այցելած Ազգային միավորման (RN) նախագահ Ջորդան Բարդելան պնդեց, որ իր կուսակցությունը «այս ամառ քրտնաջան աշխատել է երկիրը ոտքի կանգնեցնելու ծրագրի» և «նախագահական քարոզարշավի» վրա։
Որոշ ժամանակ ծայրահեղ աջ կուսակցության թեկնածու համարվող Ջորդան Բարդելան, ի վերջո, ստիպված եղավ հետ մնալ Մարին Լե Պենից։
Էդուար Ֆիլիպի և Ֆրանսուա Օլանդի միջև բանավեճ
Մեկ այլ նախագահական թեկնածու՝ Էդուար Ֆիլիպը («Հորիզոններ»), շաբաթ օրը մասնակցել է նախկին սոցիալիստ նախագահ Ֆրանսուա Օլանդի հետ բանավեճի, որի 2027 թվականի հավակնությունները, կարծես, աճում են։
«Laboratoire de la République» ամառային դպրոցում երկու տղամարդիկ համաձայնության եկան այն հարցում, թե ինչն են նրանք համարում RN-ից և La France insomimise (LFI)-ից զգուշանալու անհրաժեշտությունը։ «Այն երկրում, որն այդքան բաժանված է, որտեղ անհամաձայնություն է տարածվել, որտեղ կա արմատականության, պոպուլիզմի մի ձև, որտեղ մարդիկ միմյանց դեմ են, մենք պետք է միավորվենք (…) բոլոր նրանց դեմ, ովքեր բաժանում են», – ասաց Ֆրանսուա Օլանդը։
Էդուար Ֆիլիպը, որը հույս ունի միավորել աջ և կենտրոնամետ ուժերը, նաև կոչ արեց զգուշություն ցուցաբերել երկու կուսակցությունների նկատմամբ՝ «ոչ թե այն պատճառով, որ նրանք անօրինական են հանրային բանավեճում, այլ որովհետև բաժանում են»։
Թեև նրանք երկուսն էլ տագնապ են հնչեցնում Ֆրանսիայի տնտեսության վիճակի վերաբերյալ, նախկին պետության ղեկավարը և նախկին վարչապետը նույն դեղամիջոցները չեն սահմանում. Ֆրանսուա Օլանդը կոչ է անում «բարձրացնել հարկերը», մինչդեռ Էդուար Ֆիլիպը պաշտպանում է սոցիալական ծախսերի «սահմանափակումը»։
Բաց մի թողեք
Գերմանիան մեղադրել է Ռուսաստանին Լայպցիգի հարձակման համար, Պուտինի հետ լարվածությունը սրվում է
Իսլանդացիները «ոչ» են ասում ԵՄ-ին անդամակցելու բանակցությունների վերսկսմանը
Անվտանգ են Բալթյան երկրները։ ԿՀՎ տնօրենի Մոսկվա կատարած այցն ավելի շատ հարցեր է առաջացնում, քան պատասխաններ