Զայրույթ՝ մալթացի մագնատը արդարացվեց լրագրող Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի սպանության մեջ

Նրա սպանությունը ցնցեց աշխարհը և ուշադրության կենտրոնում դրեց Եվրոպական Միության ամենափոքր անդամ պետությունը՝ Մալթան, օրենքի գերակայության ոլորտում իր ակնհայտ թերությունների պատճառով։
Մալթայի դատարանը չորեքշաբթի օրը արդարացրեց մագնատ Յորգեն Ֆենեխին՝ հետաքննող լրագրող Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի մեքենայի վրա տեղադրված ռումբի սպանությունը կազմակերպելու մեղադրանքով, ինչը զայրույթ առաջացրեց նրա ընտանիքի և լրատվամիջոցների ազատության պաշտպանների շրջանում։
Հարուստ գործարարը մեղադրվում էր 53-ամյա Կարուանա Գալիցիայի 2017 թվականի սպանությունը կազմակերպելու մեջ, որը աննախադեպ բողոքի ցույցեր առաջացրեց և տապալեց կառավարությունը։
Կարուանա Գալիցիայի ընտանիքը հայտարարության մեջ նշել է, որ Ֆենեխի արդարացումը «զրկում է նրան այն արդարադատությունից, որին նա արժանի է»։
Նրա որդին՝ Մեթյու Կարուանա Գալիցիան, ասել է, որ ատենակալները կայացրել են «սարսափելի որոշում… որից մեր երկիրը կարող է երբեք չվերականգնվել»։
Մամուլի և լրատվամիջոցների ազատության եվրոպական կենտրոնը (ECPMF) հայտարարել է, որ դատավճիռը «մտահոգիչ ուղերձ է հղել լրագրողներին հարձակվողներին և սպանողներին»։
«Մեկ կնոջ WikiLeaks» անվամբ Կարուանա Գալիցիան բացահայտել էր կոռուպցիան երկրի ամենաբարձր մակարդակում՝ ուշադրությունը սևեռելով Մալթայի գործարար և քաղաքական էլիտայի միջև մշուշոտ կապերի վրա։
Նրա սպանությունը ցնցեց աշխարհը և ուշադրության կենտրոնում դրեց Եվրոպական Միության ամենափոքր անդամ պետությունը՝ օրենքի գերակայության ակնհայտ թերությունների պատճառով։
Սպանությունը նաև հանգեցրեց քաղաքական ճգնաժամի և այն ժամանակվա վարչապետ Ջոզեֆ Մուսկատի հրաժարականի 2020 թվականի հունվարին՝ լայնածավալ զայրույթից և զանգվածային բողոքներից հետո, որոնք առաջացել էին նրա՝ ընկերներին և դաշնակիցներին հետաքննությունից պաշտպանելու ենթադրյալ ջանքերի դեմ։
2021 թվականի հուլիսին հրապարակված երկամյա հանրային հետաքննությունը եզրակացրեց, որ պետությունը պետք է «կրի պատասխանատվություն» սպանության համար՝ կառավարության կողմից ստեղծված «անպատժելիության մթնոլորտի» պատճառով։
Ֆենեչը, որի բիզնես շահերը ընդգրկում էին էներգետիկայի և զբոսաշրջության ոլորտները, ձերբակալվել է իր զբոսանավի վրա 2019 թվականին, երբ նա փորձում էր լքել Մալթան, այն բանից հետո, երբ սպանության միջնորդին ներում էր առաջարկվել՝ ներգրավված անձանց ինքնությունը պարզելու համար։
Մեղադրողները Ֆենեչին մեղադրել էին լրագրողի սպանությունը հրամայելու մեջ, քանի որ նա պատրաստվում էր հրապարակել իր հորեղբոր մասին վարկաբեկիչ հոդված։
«Անսահման վրդովված»
Սպանության հետ կապված մինչ օրս դատապարտվել է հինգ մարդ՝ պայթուցիկ նյութեր մատակարարելու և սպանությունն իրականացնելու համար։
2025 թվականի հունիսին Ռոբերտ Ագիուսը և Ջեյմի Վելլան դատապարտվեցին Կարուանա Գալիցիայի սպանության համար նախատեսված ռումբը մատակարարելու համար և դատապարտվեցին ցմահ ազատազրկման։
Սպանությունն իրականացրած երեք տղամարդիկ՝ եղբայրներ Ջորջ և Ալֆրեդ Դեջորջիոն, ինչպես նաև Վինս Մուսկատը, կրում են իրենց պատիժը՝ մեղավոր ճանաչվելով իրենց դերակատարման մեջ։
2021 թվականին երեք դատավորներից բաղկացած հանձնաժողովի կողմից գրված 437 էջանոց զեկույցը պարզել է, որ պետությունը խուսափել է Կարուանա Գալիցիային պաշտպանելու իր պարտականությունից և նրան ենթարկել է անձնական հարձակումների և բանավոր վիրավորանքների քաղաքական գործիչների կողմից։
Մթնոլորտը ստեղծել է «բարենպաստ մթնոլորտ» նրա սպանության համար, և կային «համոզիչ ապացույցներ», որ նրա մարդասպանները գիտեին, որ իրենց կպաշտպանեն «պետական ամենաբարձր պաշտոններ զբաղեցնող անձինք»։
«Հաշվետվությունը պետք է կրեն բոլոր նրանք, ովքեր նպաստել, նպաստել կամ պաշտպանել են նրա մարդասպաններին», – ասել է ընտանիքը երեքշաբթի օրվա իրենց հայտարարության մեջ։
«Դաֆնեի դաժան սպանությունից ինը տարի անց նրա սպանությունը հնարավոր դարձրած ինստիտուցիոնալ ձախողումները մնում են չլուծված և չբարեփոխված»։
«Լրատվամիջոցների վերահսկող «Լրագրողներ առանց սահմանների» (RSF) կազմակերպությունը հայտարարել է, որ «անսահման վրդովված է»։
«Դատավճիռը նշանակում է, որ Դաֆնե Կարուանա Գալիցիայի սպանությունից գրեթե ինը տարի անց Մալթայի իշխանությունները չեն կարողացել բացահայտել և դատապարտել կազմակերպչին։
«Պետք է իրականացվի լիարժեք արդարադատություն, և Մալթայի իշխանությունները պետք է իրականացնեն լրագրողներին և լրատվամիջոցների ազատությանը պաշտպանելու վաղուց սպասված միջոցառումները», – ավելացվել է հայտարարության մեջ։
Բաց մի թողեք
Կանե՛ս, Էմանուել․ ինչպես է Թրամփը ճնշել Մակրոնին
Նախարարը հրաժարական տվեց. Լուսանկար
Առանձնահատուկ դեպք․ ինչ են նկատել Պուտինի ավտոշարասյան մեջ. Լուսանկար