Կարևոր իրադարձություն. Ջորջիա Մելոնիի աջակողմյան կառավարությունը դառնում է Իտալիայի ամենաերկարատև կառավարությունը Երկրորդ համաշխարհային պատերազմից ի վեր

Հարցումները ցույց են տալիս, որ կենսապահովման արժեքը, վատթարացող հանրային առողջապահական համակարգը, անվտանգությունը և ներգաղթը իտալացիների հիմնական մտահոգություններից են հաջորդ տարվա խորհրդարանական ընտրություններից առաջ։
Ջորջիա Մելոնիի ծայրահեղ աջակողմյան կառավարությունը ուրբաթ օրը կդառնա Իտալիայի հետպատերազմյան պատմության ամենաերկարատև կառավարությունը, ինչը նշանակալի ցուցանիշ է, որը թաքցնում է զգալի մարտահրավերներ հաջորդ տարի կայանալիք ընտրություններից առաջ։
Քաղաքական անկայունության մի ժամանակ հայտնի երկրում Իտալիայի առաջին կին առաջնորդը նույն վարչակազմը կղեկավարի 1413 օր, մեկ օր ավելի, քան հանգուցյալ Սիլվիո Բեռլուսկոնին կարողացավ ղեկավարել իր չորս պաշտոնավարման ժամկետներից մեկը։
«Սա, անշուշտ, հպարտության առիթ է», – AFP լրատվական գործակալությանը այս կարևորագույն իրադարձության մասին ասել է Մելոնիի ծայրահեղ աջակողմյան «Իտալիայի եղբայրներ» (FdI) կուսակցության ականավոր օրենսդիր Մարկո Օսնատոն։
Վերլուծաբանների կարծիքով, այս ցուցանիշը, հավանաբար, կբարձրացնի վարչապետի հեղինակությունը, քանի որ Իտալիան, որը վերջին 80 տարիների ընթացքում ունեցել է գրեթե 70 կառավարություն, պատրաստվում է 2027 թվականի ազգային ընտրություններին։
Քանի որ FdI-ն անընդհատ առաջատար դիրք է գրավում հասարակական կարծիքի հարցումներում, կարող է թվալ, որ Մելոնին ճիշտ ուղու վրա է 2022 թվականի հաղթանակը կրկնելու համար։
Սակայն վերջին իրադարձությունները բարդացրել են վերընտրության ճանապարհը, ասել է YouTrend հարցումների ինստիտուտի ներկայացուցիչ Լորենցո Պրեգլիասկոն։
Այս տարի Մելոնին խաթարվեց արդարադատության բարեփոխումների հանրաքվեի պարտությամբ, որը ցույց տվեց ընտրողներին, որ «կարող է լինել այլընտրանքային մեծամասնություն» ներկայումս իշխանության գլուխ գտնվող կոալիցիային, ասել է Պրեգլիասկոն։
Հաջողություն
Կորուստը նաև հարցեր առաջացրեց կառավարության գործունեության վերաբերյալ։
Վարչապետի լիազորությունները ամրապնդելու և տարածաշրջանային ինքնավարությունը մեծացնելու ծրագրերով, բարեփոխումը կոալիցիոն երեք հիմնական խոստումներից մեկն էր, որը կառավարությունը մինչ օրս չի կարողացել կատարել։
Եվ քննադատները նշում են, որ արդյունքները զգալիորեն ցածր են եղել սպասումներից նաև այլ ոլորտներում։ Նրանք ասում են, որ կառավարությունը, որը վայելում է խորհրդարանական մեծամասնություն, չի կարողացել լուծել այն կառուցվածքային խնդիրները, որոնք շատերի կարծիքով խանգարում են Իտալիային։
«Այս կայունությունը չի օգտագործվել», – ասել է ձախակենտրոն ընդդիմադիր Դեմոկրատական կուսակցության խորհրդարանական խմբակցության ղեկավար Քիարա Բրագան։
«Դա չի հանգեցրել մարդկանց կենսամակարդակի կամ բիզնեսի մրցունակության որևէ էական բարելավման»։
Կանխատեսվում է, որ Իտալիայի տնտեսությունը 2026 թվականին կաճի անկայուն՝ 0.6%-ով, մինչդեռ իրական աշխատավարձերը գործնականում լճացած են եղել 1990-ականների սկզբից ի վեր։
Վերջին չորս տարիների ընթացքում գործազրկությունը 7%-ից բարձրից նվազել է մինչև մոտ 5%, սակայն տնտեսապես ոչ ակտիվ մարդկանց թիվը, այսինքն՝ նրանց, ովքեր կարող էին աշխատել, բայց աշխատանք չէին փնտրում, մնում է բարձր։
«Այս կառավարությունը հիմնականում ձգտել է գոյատևել»՝ «անելով որքան հնարավոր է քիչ», – ասել է Միլանի Բոկոնի համալսարանի տնտեսագետ Տիտո Բոերին։
