Բարդելայի միջազգային բլիցը ակնարկում է Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ առաջնորդի նոր դերի մասին

«Ազգային միաբանության» նախագահը ցանկանում է գրավել կուսակցության տնտեսական պլատֆորմի վերաբերյալ մտահոգված ներդրողներին։
ՓԱՐԻԶ — Ֆրանսիայի ծայրահեղ աջ առաջնորդ Ջորդան Բարդելան ստանձնում է ավելի շատ միջազգային պատասխանատվություններ իր կուսակցության՝ «Ազգային միաբանության» համար՝ Մարին Լե Պենի պոպուլիստական պլատֆորմի արժեքի վերաբերյալ մտահոգված միջազգային շուկաներին հանգստացնելու ջանքերի շրջանակներում։
Բարդելայի օգնականը լրագրողներին ասել է, որ «Ազգային միաբանության» նախագահի ուրբաթ օրվա ելույթը Բիրմինգհեմում կայացած «Reform UK» կուսակցության համագումարում և շաբաթ օրը Իտալիայում գտնվող «Ambrosetti Forum» այցելությունը 30-ամյա առաջնորդին ռազմավարական առումով տեղակայելու համակարգված արշավի սկիզբն են։
Բարդելան նաև առաջիկա օրերին նախատեսում է 10 հարցազրույց տալ միջազգային լրատվամիջոցներին։
«Բարդելան միշտ կապված է եղել «Ազգային միաբանության» միջազգային հեղինակության հետ», – ասել է օգնականը, որին անանունությունը թույլատրվել է Բարդելայի ծրագրերի մանրամասները կիսելու համար։ «Նա մեծ ուշադրություն կդարձնի միջազգային մամուլին քարոզարշավի ընթացքում»։
Քսան տարեկանում «Ազգային միավորման» շարքերը համալրելուց ի վեր, Բարդելան հղկված պրոֆեսիոնալիզմ է բերել այն կուսակցությանը, որը երկար ժամանակ պայքարում էր ամուր նավը կառավարելու համար: Նա կուսակցությանը տարավ տպավորիչ հաղթանակների 2019 և 2024 թվականների Եվրոպական ընտրություններում և այժմ Եվրախորհրդարանում «Հայրենասերներ» խմբի ղեկավարն է: Կուսակցությունն այժմ ավելի ժողովրդական է, քան երբևէ, և Լը Պենը հաջորդ տարվա նախագահական ընտրություններում հաղթելու ֆավորիտն է։
Սակայն, երբ թվում էր, թե յուրացման համար դատապարտումը կվատթարացնի Լը Պենի հնարավորությունները նախագահական ընտրություններում առաջադրվելու համար, Բարդելան, որպես «Ազգային միավորման» ենթադրյալ թեկնածու, փորձեց գրավել ավելի ֆինանսապես պահպանողական ընտրողներին, այդ թվում՝ Ֆրանսիայի բիզնես էլիտային՝ սիրախաղ անելով ավելի շուկայականորեն բարենպաստ հարթակի հետ, քան իր մենթորը։
Սակայն Բարդելան հարմարվում է երկրորդական դերի, քանի որ վերաքննիչ դատարանը Լը Պենին հնարավորություն տվեց առաջադրվել որպես կուսակցության նախագահի թեկնածու, և նա հստակեցրել է, որ ֆինանսական կարգապահությունը չի լինի իր հիմնական ընտրողներին տված խոստումների հաշվին։ Դա ներառում է նրա խոստումը՝ աշխատողների մեծ մասի համար կենսաթոշակային տարիքը մինչև 62 տարեկան իջեցնելու, ինչը տարեկան կկազմի 9 միլիարդ եվրո։
Բարդելան այժմ դիտարկում է Ջորջիա Մելոնիի պաշտոնը, որը զբաղեցրել է մինչև 2022 թվականին Իտալիայի վարչապետ դառնալը։
Բարդելան «մեծ հետաքրքրությամբ հետևել է Ջորջիա Մելոնիի քարոզարշավին, որը ողողել է միջազգային մամուլը՝ հաստատություններին և ֆինանսական շուկաներին հանգստացնելու համար», – ասել է օգնականը։
Բարդելայի և Լե Պենի միջև դերերի բաժանումը նույնպես տրամաբանական է, հաշվի առնելով Լե Պենի միջազգային ուղևորությունների անփույթ ցուցանիշները, մասնավորապես՝ ԱՄՆ նախագահ Դոնալդ Թրամփի հետ հանդիպելու նրա անհաջող փորձը, և իր անվան հետ կապված թունավոր բեռը թոթափելու դժվարությունները։ Նրա հայրը՝ կուսակցության հիմնադիր Ժան-Մարին, հայտնի էր Հոլոքոստը թերագնահատելու համար և բազմիցս դատապարտվել է ատելության խոսքի համար։
Բաց մի թողեք
Պեդրո Սանչեսի Սեուտայի ճգնաժամը շատ ավելի է սրվել
Ծայրահեղ աջ առաջնորդը, որը գերմանացիներին մղում է մոռանալ նացիստական անցյալը
Ուկրաինան սկսում է Ռուսաստանի օդային տարածքի արգելափակումը