Մեծ ճանապարհի սկիզբը․ Ալբերտ Ղարիբյանի առաջին Junior Grand Prix-ը․ Տեսանյութ

Օրերս 15-ամյա Ալբերտ Ղարիբյանը առաջին անգամ դուրս եկավ Junior Grand Prix-ի մեծ միջազգային սառույց՝ գեղասահքի մենապարում ներկայացնելով Հայաստանը։
Առաջին նման մրցաշարը միշտ էլ առանձնահատուկ պատասխանատվություն է, հատկապես երբ սառույցի վրա միայնակ ես, իսկ հոգումդ՝ քո երկրի դրոշն ու անունը։
Ելույթը գուցե կատարյալ չէր, և Ալբերտին դեռ երկար աշխատանք ու բազմաթիվ փորձություններ են սպասվում, բայց նրա մեջ ամենակարևորն արդեն կա՝ սերը դեպի գեղասահքը, երաժշտությունը զգալու կարողությունը, սառույցի հետ խոսելու ցանկությունն ու մինչև վերջ պայքարելու կամքը։
Միջազգային մեկնաբաններն էլ առանձնահատուկ նշում են նրա վստահությունն ու նվիրվածությունը, որով երիտասարդ մարզիկը կատարում էր յուրաքանչյուր տարր։
Այսօր՝ 93.97 միավոր, սակայն թվերից շատ ավելի կարևոր է այն անգնահատելի փորձը, որ Ալբերտը ձեռք բերեց աշխարհի երիտասարդական մեծ բեմում։
Չէ՞ որ աշխարհի մեծագույն գեղասահորդներից յուրաքանչյուրի ճանապարհն էլ մի օր սկսվել է առաջին մրցումից, առաջին հուզմունքից, առաջին սխալից ու առաջին հաղթահարված վախից։ Տղամարդկանց մենապարային գեղասահքի աշխարհի ամենանշանավոր անուններից մեկը՝ ճապոնացի մեծագույն վարպետ Յուզուրու Հանյուն, դարձավ կրկնակի օլիմպիական և աշխարհի չեմպիոն՝ իր անվան շուրջ ստեղծելով գեղասահքի մի ամբողջ դարաշրջան։
Ո՞վ գիտե, գուցե այսօր Հայաստանի անունով իր առաջին քայլերն անող այս 15-ամյա պատանու առջև էլ մի օր բացվեն աշխարհի ամենամեծ սառցադաշտերը։
Ալբե՛րտ, շարունակիր պայքարել, սովորել, ընկնել ու նորից բարձրանալ։ Թող քո ճանապարհը լինի նույնքան համառ ու փառավոր, որքան աշխարհի մեծագույն գեղասահորդներինը։ Եվ ինչո՞ւ ոչ՝ թող մի օր դու էլ հասնես Յուզուրու Հանյուի հաջողությունների բարձունքներին՝ արդեն քո սեփական անունով, քո անկրկնելի ձեռագրով և Հայաստանի դրոշի ներքո։
Քո առաջին Junior Grand Prix-ը արդեն պատմություն է։ Իսկ ամենակարևորը՝ թող սա լինի միայն սկիզբը։
Մաղթում եմ քեզ հասնել գեղասահքի մեծագույն վարպետների բարձունքներին՝ քո սեփական, անկրկնելի ձեռագրով, քո անունով և Հայաստանի դրոշի ներքո։
Հաջողություն քեզ, Ալբե՛րտ, և նորանոր հաղթանակներ։ Սառույցը սիրում է համարձակներին։
Արամ Գրիգորյան, Սիմոն Սարգսյան
Բաց մի թողեք
Ուղղակի կարող եմ ասել՝ երբեք սա չեմ մոռանա․ Գագիկ Ծառուկյան
Մեղրիում կանցկացվի աննախադեպ «ՏԱՐԱԶֆեստ»
Եղիշե Մելիքյանը՝ Մխիթարյանի մասին. Լուսանկար