Աջակիցները հակադարձում են, որ վարչակազմը կրճատել է հարկերը և մեծացրել հարկային եկամուտները, ֆինանսական կարգապահություն է մտցրել բարձր պարտք ունեցող երկրի մեջ և Իտալիային ավելի ակնառու դեր է ապահովել համաշխարհային ասպարեզում՝ լարված աշխարհաքաղաքական ժամանակաշրջանում։
«Երբ խոսքը վերաբերում է արտաքին քաղաքականությանը, Իտալիան երբեք այսքան կենտրոնական չի եղել, հատկապես Եվրոպայում», – ասել է Օսնատոն՝ նշելով, որ միգրացիոն կանոնների խստացումից մինչև էներգետիկ քաղաքականություն Հռոմն այժմ համարվում է Բրյուսելի շարժիչ ուժ։
«Ոչինչ չի փոխվել»
Քաղաքական առումով Մելոնիի կոալիցիան ռիսկի է դիմում ընտրողներին կորցնելու Ռոբերտո Վաննաչիի՝ նախկին գեներալի, որը պարբերաբար քննադատում է միգրանտներին և ԼԳԲՏՔ+ անձանց։
Նրա նորաստեղծ «Ագուտուրո Նացիոնալե» կուսակցությունը հարցումների արդյունքում հավաքել է մոտ 7% և կարող է դառնալ վճռորոշ գործոն հաջորդ տարի։
Սակայն իշխող դաշինքի, որը ներառում է Մատեո Սալվինիի ծայրահեղ աջ Լիգան և պահպանողական «Ֆորցա Իտալիա» կուսակցությունը, աջակցությունը խրախուսվում է ձախակողմյան ընդդիմության ներսում շարունակական ներքին պայքարով և աճող ձեռնպահությամբ, ասում են վերլուծաբանները։
Ընտրողների մասնակցությունը 2022 թվականին կազմել է մոտ 64%, ինչը ռեկորդային ցածր ցուցանիշ է, և 2024 թվականի եվրոպական ընտրություններում նվազել է 50%-ից ցածր։
«Ընտրողների զգալի մասը իսկապես հիասթափված և զայրացած է», – ասաց Հռոմի Լուիս համալսարանի քաղաքագետ Ջովանի Օրսինան։
Իտալիայի քրոնիկ խնդիրները շատերին ստիպել են հավատալ, որ «ոչ ոք չի կարող լուծել իրենց խնդիրները», – հավելեց նա։
Օգոստոսին Մելոնիին բարձրաձայն սուլեցին Տարանտոյում կայացած մարզական միջոցառման ժամանակ, որը հարավային քաղաք է, որտեղ գտնվում է հսկայական պողպատաձուլական գործարան, որը տառապում է տնտեսական և բնապահպանական մարտահրավերներից, որոնք կառավարությունը պայքարում է ջրի երեսին պահելու համար։
Հարցումները ցույց են տալիս, որ կենսապահովման արժեքը, վատթարացող հանրային առողջապահական համակարգը, անվտանգությունը և ներգաղթը իտալացիների հիմնական մտահոգությունների շարքում են։
Նման միտումները ակնհայտ էին Տոր Բելլա Մոնակայում՝ Հռոմի արևելյան աշխատավոր դասի արվարձանում, որը ցրված է խարխուլ բնակարանային շենքերով, ոսկու դիմաց կանխիկ վաճառվող խանութներով և զեղչված խանութներով։
Մելոնիի կուսակցության կողմից կառավարվող այս շրջանը պարբերաբար դասվում է ամենացածր ընտրողների մասնակցությամբ շրջանների շարքին։
«Իտալիայում ոչինչ չի փոխվել այս մոլորակի վրա իմ գտնվելու 45 տարիների ընթացքում և ոչինչ չի փոխվի», – ասաց Մաուրիցիոն, տեղեկատվական տեխնոլոգիաների ոլորտի աշխատող, որը նախընտրեց տալ միայն իր անունը։
Նա գայթակղվում է Վաննաչիով, բայց հաջորդ տարի չի քվեարկի, ասաց նա՝ ափսոսալով երկրի համար երկարաժամկետ տեսլականի բացակայության համար։
Մյուսները ավելի լավատես էին։
«Մարդիկ ակնկալում են, որ մեկ գիշերվա ընթացքում բարելավում կտեսնեն», – ասաց 67-ամյա Աննամարիան, թոշակառու և վարչապետի կողմնակից, որը նույնպես հրաժարվեց տալ իր ազգանունը։
«Ժամանակ է պետք, բայց իրավիճակը բարելավվում է», – ավելացրեց նա՝ ասելով, որ կարծում է, որ վերջերս հանցագործությունն ու միգրանտները պակաս տեսանելի են դարձել։
Բաց մի թողեք
Կանե՛ս, Էմանուել․ ինչպես է Թրամփը ճնշել Մակրոնին
Նախարարը հրաժարական տվեց. Լուսանկար
Առանձնահատուկ դեպք․ ինչ են նկատել Պուտինի ավտոշարասյան մեջ. Լուսանկար