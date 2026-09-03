Կալասը հակադարձում է ԵՄ դիվանագիտական ​​ծառայության ֆրանս-գերմանական բարեփոխումների ծրագրերին

Եվրոպայի արտաքին քաղաքականության ղեկավարը հայտարարում է, որ երկրների «մեծամասնությունը» աջակցում է EEAS-ի «ներկայիս ինստիտուցիոնալ կառուցվածքին»։
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ղեկավար Կայա Կալասը չորեքշաբթի օրը սառը ջուր լցրեց դաշինքի դիվանագիտական ճյուղի վերակազմակերպման ծրագրերի վրա՝ պնդելով, որ ներկայիս կանոնների ավելի լավ կիրառումը կդարձնի արտաքին քաղաքականությունն ավելի արդյունավետ։
Քննարկման փաստաթղթի համաձայն՝ Ֆրանսիան և Գերմանիան ներկայացրել են Կալասի Եվրոպական արտաքին գործողությունների ծառայության (EEAS) արմատական բարեփոխումների ծրագրեր։ Ծրագրերը ներառում են նրան Եվրահանձնաժողովի արտաքին հարաբերություններով զբաղվող քաղաքականության ստորաբաժանումների վերահսկողությունը։
Սակայն Իռլանդիայի Ուիքլոու քաղաքում ԵՄ արտաքին գործերի նախարարների միջև առաջարկվող բարեփոխումների վերաբերյալ քննարկումից հետո Կալասը հայտարարել է, որ դեսպանների «մեծամասնությունը» աջակցել է EEAS-ի «ներկայիս ինստիտուցիոնալ կառուցվածքին»։ Նա հավելել է, որ անդամ երկրների կողմից կա «լայն աջակցություն», որպեսզի այն աշխատի առանց մեծ ինստիտուցիոնալ փոփոխությունների։
«Խնդիրը պայմանագրերը չեն, այլ ինստիտուցիոնալ կառուցվածքը», – մամուլի ասուլիսում ասել է Կալասը։ «Խնդիրը իրականացումն է»։
ԵՄ արտաքին քաղաքականության ապագայի և EEAS-ի ճակատագրի շուրջ բանավեճերը սրվում են բյուջետային սահմանափակումների և քննադատության ֆոնին, որ այն այլևս նպատակահարմար չէ համաշխարհային տերությունների միջև ավելի ու ավելի դաժան հարաբերությունների դարաշրջանում։
Միևնույն ժամանակ, Եվրոպական հանձնաժողովի արտաքին քաղաքականության նկատմամբ աճող հետաքրքրությունը, այդ թվում՝ Մերձավոր Արևելքին և Աֆրիկային նվիրված ստորաբաժանման ստեղծումը, տարածքային պատերազմ է առաջացրել Կալլասի EEAS-ի հետ։
Ֆրանկո-գերմանական փաստաթուղթը, այլ գաղափարների շարքում, առաջարկում էր լուծել այս խնդիրը՝ Կալլասին տալով հանձնաժողովի ներսում արտաքին քաղաքականության ստորաբաժանումների, այդ թվում՝ միգրացիայի, առևտրի և զարգացման օգնության վերահսկողությունը։
Կալլասը հակադարձեց՝ պնդելով, որ ԵՄ պայմանագրերն ու իրավական տեքստերը տեսականորեն արդեն իսկ իրեն տվել են այս պատասխանատվությունը, բայց պատշաճ կերպով չեն կիրառվում։
Կալլասի դերը տարածվում է հանձնաժողովում, որտեղ նա փոխնախագահ է նախագահ Ուրսուլա ֆոն դեր Լեյենի ղեկավարության ներքո, և Եվրոպական խորհրդում, որտեղ նրան հանձնարարված է համակարգել ԵՄ 27 պետությունների արտաքին քաղաքականության դիրքորոշումները։
«Չկար աջակցություն ամեն ինչ հանձնաժողովում կենտրոնացնելուն՝ առանց այս դերը գործնականում իրականացնելու», – ասաց Կալլասը՝ նկատի ունենալով իր պաշտոնը՝ որպես բարձր ներկայացուցիչ և փոխնախագահ։ «Եթե ես ունեմ ինձանից վերև ինչ-որ մեկին, ով իրականում որոշում է կայացնում, ապա դա այդպես չի գործում»։
Վիքլոուում կայանալիք հանդիպումից առաջ ԵՄ երեք դիվանագետներ, որոնց անանունությունը տրամադրվել էր բարեփոխումները քննարկելու համար, ասացին, որ Կալլասը, հավանաբար, չի աջակցի այն ծրագրերին, որոնք կարող են դիտվել որպես ֆոն դեր Լեյենին իր գործողությունների նկատմամբ ավելի անմիջական լիազորություններ տալը։
Բաց մի թողեք
Չինաստանի սպառնալիքը մեծացնում է ԵՄ արդյունաբերական քաղաքականության աջակցությունը
Կալլասի պայքարը ԵՄ դիվանագիտական ծառայությունը քանդելու ծրագրերի դեմ
Եվրոպական հանձնաժողովը և ՆԱՏՕ-ի ղեկավարները կքննարկեն Ռուսաստանի հիբրիդային պատերազմը Գերմանիայում անօդաչու թռչող սարքի միջադեպից հետո